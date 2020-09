Kalifornian palot ovat saavuttaneet ennätykselliset luvut, mutta loppua paloille ei vielä näy.

Kalifornian tuhoisissa maastopaloissa on palanut tänä vuonna maastoa ennätykselliset 809 000 hehtaaria, kertoi Kalifornian paloviranomainen maanantaina.

Tuhannet palomiehet sammuttavat yhteensä 24:ää paloa eri puolilla Yhdysvaltain länsirannikolla sijaitsevaa osavaltiota. Alueet ovat palaneet jo viikkoja. Lisäksi maanantaina palomiehet sammuttivat 49 uutta palonalkua.

Paloviranomaisten mukaan palaneiden alueiden koko on suurin 33 vuoteen – eikä loppua vielä edes näy.

Tulipalo Maderan piirikunnassa. Kyseistä paloa on sammuttanut yli 500 palomiestä ja neljä helikopteria.­

Osavaltiossa riehuvista paloista kolme on laajoja ja nyt näyttää siltä, että neljäs suuri paloalue on muodostumassa.

Kalifornian osavaltion keskiosassa sijaitsevan Fresnon alueella syttyi viikonloppuna Creekin paloksi kutsuttu palo, jonka takia yli 200 alueella lomaillutta ihmistä evakuoitiin kiireellä.

Viikonlopun aikana palo levisi kuuman sään ja kovan tuulen vauhdittamana yli 30 000 hehtaarin alueelle. Paloa ei ollut maanantaina saatu hallintaan eikä sen syttymissyystä ole tietoa.

Muun muassa brittilehti Guardian kertoo, että myös Fresnon koillisosan vuoristoalueita evakuoitiin. Yksi evakuoiduista kaupungeista oli Auberryn kaupunki.

Fresnon läheisen Maderan piirikunnan viranomaiset ovat kehottaneet 157 000 asukasta lähtemään, jos heillä on turvaton olo.

Monen Kalifornian palon syttymissyy on rajut ukkosmyrskyt.

Elokuun lopulla osavaltiota runteli pahin myrsky lähes kahteen vuosikymmeneen. Kuivia metsiä ja ruohokenttiä syttyi palamaan, kun salamat iskivät yli 12 000 kertaa.

Paloja on kuitenkin syttynyt myös muista syistä, esimerkiksi viikonloppuna San Bernardinossa palo sai alkunsa sukupuolen­paljastus­juhlan pyroteknisestä laitteesta.

El Doradoksi nimetty maastopalo syttyi paloviranomaisten mukaan pyroteknisestä laitteesta.­

Naapuri auttoi perhettä siirtämään lemmikkejä turvaan Yucaipassa 6. syyskuuta.­

Koko Kaliforniaa koetteli viikonloppuna lämpöaalto, jonka pelätään entisestään pahentavan alueella levinneitä laajoja maastopaloja.

Osavaltiossa mitattiin viikonloppuna paikoin jopa 45–50 asteen lämpötiloja. Lukemat rikkoivat useita paikallisia lämpöennätyksiä.

Creekin paloksi kutsuttua tulipaloa pakoon lähtenyt Jim Smart otti mukaansa kaksi moottoripyöräänsä. Smart viilensi itseään tien sivussa 7. syyskuuta.­

Ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut ja yli 3 300 rakennusta tuhoutunut palojen seurauksena. Tuhansia on jättänyt kotinsa. Helteet ovat kuormittaneet sähköverkkoja, ja on mahdollista, että miljoonat jäävät ilman sähköä.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom julisti sunnuntaina hätätilan Fresnon, Maderan, Mariposan, San Bernardinon ja San Diegon piirikuntiin.