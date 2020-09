Jatkossa Ruotsi voisi antaa Suomelle sotilaallista apua kriisitilanteessa aiempaa nopeammin. Seuraavaksi Ruotsi ja Suomi virittelevät maiden välille niin sanottua isäntämaasopimusta.

Tukholma

Koronavirus on jumittanut matkustamisen Suomen ja Ruotsin välillä, ja jumiin se on saanut myös maille tärkeän uuden lain sotilaallisesta avunannosta.

Helmikuussa Ruotsin hallitus sai valmiiksi lakiesityksen, jonka mukaan hallitus voi antaa Suomelle kriisitilanteessa sotilaallista tukea ilman maan valtiopäivien erillistä hyväksyntää. Ruotsi voisi jatkossa myös pyytää Suomelta apua esimerkiksi rajaloukkauksen takia kysymättä valtiopäivien kantaa asiaan. Lakiesityksen tavoitteena on nopeuttaa maiden välistä yhteistyötä kriisitilanteessa. Uusi lakiesitys voisi nopeuttaa prosessia jopa kymmenellä päivällä.

Uuden lain piti suunnitelmien mukaan tulla voimaan tämän vuoden elokuussa, mutta siitä ei ole vielä päästy äänestämään Ruotsin eduskunnassa. Koronaepidemian takia äänestystä on lykätty, mutta tänään tiistaina lakiesitys on äänestyksessä, kun Ruotsin valtiopäivät avautuu syyskauden juhlaistunnossaan. Lain odotetaan menevän läpi.

Suomessa vastaava laki on jo voimassa.

Suomi ja Ruotsi ovat tiivistäneet sotilaallista ja puolustuksellista yhteistyötään jo vuosia. Vuodesta 2015 eteenpäin maiden puolustusministerit ovat tavanneet toisiaan tiiviisti. Silloin Suomen puolustusministerinä oli perussuomalaisten ja myöhemmin sinisten Jussi Niinistö. Ruotsin puolustusministerinä oli sosiaalidemokraatti Peter Hultqvist, joka jatkaa yhä tehtävässään.

Niinistö ja Hultqvist tapasivat toisiaan noin kerran kuussa vuosien ajan, ja Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö syveni. Ministerien henkilökemiat sopivat yhteen, ja heidän suhdettaan on kuvattu ystävyyden kaltaiseksi.

Puolustusministerit Peter Hultqvist ja Jussi Niinistö allekirjoittivat heinäkuussa 2018 Turussa yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa Ruotsin ja Suomen yhteiselle linjalle lyötiin poliittinen sinetti.­

Suomen ja Ruotsin yhteistyön syvenemisessä ratkaiseva hetki tapahtui vuonna 2014, kun Venäjä valtasi Ukrainalle kuuluneen Krimin niemimaan. Molemmat maat katsoivat, että turvallisuusympäristö oli muuttunut. Sopimus uudenlaisesta yhteistyöstä syntyi nopeasti.

Nyt äänestyksessä oleva laki on seuraava askel, mutta uusia yhteistyön muotoja viritellään kaiken aikaa.

Tällä haavaa maat keskustelevat myös niin sanotun isäntämaasopimuksen solmimisesta. Maiden puolustusministerit ovat kertoneet aiemmin julkisuuteen, että se mahdollistaisi yhteisten operaatioiden toteuttamisen Suomessa ja Ruotsissa.

Lisäksi isäntämaasopimuksessa sovitaan käytännön asioista: miten esimerkiksi Ruotsin hävittäjiä voitaisiin tankata Suomen maaperällä ja millaisissa hotelleissa ruotsalaiset joukot majoittuisivat kriisitilanteessa.

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) vahvistaa, että neuvottelut isäntämaasopimuksen solmimisesta ovat käynnissä. Hän kuitenkin käyttää sopimuksesta nimeä ”isäntämaatukijärjestely”.

”Kyse on siitä, miten isäntämaa tukee toisen maan joukkoja niiden ollessa sen alueella. Harjoituksissahan näitä tilanteita tulee melko useinkin ihan tavanomaisista huoltokysymyksistä lähtien”, Kaikkonen sanoo sähköpostiviestissä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen.­

Tiistaina äänestyksessä olevaa lakia Kaikkonen pitää tärkeänä askeleena, joskaan viivästyminen ei ole hänen mukaansa juuri haitannutkaan.

”Se mahdollistaa nopeamman reagoinnin Ruotsin puolelta. Lain myötä parannettaisiin myös suomalaisten joukkojen operointimahdollisuuksia Ruotsissa.”

Suomessa vastaava laki antaa Suomelle mahdollisuuden antaa ja ottaa vastaan apua EU-jäsenvaltioilta.

Ruotsissa laki koskisi vain Suomea, koska Ruotsi haluaa pysyä puolueettomana ja liittoutumattomana maana. Näiltä osin uusi laki on saanut Ruotsissa myös kritiikkiä. Ruotsin parlamentaarinen puolustuskomitea olisi halunnut, että sopimukseen olisi liitetty muitakin maita kuin Suomi, mutta siihen hallitus ei suostunut. Lisäksi esimerkiksi Ruotsin kokoomus ajaa Ruotsin jäsenyyttä sotilasliitto Natossa.

Puolustusministeri Peter Hultqvist on saanut myös vastata Ruotsissa kysymyksiin siitä, voiko Ruotsi kutsua itseään liittoutumattomaksi maaksi, kun Suomen kanssa on tehty niin merkittäviä sopimuksia.

”Vastaukseni on kyllä. Me emme ole mukana missään sotilasliitossa eikä meillä ole vastavuoroisia puolustuksellisia velvoitteita. Meillä kuitenkin on mahdollisuus vastata erilaisiin uhkiin yhdessä”, Hultqvist sanoi Ruotsin yleisradion SVT:n haastattelussa helmikuussa.

Uusi laki koskisi nimenomaan erilaisia kriisitilanteita, jotka määritellään tapauskohtaisesti. Sodan kaltaisessa tilanteessa Ruotsin hallituksen olisi edelleen kysyttävä valtiopäivien kantaa asiaan.

Ruotsin turvallisuusympäristön muutoksesta saatiin näyte viime kuun lopussa, kun Ruotsin puolustusvoimat kohotti valmiutensa tasolle, jollaista ei ole nähty sitten kylmän sodan.

Syy sotilaallisen valmiuden nostoon oli viikon kestävä Venäjän harjoitus, jossa suuret Roputša-luokan maihinnousualukset kulkivat Gotlannin itäpuolitse kohti Suomenlahtea ja Pietaria.

Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Jan Thörnqvist kommentoi ruotsalaislehti Dagens Nyheterille, että Ruotsi halusi seurata alusten toimintaa ja liikehdintää sekä mahdollisesti sitä, millä alukset oli lastattu.

Puolustusministeri Hultqvisti kertoi valmiuden noston olevan viesti sekä Venäjälle että Ruotsin omille kumppaneille siitä, että maa on valmis puolustamaan koskemattomuuttaan ja itsemääräämisoikeuttaan.

Puolustusvoimien mukaan todennäköisyys sotilaalliselle hyökkäykselle Ruotsia vastaan on kuitenkin yhä pieni.