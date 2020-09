Valko-Venäjä

Valko-Venäjän viranomaiset ovat koventaneet otteitaan opposition kärkinimiä vastaan, kun mielenosoitukset eivät ole osoittaneet hiipumisen merkkejä.

Valko-Venäjän viranomaiset ovat viime päivinä koventaneet selvästi otteitaan opposition kärkinimiä vastaan.

Useat opposition koordinaationeuvoston tunnetuimmat jäsenet ovat sen seurauksena joko siirtyneet tai siirretty ulkomaille. Protestiliikehdinnän ehkä näkyvin hahmo Marya Kalesnikava puolestaan on poliisin huostassa, useiden tietojen mukaan epäonnistuneen karkotusyrityksen jälkeen.

Protestiliikehdinnän tunnettujen hahmojen poistaminen maasta näyttää olevan osa laajempaa linjaa. Poliisit ovat lisänneet mielenosoittajien väkivaltaisia kiinniottoja, tiistaina viranomaiset tekivät kotietsintöjä tunnettujen toimittajien luona.

Huomattava osa itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukašenkan vastustajista ja kriitikoista on nyt ulkomailla.

Jo ennen elokuisia presidentinvaaleja maasta poistui ehdolle pyrkinyt Valery Tsapkala, joka pelkäsi pidätystä. Hänen vaimonsa Veranika Tsapkala jäi Valko-Venäjälle ja oli osa yhteistä kampanjaa johtavaa kolmikkoa, mutta lähti vaalien jälkeen pelättyään turvallisuutensa puolesta.

Lukašenkan ainoa oikea vastaehdokas Svjatlana Tsihanouskaja puolestaan siirtyi Liettuaan pian vaalien jälkeen. Tsihanouskaja on sanonut lähtönsä olleen vapaaehtoinen, mutta hänen kannattajansa ovat muistuttaneet viranomaisilla olevan panttivankina hänen miehensä Sjarhei Tsihanouskin.

Viime viikolla Puolaan siirtyivät entinen kulttuuriministeri, suurlähettiläs ja teatterinjohtaja Paval Latuška sekä tunnettu aktivisti Olga Kovalkova. Molemmat kertoivat, että viranomaiset olivat antaneet lähdölle vaihtoehdoksi rikossyytteet ja pitkät vankeustuomiot.

Eniten huomiota saivat kuitenkin maanantain tapahtumat. Silloin Kalesnikava, koordinaationeuvoston jäsen Ivan Krautsou ja sen tiedottaja Anton Radniankou katosivat.

Silminnäkijöiden mukaan tuntemattomat miehet sieppasivat Kalesnikavan pakettiautoon Minskin keskustassa. Hänen avustajansa eivät ole saaneet häneen sen jälkeen yhteyttä, mutta olettivat viranomaisten olleen sieppauksen takana.

Tiistaina selvisi, että viranomaisten tarkoituksena oli muiluttaa Kalesnikava, Krautsou ja Radniankou Ukrainaan. Viranomaisten version mukaan kolmikko oli matkalla Ukrainaan, mutta miehet hylkäsivät Kalesnikavan rajalle.

Ukraina vahvisti tiistaina Krautsoun ja Radniankoun saapumisen rajan yli, illalla he itse viestittivät olevansa Kiovassa ja kertoivat pitävänsä lehdistötilaisuuden iltakahdeksalta.

Ukraina kiisti Valko-Venäjän viranomaisten väitteen pakenemisesta.

”Se ei ollut vapaaehtoinen lähtö. Heidät karkotettiin väkivaltaisesti kotimaastaan”, Ukrainan varasisäministeri Anton Heraštšenko totesi tiistaina Facebook-sivullaan.

Uutistoimisto Interfax-Ukraine kertoi tiistaina, että sen lähteen mukaan Kalesnikavan muilutus epäonnistui tämän revittyä passinsa käyttökelvottomaksi rajalla.

Kalesnikavasta on tullut tänä kesänä protestiliikehdinnän eräänlainen supertähti. Asema on vahvistunut sen jälkeen, kun presidentinvaalikampanjan kaksi muuta näkyvää hahmoa eli Tsihanouskaja ja Veranika Tsapkala lähtivät maasta.

Hän on osallistunut lähes kaikkiin mielenosoituksiin, joita Minskissä on järjestetty Lukašenkan varastettua presidentinvaalit. Hän on myös kiertänyt poliisiväkivaltaa vastustaneiden lakkolaisten parissa.

Kalesnikava ei kuitenkaan ole liikehdinnän johtaja, kuten ei kukaan mukaan ole.

”Tällä ei ole johtajaa. Ihmiset organisoituvat itse”, hän sanoi HS:lle elokuussa.

Seuraavalla tapaamiskerralla HS kysyi, pelkääkö hän, sillä viranomaisten otteet olivat taas koventuneet. Hän kiisti pelkäävänsä ja kertoi liikkuvansa ilman turvamiehiä.

Kalesnikavan avustajat sanoivat tiistai-iltana, etteivät voi vahvistaa puheita passin repimisestä, koska eivät ole saaneet Kalesnikavaan yhteyttä. He eivät tienneet vieläkään hänen sijaintiaan.

Lähipiiri piti niitä kuitenkin uskottavina, sillä Kalesnikava on toistuvasti sanonut, ettei suostu lähtemään maasta.

Protestit ovat jatkuneet vaali-illasta 9. elokuuta. Alkuun ne kohdistuivat vaalien selvään väärentämiseen, mutta poliisin väkivalta kasvatti mielenosoituksia.

Suurimmat mielenosoitukset on järjestetty sunnuntaisin. Myös viime sunnuntaina Minskin kaduilla oli kymmeniä tuhansia mielenosoittajia, vaikka poliisin otteet ovat koventuneet.

Lukašenkan on määrä matkustaa pian Venäjälle tapaamaan presidentti Vladimir Putinia. Siihen liittyen hän antoi tiistaina haastattelun useiden Venäjän valtionmedian edustajille.