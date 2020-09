Filippiinit

Tänään keskiviikkona on kulunut tasan 20 vuotta siitä, kun suomalaisten Risto Vahasen ja Seppo Fräntin 140 päivää kestänyt piina Abu Sayyaf -järjestön panttivankeina Filippiineillä päättyi vapautukseen.

Malesiassa sukeltamassa olleet suomalaiset ja 19 muuta ihmistä siepattiin aseilla uhaten Sipadanin lomakohteesta ja kuljetettiin pikaveneillä Jolon saaren viidakoihin. Suomalaiset ja muut pääsivät vapaiksi, kun Libya maksoi tiettävästi noin miljoonan dollarin lunnasmaksut kustakin panttivangista.

Vaikka suomalaisten painajaisesta on jo aikaa, Etelä-Filippiinien kärsimyksille Abu Sayyafin käsissä ei näy loppua. Järjestöstä noin 28 vuotta raportoinut Filippiinien uutistoimiston PNA:n toimittaja Bong Garcia sanoo, että järjestö on jatkanut sieppaamista ja terroritekoja lakkaamatta sen jälkeen kun suomalaisten ja monien muiden länsimaalaisten kiinnostus aluetta kohtaan vaimeni.

”Sieppaukset jatkuvat, ja he ovat laajentaneet toiminta-aluettaan. Nykyään he sieppaavat usein kalastajia Filippiinien, Malesian ja Indonesian välisiltä merialueilta”, Garcia kertoo puhelimitse Mindanaon saaren Zamboangan kaupungista. Ryhmän panttivankeina on parhaillaan viisi indonesialaista kalastajaa.

Garcia sanoo, että suomalaisten panttivankien aikana voimansa yhdistäneistä viidestä Abu Sayyafin johtajasta neljä on sittemmin tapettu mutta heidän tilalleen on tullut uusia. Vuonna 1989 perustettu järjestö on nykyään jakautunut neljään osaan: kaksi ryhmää vaikuttaa Jololla, yksi naapurisaarella Basilanilla ja neljäs Abu Sayyafiin kytkeytyvä rikollishaara Mindanaon saarella.

Kaikki Abu Sayyafin ryhmät rahoittavat toimintaansa panttivankeja ottamalla, mutta niistä osa on kytketty myös kansainväliseen terrorismiin ja viime vuosina ääri-islamilaiseen Isis-järjestöön.

Seppo Fränti ja Risto Vahanen (taustalla seisaallaan) panttivankeudessa Jolon viidakkoleirillä 29. toukokuuta 2000.­

Jolon saarella tehtiin 24. elokuuta kaksi itsemurhaiskua, joissa kuoli 14 ihmistä ja haavoittui 75. Tekijät olivat Filippiinien armeijan mukaan aiemmin kuolleiden Abu Sayyafiin kytkettyjen militanttien leskiä.

Toinen naisista oli ollut naimisissa Norman Lasucan kanssa. Häntä pidetään ensimmäisenä varmistettuna filippiiniläisenä itsemurhaiskun tekijänä. Lasuca ja ilmeisesti marokkolaistaustainen tekijä räjäyttivät kaksi pommia ja itsensä Jololla viime vuoden heinäkuussa. Kolme sotilasta ja kolme siviiliä kuoli.

Filippiinien armeijan sotilaat kantoivat paareilla sotilasta 24. elokuuta tehdyn itsemurhapommi-iskun jälkeen.­

Filippiiniläisillä ei ole aiemmin ollut perinteitä itsemurhaiskuissa, ja ensimmäiset iskut olivatkin ulkomaalaisten tekemiä. Abu Sayyaf on sen sijaan tunnettu aiemmin joidenkin panttivankien kaulojen katkomisesta, mikä on mielikuvissa kytkenyt järjestön esimerkiksi Isis-terroristeihin ja aiemmin al-Qaida-verkostoon.

Jolon saarella suomalaisia panttivankeina pitäneen haaran johtaja on Radulan Sahiron, joka on ainoana sen aikaisista Abu Sayyaf -johtajista yhä elossa. Tämä haara keskittyy lähinnä sieppauksiin, kun taas radikaalimpaa Jolon ryhmää johtaa pommintekijänä tunnettu Mundi Sawadjaan. Hänen uskotaan suunnitelleen elokuiset itsemurhaiskut.

Seppo Fränti ei muista Radulan Sahironia panttivankiajaltaan eikä tunnista häntä valokuvasta. Suomalaisia hallussaan pitänyt ryhmä ei kuitenkaan Fräntin mukaan vaikuttanut kiihkoislamilaiselta, eikä uskonto ollut hänestä muutenkaan näkyvässä osassa sieppaajien elämässä.

”Se oli huomattavan minimaalista. He olivat roistoja, ryöväreitä ja tappajia.”

Fränti kävi vuoteen 2018 asti terapiassa kokemustensa vuoksi. Taidetta vuosikymmeniä kerännyt ja tehnyt Fränti on juuri nyt hyvin kiireinen, sillä Kiasmassa on parhaillaan näyttely, jossa on esillä yli 200 hänen museolle lahjoittamistaan yli 650:stä nykytaiteen teoksesta.

Fränti sanoo välillä lukevansa Filippiineiltä kantautuvia uutisia yhä raaemmasta väkivallasta ahdistuksen vallassa.

”Se on huolestuttavaa ja vaarallista niiden ihmisten sielunmaisemalle. Jos heille ei anneta yhtäläisiä elämän mahdollisuuksia ja heitä pidetään köyhyydessä, sitten se purkautuu katkeruutena.”

Abu Sayyafin jäseniksi epäiltyjä poliisivankilassa joulukuussa 2002 Manilassa.­

Filippiinien noin 110 miljoonan väestöstä runsaat viisi miljoonaa on muslimeja, jotka asuvat enimmäkseen maan köyhemmissä eteläosissa. Muslimialueilla on ollut vaihtelevan vahvuista itsenäisyysliikehdintää jo vuosikymmenien ajan. Osa ryhmistä on tyytynyt autonomiaan.

Toimittaja Bong Garcian mukaan Abu Sayyafin lyöminen on hyvin vaikeaa puolen miljoonan asukkaan Jolon saarella, sillä jotkut paikalliset poliisit ovat kytköksissä ryhmään. Monet jololaiset ovat hyötyneet sieppauksista rahallisesti, ja ryhmän koko vaihtelee sen mukaan, miten rahakkaat lunnaat mahdollistavia panttivankeja on onnistuttu sieppaamaan.

”Armeijan on hyvin vaikea tunnistaa Abu Sayyafin jäseniä lukuun ottamatta sen johtajia”, Garcia sanoo.

HS selvitti vuonna 2002, että Filippiinien armeijan korkeat upseerit ja Abu Sayyafin jäsenet olivat tehneet yhteistyötä Basilanin saaren Lamitanin kaupungissa edellisvuonna sattuneen sairaalasaarron aikana. Armeija päästi Abu Sayyafin jäsenet pakenemaan saarretusta sairaalasta panttivankiensa kanssa.

Useiden ihmisten kuolemaan ja haavoittumiseen liittyvän fiaskon yhteydessä maksettiin todennäköisesti satojentuhansien eurojen lunnaat, jotka jaettiin upseereiden, poliitikkojen ja abusayyafilaisten kesken. Filippiinien kongressissa vaadittiin upseereiden vetämistä sotatuomioistuimeen, mutta syytteitä ei koskaan nostettu.

”Valitettavasti kukaan ei joutunut vankilaan sen takia”, Garcia huokaa.

Tästä ahtaasta ja vartioimattomasta Lamitanin sairaalan takaportista Abu Sayyaf pakeni panttivankeineen Filippiinien armeijan piiritystä kesäkuussa 2001.­

Sairaalasta karkaamaan päästetyt Abu Sayyafin jäsenet katkoivat hieman myöhemmin lukuisien sieppaamiensa ihmisten kauloja.

Garcian mukaan armeijaa ja poliisia on puhdistettu Lamitanin tapahtumien jälkeen. Hän kertoo, että Jololta kotoisin olevat upseerit siirretään usein Filippiineillä palvelemaan muualle mutta yksittäiset rivisotilaat saattavat yhä avustaa Abu Sayyafia.

Filippiineillä presidentti toisensa jälkeen on luvannut tuhota Abu Sayyafin. Näin sanoi esimerkiksi kovaotteisesta huumesodastaan tunnettu Rodrigo Duterte käydessään viime vuoden tammikuussa Jololla tuhoisan itsemurhaiskun jälkeen.

Abu Sayyafin avustama indonesialainen militanttipariskunta teki roomalaiskatolisessa katedraalissa 20 ihmistä surmanneen itsemurhaiskun. Duterte komensi armeijan täysimittaiseen sotaan Abu Sayyafia vastaan.

”Asevoimien upseerit sanovat, että he ovat onnistuneet heikentämään Abu Sayyafia merkittävästi. Mutta miten niin voi sanoa, kun tilanne pysyy ennallaan?” Garcia ihmettelee.

Abu Sayyafin haara Basilanissa on aina ollut Jolon ryhmiä ideologisempi. Joillakin ryhmän perustajilla oli tiettävästi kytköksiä Afganistanin sotaan, jossa monet ulkomaiset taistelijat osallistuivat 1980-luvulla Neuvostoliiton joukkojen vastaiseen ”pyhään sotaan”.

Kuusi vuotta sitten Basilanin haaraa johtanut Isnilon Hapilon vannoi uskollisuutta Isis-johtaja Abu Bakr al-Bagdadille. Pari vuotta myöhemmin Isis ilmoitti, että Hapilon on Isis-järjestön ”emiiri” koko Kaakkois-Aasiassa.

Kolme vuotta sitten Filippiinien armeija sai vihiä, että Hapilon on Marawin kaupungissa Mindanaon saarella. Hyökkäys kaupunkiin johti viisi kuukautta kestäneeseen taisteluun. Siinä sai surmansa Hapilon ja yli tuhat muuta ihmistä, joista suurin osa oli ääriryhmien taistelijoita.

Hapilonin kuoltua Abu Sayyaf on saanut Basilanin saarelle uudet johtajat. Suomen ulkoministeriö neuvoo välttämään kaikkea matkustamista alueelle.

Lukuisien vaiheiden jälkeen on kysyttävä, näkyykö Jololla tai muilla Abu Sayyafin terrorisoimilla alueilla mitään toivon pilkettä.

”Ei minun mielestäni”, Bong Garcia sanoo.