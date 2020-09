Kun Pekingissä säädetty kansallisen turvallisuuden laki tuli voimaan Hongkongissa 30. kesäkuuta, Hongkongin oppositiovoimat ja länsimaat arvelivat sen vaikuttavan selvästi ilmaisun- ja kokoontumisenvapauteen.

Nämä vapaudet ovat olleet itsehallinnollisessa Hongkongissa lähes länsimaista tasoa eli paljon suuremmat kuin emämaassaan Kiinassa.

Kiina ja Hongkongin johto kiistivät länsimaisen tulkinnan ja väittivät vapauksien säilyvän jatkossakin.

Uuden lain mukaan laitonta ovat muun muassa Hongkongin itsenäisyyttä kannattavat iskulauseet ja Kiinan johdon arvostelu. Terrorismiksi voidaan luokitella esimerkiksi julkisten liikennevälineiden vahingoittaminen. Lain rikkomisesta epäiltyjä on lupa viedä oikeuteen Manner-Kiinaan, jossa oikeuslaitos on puoluejohdon kontrollissa.

Miten on käynyt? Mitä Hongkongissa on tapahtunut runsaassa kahdessa kuukaudessa? Onko vapauksiin puututtu?

Pidätyksiä ja maastapakoja

Uuden lain nojalla on pidätetty ainakin 25 ihmistä. Jotkut heistä ovat esimerkiksi esitelleet mielenosoituksissa kiellettyjä iskulauseita. Jotkut ovat poliisin mukaan pitäneet yllä verkkosivua Hongkongin itsenäisyyden puolesta.

Opposition kärkihahmoista ainakin Nathan Law on paennut Hongkongista ulkomaille ja asuu nyt Britanniassa. Hän oli yksi laajempaa demokratiaa ajaneen Demosisto-puolueen perustajista. Puolue lakkautti itsensä turvallisuuslain tultua voimaan. Moni demokratia-aktivistiryhmä ilmoitti jatkavansa toimintaa ulkomailta käsin.

Hongkongista paennut oppositioaktivisti Nathan Law osallistui mielenosoitukseen Kiinan ulkoministerin Wang Yin Berliinin vierailun aikana syyskuun alussa.­

Kiina on myös antanut pidätysmääräyksen kuudesta ulkomailla asuvasta demokratia-aktivistista, kuten Law’sta. Yksi määräyksen kohteista on 30 vuotta Yhdysvalloissa asunut Yhdysvaltain kansalainen Samuel Chu, joka on Washingtonissa majaansa pitävän Hong Kong Democratic Council -järjestön johtaja. Uusi laki pitää rangaistavana myös Hongkongin ulkopuolella tehtyjä toimia kuten Kiinan arvostelua.

Runsaat kaksi viikkoa sitten Kiinan rajavartijat pysäyttivät veneen Kiinan rannikon tuntumassa ja ottivat kiinni 12 hongkongilaista nuorta, jotka olivat matkalla Taiwaniin. Taiwan on luvannut Hongkongista pakeneville turvapaikkaa, ja moni on sinne jo päätynytkin. Pidätettyjen joukossa oli demokratia-aktivisti Andy Li, joka oli takuita vastaan vapaalla. Häntä epäillään uuden lain nojalla vehkeilystä ulkovaltojen kanssa.

Kiina on ilmoittanut, että se ei hyväksy muun muassa Taiwanin ja Britannian hongkongilaisille lupaamia muuttomahdollisuuksia.

Itsesensuuria ja sensuuria

Välittömästi lain tultua voimaan hongkongilaiset alkoivat sankoin joukoin pyyhkiä pois aiempia kirjoituksiaan ja kommenttejaan sosiaalisesta mediasta. Moni lähti kokonaan pois esimerkiksi Twitteristä. He pelkäsivät joutuvansa uuden lain nojalla vastuuseen vallanpitäjiä arvostelevista tai mielenosoittajia tukeneista kirjoituksistaan.

Kyytiä on saanut myös vallanjako-oppi toisistaan erillään olevista lainsäätäjistä, toimeenpanijoista ja oikeuslaitoksesta. Oppi ei ole Kiinan-mielisten mieleen, sillä Manner-Kiinassa sitä ei noudateta.

Useiden koulukirjojen tekstiä on muutettu. Niistä on poistettu esimerkiksi kuvia valtaa kritisoivista, seiniin liimatuista post-it -lappujen teksteistä. Oppimateriaalin siivous alkoi tosin jo ennen lain säätämistä.

Koulujen kirjastoja on määrätty poistamaan kirjoja, jotka eivät sovi uuden lain henkeen. Demokratia-aktivistien kirjoja on poistettu julkisista kirjastoista.

Protestiliikehdinnässä mukana olleita yliopiston opettajia on siirretty tehtävistään, ja opettajia on varoitettu opettamasta poliittisesti arkaluontoisia asioita. Hongkongin turvallisuusjohto on ilmoittanut pyyhkivänsä opettajien joukosta ”mädät omenat” oppilaiden mieliä myrkyttämästä. Koulut on määrätty vahtimaan, etteivät oppilaat laula tai hoe itsenäisyysmielisiä iskulauseita. Uudesta laista pitää kertoa oppilaille myönteisesti.

Opiskelijat olivat Hongkongissa pitkään jatkuneiden mielenosoitusten selkäranka.

Poliisin kiinniottamia mielenosoittajia koottiin jalkakäytävälle Hongkongissa sunnuntaina.­

Vaaleja lykättiin

Heinäkuun puolessa välissä hongkongilaiset yllättivät: Satojatuhansia ihmisiä osallistui opposition esivaaleihin, jossa karsittiin ehdokkaita lakeja säätävän lainsäädäntöneuvoston vaaleihin. Osallistujamäärää pidettiin näyttävänä protestina turvallisuuslaille.

Hongkong kuitenkin lykkäsi tämän syksyn vaaleja vuodella. Perusteena oli se, että koronaviruspandemia estää vaalien järjestämisen. Oppositio uskoi, että oikeasti Kiinan-mieliset valtaapitävät pelkäsivät vaalien tulosta.

Vähän aiemmin 12:ta opposition ehdokasta kiellettiin osallistumasta vaaleihin. Aiemminkin näin on käynyt, mutta nyt myös maltillisia ehdokkaita suljettiin vaaleista pois. Syiksi epäämisille annettiin muun muassa turvallisuuslain vastustus ja Hongkongin itsenäisyyden ajaminen.

Runsaslukuinen poliisijoukko hajoitti sunnuntaina Hongkongissa järjestetyn mielenosoituksen, jossa protestoitiin vaalien siirtämistä vastaan.­

Kaupunki rauhoittui

Lain tuoma uhka on vähentänyt mielenosoituksia ja harventanut pidettyjenkin protestien rivejä. Näin laki rauhoitti Hongkongin katukuvaa, sillä osin väkivaltaisiksikin yltyneitä isoja mielenosoituksia oli pidetty Hongkongissa pitkään. Osa hongkongilaisista on rauhoittumiseen hyvin tyytyväisiä.

Yksi lain voimaantulon jälkeisistä suurimmista mielenosoituksista oli viime viikonloppuna, kun sadat ihmiset marssivat erityisesti vastustaakseen vaalien siirtämistä. Poliisi väitti mielenosoittajien heitelleen viranomaisia päin erilaisia esineitä. Poliisi käytti paprikasumutetta ja pidätti noin 300 henkeä.

Kiellettyjä mielenosoituslauluja on soitettu protesteissa ilman sanoja tai laulettu hieman toisin sanoin. Kiellettyjä kylttitekstejä kuten ”Vapauttakaa Hongkong” on käytetty niin, että iskulauseen eteen on kirjoitettu hyvin pienellä kieltosana.

Toimittajat pohtivat rajoja

Median pelkoon vapauksiensa menettämisestä Hongkongin johto on vastannut, että lehdistönvapaus ei horju niin kauan kuin media ei riko lakeja. Turvallisuuslain sanamuodot esimerkiksi vehkeilystä ulkovaltojen kanssa tai keskushallinnon arvostelusta ovat kuitenkin vaikeita tulkita, joten lakia voi tulla rikkoneeksi jopa tietämättään.

Demokratiamielisiä tukevan lehden Apple Dailyn äänekäs perustaja Jimmy Lai pidätettiin syytettynä vehkeilystä ulkovaltojen kanssa, ja poliisi teki lehden toimitukseen etsinnän. Lai pääsi myöhemmin vapaaksi odottamaan oikeudenkäyntiä.

Poliisi nouti elokuun 10. päivä Apple Daily -lehden perustajan Jimmy Lain lehden toimituksesta.­

Paikallinen englanninkielinen, nykyistä hallintoa kovasti kritisoinut verkkolehti Hong Kong Free Press ei äskettäin saanut työlupaa Irlannista palkkaamalleen toimittajalle. Syytä ei kerrottu. Aiemmin vastaavaa ei ole käynyt.

The New York Times -lehti on ilmoittanut siirtävänsä lain vuoksi osan Hongkongin-toimituksestaan Etelä-Koreaan Souliin.