Uudelle leirille otetaan perheitä, jotka ovat katuneet kuulumista jihadistijärjestöön ja haluavat palata kotimaihinsa.

Syyrian kurdit ovat alkaneet siirtää ”vähiten radikaaleja” ulkomaalaisia naisia ja heidän lapsiaan pahamaineiselta al-Holin leiriltä toiselle leirillä, kurdiviranomainen kertoi tiistaina.

Al-Hol on Syyrian kurdialueella sijaitseva vankileiri, jossa asuu kymmeniätuhansia jihadistijärjestö Isisiin kuuluneita tai kuuluvia naisia sekä heidän lapsiaan. Ylikansoitetulla leirillä on hyvin vaikeat olosuhteet.

Kurdiviranomainen Sheikhmous Ahmed kertoi uutistoimisto AFP:lle tiistaina, että heinäkuusta alkaen ainakin 76 perhettä on siirretty al-Holista Rojin leirille. Siirrot on tehty perheiden pyynnöstä sen jälkeen kun he ovat katuneet sitä, että heillä on kytköksiä Isis-järjestöön.

Ahmed ei kertonut tarkemmin siirrettyjen perheiden kansalaisuuksista. Al-Holin leirillä asuu ihmisiä noin 50 maasta, mukaan lukien Suomesta.

Lue lisää: HS vieraili a-Holin vankileirillä: Heli haluaa palata, Jonna jäädä leirille ja kumpikin pelkää, että lapset viedään heiltä väkisin

Suomalaisia on leirillä tiettävästi noin parikymmentä lasta ja alle kymmenen aikuista, ulkoministeriö kertoi elokuun alussa. Tuolloin al-Holista paennut äiti ja alle kymmenvuotiaat lapset olivat juuri palanneet Suomeen. Toukokuun lopussa Suomeen saapui kolme naista ja yhdeksän alle kymmenvuotiasta lasta kolmesta eri perheestä. Ulkoministeriön mukaan palanneet olivat onnistuneet pakenemaan leiriltä omin neuvoin.

Avustusjärjestöt ovat toistuvasti valittaneet al-Hol-leirin vaikeista olosuhteista. Al-Holin noin 65 000 asukkasta yli puolet ovat alle viisivuotiaita. Juuri vaikeiden olosuhteiden vuoksi ihmisiä siirretään nyt toiselle leirille.

”Roj-leiriä on laajennettu yhteistyössä YK:n [...] ja kansainvälisen liittouman kanssa, jotta ulkomaalaisia Isis-lapsia ja -naisia voitaisiin siirtää, jos he ovat pyytäneet päästä pois al-Holista”, Ahmed sanoi AFP.lle.

Hän lisäsi, että siirrettävät perheet ovat ”vähiten radikaaleja” ja ”valmiita kuntoutettaviksi”.

”He ovat pyytäneet palata kotimaihinsa ja integroitua yhteiskuntaan, ja he ovat osoittaneet katumusta”, Ahmed sanoi.

Hänen mukaansa yhteensä 395 perhettä aiotaan siirtää al-Holista Rojiin. Uudessa leirissä perheet saavat omat telttansa. Rojissa ei myöskään ole sallittu peittää kasvoja kokonaan, niin kuin radikaalimmat Isis-naiset tekevät al-Holissa.

Jihadistijärjestö Isis valtasi vuonna 2014 laajoja alueita Syyriasta ja Irakista ja perusti sinne islamilaiseksi valtioksi kutsumansa ”kalifaatin”. Tuhansia vierastaistelijoita eri puolilta maailmaa saapui taistelemaan Isisin riveihin tai ylläpitämään ”kalifaattia.”

Järjestö käytti sodankäynnissä terroritaktiikoita ja teki terrori-iskuja myös useissa Euroopan maissa. Irakissa Isis toteutti jesidivähemmistöön kohdistuvan kansanmurhan ja orjuutti tuhansia jesidinaisia ja -lapsia.

Kansainvälinen liittouma mursi kurdien avulla Isisin kalifaatin, minkä jälkeen kurdien hallitsemalle alueelle on jäänyt kymmeniätuhansia Isisin-jäseniä. Kurdit pitävät tuhansia ulkomaalaisia vierastaistelijoita vankiloissa, mutta heidän perheensä on sijoitettu leireille, joista suurin on al-Hol.

Länsimaat ovat olleet pääasiassa haluttomia osallistumaan kansalaistensa kotiuttamisiin Syyrian Isis-leireiltä. Osa maista on kotiuttanut joitakin naisia ja lapsia tapauskohtaisesti.

Kurdiviranomaiset Syyriassa ja Irakin Kurdistanissa ovat vedonneet länsimaihin, jotta ne hakisivat kansalaisensa pois leireiltä. Kurdien mukaan ihmisten pitäminen leireillä on pidemmän päälle turvallisuusriski. Leireillä myös kuolee lapsia kulkutauteihin.