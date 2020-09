Pantanalissa on raportoitu tämän vuoden aikana yhtä paljon tulipaloja kuin kahtena edeltävänä vuotena yhteensä.

Maailman suurimmalla kosteikkoalueella Pantanalissa riehuvat palot uhkaavat jaguaarien suojelualuetta, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Pantanal sijaitsee Brasiliassa Amazonin sademetsäalueella, ja siellä asuu runsaasti silmälläpidettäviä lajeja.

Mato Grosson osavaltion hallitus kertoi tiistaina, että valtion Encontro das Águas -puistoon on lähetetty lisää sotilaita auttamaan sammutustöissä. Palomiehet yrittävät estää palon leviämistä sekä pyrkivät suojelemaan alueen hotelleja ja maatiloja.

Encontro das Águas -puiston lisäksi Pantanalissa on myös muita suojeltuja kansallispuistoja. Pantanalissa on maailman tihein jaguaaripopulaatio. Lisäksi alueella asuu runsaasti muun muassa tapiireja, puumia ja vesisikoja.

Pantanalin paloista pelastettu koati kuvattuna 26. elokuuta.­

Tavanomaisesti tulvavedet peittävät sadekauden aikaan laajoja alueita Pantanalin kosteikosta. Kuivalla kaudella kosteus haihtuu soista, jolloin kosteikot voivat olla alttiita maastopaloille. Tänä vuonna Pantanalissa on ollut ennätyskuivaa.

Pantanalissa on Brasilian avaruustutkimusjärjestön Inpen mukaan raportoitu tämän vuoden puolella yli 12 100 tulipaloa. Määrä on suurempi kuin vuosina 2018 ja 2019 yhteensä.

Brasilian oikeistopopulistista presidenttiä Jair Bolsonaroa on kritisoitu siitä, että hän on vähätellyt maailman suurimman sademetsän tuhoja. Hän on muun muassa väittänyt, etteivät trooppiset sademetsät syty tuleen. Bolsonaro on myös sanonut, että suojelluilla mailla pitäisi sallia kaivostoiminta ja maanviljely.

Asiantuntijoiden mukaan valtaosa paloista on sytytetty tahallaan, jotta sademetsää saadaan raivattua maanviljelystä, karjankasvatusta ja kaivostoimintaa varten.