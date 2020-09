”Sydämessäni tiedän, että olen syytön”, sanoi Premalal Jayasekara. Vuonna 2015 hän meni opposition vaalitilaisuuteen tuliaseen kanssa.

Sri Lankan politiikka on tavallisestikin myrskyisää, mutta tiistaina pääkaupungissa Colombossa koettiin poikkeuksellinen näytös: parlamenttitaloon asteli virkavalaa vannomaan mies, joka on vastikään tuomittu poliittisesta murhasta.

Valtapuolue SLPP:n kansanedustaja Premalal Jayasekara tuomittiin elokuussa kuolemaan oppositioaktivistin murhasta. Tuomio julistettiin kuitenkin vasta muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli ilmoittanut ehdokkuudestaan elokuun vaaleissa, kertoo The New York Times -lehti.

SLPP voitti vaalit ylivoimaisesti, ja Jayasekaralla katsottiin olevan oikeus vannoa valansa. Niinpä hänet saatettiin vankilasta parlamenttitalolle.

Opposition kansanedustajat olivat pukeutuneet mustiin, ja osa järjesti ulosmarssin istuntosalista. Jäljelle jääneet säestivät Jayasekaran virkavalaa raivokkaalla huutokuorolla.

Premalal Jayasekara on ollut kansanedustaja vuodesta 2001, kertoo uutistoimisto AFP. Hän on nyt 45-vuotias.

Vuonna 2015 Jayasekara meni opposition vaalitilaisuuteen tuliaseen kanssa. Hän alkoi ampua, ja yksi oppositioaktivisti kuoli.

Heinäkuussa Jayasekara tuomittiin kuolemaan, mutta teloittaminen häntä tuskin uhkaa. Kuolemanrangaistuksia ei AFP:n mukaan ole pantu Sri Lankassa täytäntöön vuoden 1976 jälkeen.

”Sydämessäni tiedän, että olen syytön”, Jayasekara sanoi parlamentissa The New York Timesin mukaan. Jayasekaran mielestä oppositio on lavastanut hänet syylliseksi.

Noin 22 miljoonan asukkaan Sri Lanka on tätä nykyä miltei yhden suvun dynastia. Presidenttinä on Gotabaya Rajapaksa ja pääministerinä Mahinda Rajapaksa.

Suku on muutenkin vahvasti edustettuna maan johtotehtävissä. Valta täydentyi elokuun vaaleissa, joissa Rajapaksojen puolue SLPP sai ehdottoman enemmistön äänistä.