Rajoitusten rikkomisesta uhkaa sakko. Käytännössä poliisin on vaikea valvoa kieltoja.

Lontoo

Britannian pääministeri Boris Johnson on kieltämässä yli kuuden hengen tapaamiset Englannissa maanantaista lukien, BBC ja useat muut brittimediat uutisoivat keskiviikkona.

Syynä on huoli siitä, että koronapandemian toinen aalto voi lisätä olennaisesti kuolemantapausten ja tehohoitoa tarvitsevien määrää.

”Meidän on toimittava nyt, jotta virus ei leviäisi. Siksi vahvistamme ja yksinkertaistamme sääntöjä, jotka koskevat tapaamisia. Näin ne on aiempaa helpompi ymmärtää, ja poliisin on niitä helppo valvoa”, Johnson sanoo myöhemmin keskiviikkona ennakkotietojen mukaan.

Uusi määräys koskee sekä sisä- että ulkotiloissa – kodeissa, pubeissa, ravintoloissa ja puistoissa – järjestettäviä sosiaalisia tapaamisia.

Kielto ei sen sijaan koskisi työpaikkoja, häitä ja hautajaisia. Kiellon ulkopuolelle jäisivät myös isot perheet, jotka muodostavat jo nyt niin kutsutun ”tukikuplan”.

Rajoituksen rikkomisesta voi saada sadan punnan eli noin 110 euron sakon. Enimmillään sakko on 3 200 puntaa eli noin 3 520 euroa, jos henkilö rikkoo sääntöä useasti.

Käytännössä poliisin voimavarat eivät kuitenkaan riitä ihmiset tapaamisten valvomiseen. Tähän asti koronarajoitusten rikkomisista on annettu vain vähän rangaistuksia.

Uuden kiellon taustalla on myös se, että nykyrajoitukset ovat sekavat. Nykyisiä sääntöjä ”tukikuplineen” on vaikea ymmärtää.

Nyt kodeissa järjestettävien yksityistilaisuuksien henkilökatto on ollut Englannissa suurimmillaan 30 henkeä. Raja on ollut kuitenkin kuusi henkeä, jos tapaamisessa on ollut henkilöitä useammasta kuin kahdesta kotitaloudesta. Poikkeuksena poikkeukseen ovat olleet häät ja hautajaiset.

Britanniassa on käytössä myös paikallisia koronarajoituksia.

Esimerkiksi Boltonissa Suur-Manchesterin alueella ravintoloissa on sallittua enää vain noutoruoka, ja asukkaat on määrätty pysymään kotona perhepiirissä. Boltonissa on 120 tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohden, mikä on korkein luku koko maassa.

Englannissa asuu noin 56 miljoonaa ihmistä.

Itsehallintoa terveysasioissa nauttivat Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti päättävät itse omista koronarajoituksistaan.

Britanniassa on kirjattu tällä viikolla yli 8 000 uutta tartuntaa. Tiistaina raportoitiin 30 koronakuolemaa.

Britanniassakin poliitikot tasapainottelevat kahden tavoitteen välissä: kuinka pysäyttää pandemia ja minimoida tartunnat niin, että rohkaistaan samalla ihmisiä takaisin töihin, jotta talous ei romahtaisi.