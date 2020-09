Myös Nobel-kirjailija Svetlana Aleksijevitšiä on uhkailtu. Ruotsin suurlähetystön työntekijöitä on passissa hänen kotinsa luona.

Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä on jälleen siepattu oppositiopoliitikko, kertovat uutistoimistot.

Naamioituneet siviiliasuiset miehet pakottivat Maksim Znakin mukaansa kadulta. Toimintamalli oli samanlainen kuin maanantaina siepatun Marya Kalesnikavan kohdalla.

Znak, 39, oli miltei viimeinen oppositiovoimien perustaman koordinaationeuvoston jäsen, joka vielä oli vapaalla jalalla ja jatkoi toimintaansa Valko-Venäjän rajojen sisällä. Vapaana on enää vain Nobel-palkittu kirjailija Svetlana Aleksijevitš, jota valkovenäläisen uutissivusto Tut.byn mukaan myös on uhkailtu.

Aleksijevitš on kotonaan Minskissä. Ruotsalaislehti Dagens Nyheter kertoo, että Ruotsin suurlähetystön työntekijöitä on passissa hänen kotinsa edustalla. Diplomaattien tarkoituksena on tarjota Aleksijevitšille suojaa mahdollisia sieppausyrityksiä vastaan.

Oppositio vastustaa itsevaltaista Aljaksandr Lukašenkaa, joka voitti räikeän vilpillisiltä vaikuttaneet presidentinvaalit 9. elokuuta. Merkittävä osa kansasta on noussut protestoimaan Lukašenkaa vastaan suurmielenosoituksin, mutta viime päivinä oppositio on joutunut todella ahtaalle, mistä sieppaukset ja pidätykset ovat kouriintuntuvin osoitus.

Seitsenhenkisen koordinaationeuvoston jäsenistä osa jatkaa oppositiotoimintaa ulkomailta käsin.

Keskiviikkona selvisi Marya Kalesnikavan olinpaikka. Tut.by:n mukaan hän on pidätyskeskuksessa Minskissä.

Kalesnikava yritettiin maanantaisen sieppauksensa jälkeen ilmeisesti pakottaa ylittämään raja Ukrainaan, mutta hän tiettävästi repi passinsa ja kieltäytyi poistumasta Valko-Venäjältä.