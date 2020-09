Xinjiang on erittäin merkittävä puuvillantuottaja maailmanmarkkinoilla.

Yhdysvaltojen tulli- ja rajavirasto on valmistellut määräystä, jolla kielletään puuvillan ja tomaattien tuonti Kiinan Xinjiangin alueelta, kertoo uutistoimisto Reuters. Syynä kiellolle ovat väitteet, että tuotannossa käytetään pakkotyötä.

Muun muassa YK on kertonut uskottavina pitämistään raporteista, joiden mukaan Kiina on sulkenut läntisessä Xinjiangissa pakkotyöleireille yli miljoona etnisiin vähemmistöihin kuuluvaa ihmistä. Leireille on suljettu etenkin islaminuskoisia uiguureja.

Kiinan on raportoitu tehneen myös muun muassa pakkosterilointeja vähemmistökansoihin kuuluville Xinjiangissa. Asiasta on kertonut esimerkiksi sanomalehti The Guardian.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin hallinto kertoi uutistoimisto Bloombergin mukaan tiistaina kieltäneensä pakkotyön käytön takia tuonnin kolmelta yhtiöltä Xinjiangista ja suunnittelevansa kieltoja kuudelle muulle yhtiölle.

Kiellot koskevat puuvillaa, tekstiilituotteita ja tomaatteja, Bloomberg kertoo.

Kiinan ulkoministeriö kommentoi tietoja tuontikielloista keskiviikkona väittäen, että Yhdysvallat yrittää alistaa kiinalaisia asiakkaita ja lietsoa epävakautta tekosyyn varjolla. Yhdysvalloilla ei ole oikeutta sekaantua asiaan, sanoi Kiinan ulkoministeriön edustaja Zhao Lijian Reutersin mukaan tiedotustilaisuudessa Pekingissä.

Xinjiang on maailmanmarkkinoilla erittäin merkittävä puuvillan ja tekstiilien tuottaja. Maailman puuvillasta noin viidesosa tulee Xinjiangin uiguurialueelta, kertoo kansainvälinen kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen yhteenliittymä The Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region kesällä julkistamassaan raportissa.

Sen mukaan jopa viidesosa maailman vaatemarkkinoiden tuotteista kytkeytyy tavalla tai toisella pakkotyöhön.

Miljoonan vangitun uiguurin pakkotyöllä on kerrottu valmistettavan myös muuta kuin tekstiilejä ja tomaatteja. Heinäkuussa Yhdysvaltojen kauppaministeri asetti pakotelistalle joukon Xinjiangissa toimivia yrityksiä ihmisoikeusrikkomusten vuoksi, ja joukossa oli esimerkiksi elektroniikkayhtiöitä.

Esimerkiksi maailman suurimpiin tietokonevalmistajiin kuuluvan kiinalaisen Lenovon tuotantoketjuissa on väitetty olevan mukana pakkotyötä. Asiasta ovat kertoneet esimerkiksi Tech Wire ja The Intercept.