Toimittaja-kirjailija syytti Trumpia raiskauksesta, ja Trump syytti naista valehtelijaksi. Ainakin 22 naista on syyttänyt Trumpia seksuaalisista ahdistelusta.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on ilmoittanut New Yorkissa toimivaan liittovaltion oikeusistuimeen, että ministeriön asianajajat ryhtyvät puolustamaan presidentti Donald Trumpia oikeusjutussa, joka liittyy Trumpia vastaan esitettyyn raiskaussyytökseen, kerrotaan amerikkalaisviestimissä ja ministeriön jättämässä muistiossa.

Ministeriön mukaan juttu tulee siirtää liittovaltion tuomioistuimeen, kun tähän asti sitä on käsitelty osavaltiotason tuomioistuimessa. Samalla juttu siirtyy pois Trumpin henkilökohtaisten asianajajien käsistä ja kulut veronmaksajien kontolle.

Toimittaja-kirjailija Elizabeth Jean Carroll esitti viime vuoden kesällä kirjassaan syytöksen, jonka mukaan Trump olisi raiskannut hänet newyorkilaisen tavaratalon pukukopissa vuonna 1995 tai 1996. Trump kiisti syytöksen ja väitti, ettei ole koskaan edes tavannut Carrollia ja että Carroll valehtelee, ”eikä ole minun makuuni”.

Carroll nosti viime marraskuussa Trumpia vastaan oikeusjutun kunnianloukkauksesta. The New York Magazine julkaisi kuvan, jossa Carroll on samassa seurassa Trumpin ja tämän silloisen vaimon Ivana Trumpin kanssa.

Trumpin asianajajat yrittivät aiemmin pysäyttää oikeusjutun etenemisen, mutta tuomari päätti elokuussa Carrollin hyväksi, että oikeusjutussa voidaan edetä. Carroll, 76, on vaatinut oikeuden kautta presidentiltä dna-näytettä, jota voitaisiin verrata näytteisiin, jotka otettiin hänen hameestaan väitetyn raiskauksen jälkeen.

Carroll ei mennyt poliisille väitettyjen tapahtumien jälkeen, mutta kertoi asiasta kahdelle ystävälleen, jotka ovat vahvistaneet kuulleensa asiasta 1990-luvulla.

CNN-kanavan mukaan oikeusministeriön väliintulo on hyvin poikkeuksellinen käänne. Ministeriön perustelujen mukaan Trump toimi raiskaussyytöksen kiistäessään presidenttinä, minkä vuoksi syyte kohdistuu Yhdysvaltain valtioon, ei Trumpiin henkilönä.

”En ymmärrä, miten oikeusministeriö voi väittää vakavalla naamalla, että presidentin virallisiin tehtäviin kuuluu kiistää syytös, että hän on syyllistynyt seksuaaliseen pakottamiseen jo vuosia ennen kuin hän tuli virkaansa”, CNN:n oikeusasioiden analyytikko sanoi.

Kanavan mukaan oikeusministeriön väliintulo viivästyttää jutun etenemistä ja voi lopettaa sen käsittelyn jopa kokonaan.

Carrollin asianajaja Roberta A. Kaplan sanoi lausunnossaan, että ministeriön toiminta on ”shokeeraava” yritys valjastaa Yhdysvaltain hallinnon resurssit oikeusjuttuun, joka liittyy yksityishenkilöiden väliseen tapaukseen.

Carroll itse totesi Twitterissä, että Trump on usuttanut oikeusministeri Bill Barrin kimppuunsa. Barr on Trumpin luottomies ja häntä on arvosteltu toistuvasti presidentin ristiriitaisten tekojen ja sanomisten puolustamisesta.

Hänen mukaansa ministeriön puuttuminen juttuun ”todistaa, että Trump on syyllinen”.

Yhteensä ainakin 22 naista on esittänyt syytöksiä Trumpin seksuaalisesta ahdistelusta, The New Yorker -lehti laski viime vuonna. Carroll on vasta toinen nainen, joka on syyttänyt Trumpia raiskauksesta. Ensimmäinen oli ex-vaimo Ivana Trump, joka myöhemmin perui puheitaan.

Carrollsin esittämästä raiskausväitteestä kerrottiin viime vuonna tässä HS:n jutussa.

Syytökset seksuaalisesta ahdistelusta tai raiskauksista eivät ole horjuttaneet Trumpin suosiota hänen kannattajiensa parissa. Vuoden 2016 presidentinvaalien edellä julkaistiin nauhoja, joilla Trump kehuskeli sillä, että hän kourii naisia sukuelimistä.