Moni on soimannut Trumpia itsevaltaisesta johtamisesta ja mielenmaisemasta. Perustuslakia opettava professori John Yoo taas ajattelee, että Trump palauttaa Yhdysvaltoja maan perustajien toivomaan suuntaan.

Kalifornian yliopiston oikeustieteen professori John Yoo ei halunnut Donald Trumpista Yhdysvaltain presidenttiä, koska Trumpin kielenkäyttö on karkeaa ja tämän liiketoimien konkurssit sekä seksiskandaalit etoivat Yoota.

Vuoden 2016 vaalien alla Yoo näki Trumpissa populistisen kansankiihottajan, joka ei ymmärrä presidentin tehtävän vakavuutta. Lisäksi professori pelkäsi, että Trump päätyisi loukkaamaan Yhdysvaltain perustuslain pyhiä arvoja, jotka näyttivät olevan Trumpille tuntemattomia. Ne ovat Yoolle kaikki kaikessa.

”Jos ystäväni olisivat 21. tammikuuta 2017 [päivä Trumpin virkaanastumisen jälkeen] kertoneet minulle, että tulisin kirjoittamaan kirjan Donald Trumpista perustuslain suojelijana, olisin kyseenalaistanut heidän mielenterveytensä”, Yoo toteaa äskettäin ilmestyneessä kirjassaan Defender in Chief.

Nyt sellainen kirja sitten on julkaistu, ja sen kirjoittaja on tunnettu ja ristiriitainen perustuslakiin erikoistunut professori Yoo. Kirjan pääväittämä on, että vaikka Trump käyttäytyy kuin populisti, ”hän hallitsee kuin perustuslaillinen konservatiivi” ja käyttää valtaansa esimerkillisesti, aivan kuten maan perustajaisät olivat tarkoittaneet.

Kalifornian yliopiston oikeustieteen professori John Yoo. Kuva vuodelta 2010.­

Tämä kaikki voi kuulostaa omituiselta, ja sen Yoo myöntää heti kirjansa alkusanoissa. Olemmehan vuosien ajan kuulleet demokraattisen puolueen päättäjiltä, oikeusoppineilta ja mediakommentaattoreilta, että Trump käyttäytyy kuin banaanitasavallan diktaattori ja vähät välittää laeista tai perustuslaista.

”En sanoisi, että hän törmäilee perustuslakiin, vaan että hän murskautuu sen läpi”, on todennut esimerkiksi liberaali oikeustieteilijä Laurence Tribe Harvardin yliopistosta. Häntäkin Yoo lainaa.

Yoon mielestä Tribe on ehkä sukupolvensa arvostetuimpia perustuslain tuntijoita, mutta hän vain sattuu olemaan Trumpin osalta väärässä.

Hetkinen, kuka ihmeen John Yoo?

Etelä-Koreasta vanhempiensa mukana lapsena Yhdysvaltoihin muuttanut 53-vuotias Yoo tunnetaan parhaiten ajastaan Valkoisen talon oikeudellisena neuvonantajana 2000-luvun alussa. Silloin maata johtivat republikaani George W. Bush ja hänen vallanhimoinen varapresidenttinsä Dick Cheney.

Yoo oli mukana laatimassa kuuluisia ”kidutusmuistioita”, joilla perusteltiin terrorismista epäiltyjen ihmisten kovaa kohtelua syksyn 2001 terrori-iskujen jälkeen. Muistioista yhdessä todettiin esimerkiksi, että kidutuksen tunnusmerkit täyttyvät vasta, kun fyysinen kipu johtaa sisäelimien vaurioitumiseen tai kuolemaan.

Yoo kuuluu siihen koulukuntaan oikeusoppineita, joiden mukaan Yhdysvaltain presidentin valta on lähes pidäkkeetöntä erityisesti kansallisen turvallisuuden, ulkopolitiikan ja sodankäynnin saralla. Myös kotimaisessa vallankäytössä presidentillä on Yoon mukaan suuret valtaoikeudet.

Lakitieteen opiskelijoita odottamassa John Yoon luennon alkua Berkleyssä elokuussa 2009. Osa opskelijoista protestoi sitä vastaan, että Yoo hyväksyi Yhdysvaltain käyttämän vesikidutuksen terrorismista epäiltyjen kuulusteluissa.­

On hieman sattumankin kauppaa, että Trumpin aikana presidentin valta, sen saavuttaminen ja siinä pysyminen on tullut niin monella tavalla määritellyksi ja testatuksi. Trump ei esimerkiksi saanut eniten ääniä vuoden 2016 vaaleissa, mutta hän voitti osavaltiokohtaisesti jaettavat valitsijamiehet – kuten kansakunnan isät James Madisonista Alexander Hamiltoniin suunnittelivat.

Trump voitti senaatin republikaanien tuella myös kiivaat taistelut korkeimman oikeuden tuomareiden nimityksistä. Demokraattipuolueen yritys syrjäyttää hänet virkarikosoikeudenkäynnissä epäonnistuivat, taas senaatin republikaanien tuella. Presidentti on sekä vahva että vaikeasti kaadettava.

”Trump on palauttanut perustuslain laatijoiden alkuperäisen vision yhtenäisestä, elinvoimaisesta ja itsenäisestä presidenttiydestä”, Yoo kirjoittaa.

Yoon kirja on joillekin amerikkalaisille vastenmielistä vääristelyä, kun taas toisille se tarjoaa intellektuaalisen ja oikeudellisen selkänojan pysytellä Trumpin joukoissa. Kirjan kiinnostavuutta lisää, että Yoo puolustaa joissakin asioissa Trumpin oikeutta tehdä päätöksiä, joita Yoo henkilökohtaisesti vastustaa.

Kiinnostavaa on ehdottomasti myös se, että siinä missä moni näkee Trumpissa pelkkää kaaoksesta toiseen ajelehtimista, Yoolle hänen toimensa asettuvat hyvin johdonmukaiseen valoon.

Irakin sodassa kuolleen amerikkalaismuslimin Humayun Khanin isä, asianajaja Khizr Khan lupasi heinäkuussa 2016 lainata Donald Trumpille omaa kirjaansa, johon Yhdysvaltain perustuslaki on painettu. ”Oletko sinä edes lukenut perustuslakia?” Khan kysyi demokraattien puoluekokouksessa. Häntä suututti Trumpin vaatimukset kieltää muslimien saapuminen Yhdysvaltoihin.­

Yoon mukaan toinen kausi voisi sementoida Trumpin perinnön pitkälle tulevaisuuteen esimerkiksi byrokratian karsimisen ja konservatiivisten tuomarinimitysten kautta. Jälkimmäisellä taattaisiin, että perustuslakia luetaan juuri niin kuin Trump sen mieltää ja kuten Yoo haluaa sitä luettavan.

Tämä on mieluisaa tekstiä presidentille, joka on siunannut Yoon kirjan Twitter-viestissään. Lisäksi Trumpin Valkoinen talo on konsultoinut John Yoota kuluneena kesänä, kun Trump on etsinyt keinoja muokata Yhdysvaltoja mieleisekseen ilman kongressin lainsäädännöllistä tukea.

John Yoon mukaan korkeimman oikeuden kesäkuussa antama päätös liittyen siirtolaisten lapsiin (monipolkuinen demokraattipresidentti Barack Obaman ajoilta periytynyt riita) antaa presidentille valtuudet esimerkiksi pudottaa veroja vaikka puoleen nykyisestä. Tai presidentti voisi luvata amerikkalaisille oikeuden kantaa aseitaan avoimesti, vaikka se monen osavaltion lainsäädännössä kielletäänkin.

Näitä ajatuksia Yoo on esittänyt esimerkiksi konservatiivisessa National Review -lehdessä, ja kyseinen artikkeli on amerikkalaismedian mukaan pyörinyt Trumpin työpöydällä. The Washington Post -lehden kolumnisti Ruth Marcus pohti Yoon antamia neuvoja kirjoituksessaan, jonka otsikko kuului: ”Trump haluaa olla kuningas. Onko John Yoo juuri ojentanut hänelle kruunun?”

Yleensä ajatellaan, että perustuslain laatijat halusivat hajauttaa valtaa, jotta amerikkalaiset eivät enää koskaan joutuisi mielivaltaisen ”kuninkaan” alamaisiksi. Tai kuten James Madison asian aikanaan ilmaisi tekstissään vuonna 1788: ”Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja oikeudellisen vallan keskittyminen samoihin käsiin… on tyrannian määritelmä.”

Arvostelijoiden mielestä esimerkiksi Trumpin kesäkuinen asetus, jolla pyritään suojelemaan muistomerkkejä ”anarkisteilta ja äärivasemmistolaisilta” on merkki Trumpin autoritaarisesta mielenlaadusta.

”Tällä tavalla se alkaa. Diktaattorin vallannälkää ei voi tyydyttää. Jos koskaan on aika harjoittaa rauhanomaista kansalaistottelemattomuutta, niin se aika on koittanut”, Harvardin oikeustieteellisen professori Laurence Tribe totesi Twitterissä.

John Yoon kirjassa on monenlaista valikoivuutta. Hän saa jotenkin näyttämään elinvoimaisen presidentin oikeutetulta toiminnalta esimerkiksi sen, kun Trump hyökkää toistuvasti mediaa vastaan. Perustuslain ensimmäinen lisäys on omistettu muun muassa lehdistönvapaudelle.

Sanaa kidutus ei kirjassa mainita. Trump on puolustanut jopa kovempia toimia kuin mitä Yhdysvaltain viranomaiset ottivat käyttöönsä Bushin vuosina, ja kerran hän ehdotti terroristien perheenjäsenten tappamista.

Ennen presidentiksi nousuaan Trumpilla oli tapana syyttää edeltäjäänsä Obamaa ”vallan kahmimisesta”, kun Obama käytti hallitsemiseen presidentillisiä määräyksiä, joihin ei kongressin hyväksyntää tarvita. Obama antoi näitä määräyksiä keskimäärin noin 35 vuodessa, kun Trump on antanut niitä noin 50 vuosittain.

Yoon mielestä Trump teki suuren palveluksen presidentin valta-asemalle, kun hän ei antanut Ukrainaan kytkeytyneen virkarikosprosessin suistaa itseään vallasta. Yoota harmittaa, että Richard Nixonin kaatuminen Watergate-skandaaliin toi mukanaan monia vuosia, jolloin kongressi sai liikaa valtaa maan asioissa.

”Kansakunnan piti odottaa Ronald Reaganiin asti, että presidenttiys sai uutta elinvoimaa, jolla talous saatiin taas kasvuun ja Amerikan paikka maailmassa palautettua ennalleen.”