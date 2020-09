Erityisen synkkää tuho on Etelä-Amerikassa, mutta syy on osin myös suomalaisten, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Luonnon monimuotoisuus katoaa kiihtyvällä vauhdilla, ilmenee WWF:n ja Zoological Society of Londonin torstaina julkaistusta raportista.

Kahden vuoden välein laskettavan Living Planet -indeksin mukaan selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 68 prosenttia viimeisten 50 vuoden aikana. Kaksi vuotta sitten arvio oli 60 prosenttia.

Indeksi seuraa suhteellisia muutoksia tuhansien nisäkäs-, lintu-, kala-, matelija- ja sammakkoeläinpopulaatioiden koossa vuodesta 1970.

Luku perustuu hitaasti valmistuvaan vertaisarvioituun tutkimustietoon, joten tuorein mukaan hyväksytty data on vuodelta 2016. Suunta on kuitenkin ollut mitä ilmeisimmin sama viimeisten neljän vuoden aikana, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Jos katsotaan viimeisimpiä IPBES:in lukuja, niin sanoisin, ettei tässä välissä ole menty ainakaan parempaan suuntaan”, Rohweder toteaa.

Hallitusten­välinen luonnon monimuotoisuus- ja ekosysteemipalvelupaneeli IPBES mittaa biodiversiteettiä laajasti eri mittareilla. Myös sen luvut ovat olleet viime vuosina hyvin synkkiä.

Raportin mukaan muutos on pitkälti ihmisen aikaansaannosta: muokkaamme ja tuhoamme luontoa nopeammin kuin koskaan ihmisen historiassa.

Tilanne on tragikoominen, kun sitä vertaa poliittisiin lupauksiin. Biodiversiteetin kato piti nimittäin pysäyttää tänä vuonna: Maailman maat sopivat vuonna 2010 Japanissa niin sanotuista Aichi-tavoitteista luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Maaliviivan sijaan olemme syvemmällä kuopassa, eikä tämä ole edes ensimmäinen kerta: Vuonna 2000 sovittiin, että maalissa ollaan vuonna 2010, ja kun se ei toteutunut, maali siirrettiin tähän vuoteen. Nyt Rohweder odottaa, että maali siirretään vuoteen 2030.

Tällä kertaa hän toivoo, että sopimuksesta tehdään sitova.

”Mitä pidempään odotamme, sitä kovempaa täytyy juosta. Nyt on tehtävä suuria muutoksia.”

Living Planet -indeksiin on otettu mukaan vuosi vuodelta lisää lajeja sitä mukaa, kun sopivaa tutkimustietoa on kertynyt. Tämän vuoden raportissa on mukana 400 uutta lajia ja 4 837 uutta populaatiota.

Uusien tietojen laskeminen mukaan synkensi kokonaiskuvaa kahden vuoden takaisesta lähes kymmenellä prosentilla.

Sampia ollaan vapauttamassa Jangtse-jokeen Kiinassa.­

”Havainto on se, että vaikkei eri vuosien raportteja suoraan voida verrata, niin vauhti kiihtyy”, Rohweder sanoo.

”Voimakas populaatioiden kutistuminen vääjäämättä johtaa uhanalaistumiseen.”

Keskimäärin populaatiot kutistuvat kaikkialla maailmassa, mutta tuhon laajuus vaihtelee paljon. Raportin mukaan suurin muutos on tapahtunut Etelä-Amerikassa ja Karibialla.

Alueen eläinkannat ovat pienentyneet seuranta-aikana keskimäärin 94 prosenttia, siis pieneen murto-osaan 70-luvun kannoista. Erityisesti makeiden vesien lajien populaatiot, kalat, sammakot ja matelijat ovat kärsineet.

Syyt ovat Amazonian kehitystä seuranneille tuttuja: maankäytön muutokset, metsäkato, maatalous- ja laidunmaan raivaaminen ja tästä syntyvät metsäpalot, laittomat hakkuut, ylikalastus.

Brasilian rannikkosademetsä on menettänyt 87 prosenttia luonnollisesta kasvustostaan. Kehitys alkoi satoja vuosia sitten, mutta suurin osa tuhosta on tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana.

Myös Euroopassa vaelluskalojen populaatiot ovat pienentyneet valtavasti, keskimäärin 93 prosenttia.

Kaukaisempienkin alueiden ongelmat ovat osin meidän syymme, Rohweder muistuttaa.

Suomalaiset kuluttavat selvästi yli oman maansa antimien. Ruoankulutuksemme ympäristövaikutuksista 90 prosenttia kohdistuu rajojemme ulkopuolelle, ja maapinta-alaakin tarvitsemme 40 prosenttia omaamme enemmän voidaksemme tyydyttää nykyiset ruokailutottumuksemme.

Kapeakuonoisia krokotiilejä Chitwanin luonnonpuistossa Nepalissa.­

”Pelkkä luonnonsuojelu ei enää riitä korjaamaan kurssia. Tarvitaan suuria muutoksia, erityisesti ruokajärjestelmässä”, Rohweder sanoo.

Juuri kestämätön ruokajärjestelmä kiihdyttää haitallisia maankäytön muutoksia, kun esimerkiksi sademetsää raivataan peltojen ja laidunnuksen tieltä. Metsän mukana katoaa elinympäristö tuhansilta sammakoilta, kaloilta ja muilta eläimiltä.

”Ruoantuotanto on aiheuttanut 70 prosenttia maanpäällisen luonnon köyhtymisestä. Niinpä paine muutokseen on maissa, joissa lihankulutus on suurta”, Rohweder sanoo.

Se tarkoittaa myös Suomea.

Vajaan viikon päästä tiistaina 15.9. maailman päättäjät kerääntyvät vuosittaiseen YK:n yleiskokoukseen.

Biodiversiteetin piti olla kokouksen kärkiteema, mutta akuutti koronaviruspandemia vienee siltä huomiota, Rohweder arvelee.

Rohwederin mukaan nyt olisi kuitenkin aika katsoa isoa kuvaa ja tajuta, että kyse on samasta ilmiöstä. Pandemiat kytkeytyvät luonnon tilaan.

”Kaikista nykyisistä pandemioista 70 prosenttia on peräisin eläimistä. Ratkaisuja tulisi etsiä niin, että ne parantavat molempia ongelmia.”

Useimmat maat ohjaavat nyt valtavia summia rahaa pandemiaelvytykseen. Myös Suomessa päätetään parhaillaan elvytysrahojen käytöstä.

”Pandemiaelvytysrahoja ei saa käyttää niin, että ne heikentävät entisestään luonnon monimuotoisuutta.”

Rohweder arvelee, että rahaa elvytyspaketteihin on nyt löytynyt, koska pandemialla on niin suuret ja selvät taloudelliset vaikutukset. Luonnonsuojeluun tai ilmastonmuutoksen torjumiseen samanlaisia summia ei ole herunut.

”Se osoittaa hyvin, että kuljemme talouden ehdoilla. Mutta talouskin on linkittynyt luonnon tilaan”, Rohweder sanoo.

Talouseliittikin on huomannut sen. Sveitsin Davosissa vuosittain järjestettävän Maailman talousfoorumin mukaan viisi talouden tilaan eniten vaikuttavaa uhkakuvaa ovat ilmastonmuutos, äärimmäiset sääilmiöt, luonnonkatastrofit, ihmisten aiheuttamat ympäristöonnettomuudet ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

Kymmenen vuotta sitten listalla ei ollut yhtään luontoon liittyvää kohtaa, Rohweder sanoo.

”Syyt näiden kaikkien ilmiöiden taustalla ovat todellakin samat. Jos emme saa luonnon tilaa korjattua, voimme unohtaa myös muut kestävän kehityksen tavoitteet.”

Savanninorsuja Botswanassa huhtikuussa 2016. Norsuemo poikasineen viihtyy juomapaikalla.­