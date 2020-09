”Jos on maahanmuuttoa, johon liittyy suuria vaikeuksia integraatiossa, siitä seuraa sosiaalisia jännitteitä yhteiskuntaan, eikä se ole hyvä”, pääministeri Löfven sanoi.

Pääministeri Stefan Löfvenin mukaan Ruotsiin on suuntautunut laajaa maahanmuuttoa vuosien ajan, eikä maa ole onnistunut integraatiossa tarpeeksi hyvin.­

Tukholma

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on muuttanut kantaansa maata riivaavan jengiväkivallan suhteen, kertoo Ruotsin yleisradio.

Aiemmin Löfven on kiistänyt, että Ruotsiin suuntautuneella maahanmuutolla olisi yhteys jengiväkivallan kasvuun, mutta keskiviikkona pääministerillä oli toinen ääni kellossa.

Löfveniltä kysyttiin Ruotsin valtiopäivillä, miksei hän näe laajan maahanmuuton ja jengiväkivallan yhteyttä.

Löfven vastasi:

”Jos emme onnistu integraatiossa ja meillä on laajaa maahanmuuttoa, siitä seuraa suurempi riski tällaisille ongelmille, joita nyt näemme. Se on päivänselvää. Rikollisuutta ei kuitenkaan tule yhdistää automaattisesti ihonväriin tai uskontoon, sitä haluan välttää ja siinä meidän on oltava hyvin tarkkoja.”

Esimerkiksi viime marraskuussa Löfven selitti jengirikollisuuden kasvua muun muassa segregaatiolla, yhteiskunnan jakautumisella ja asuinalueiden eriytymisellä.

Ruotsin yleisradio pyysi illalla Löfveniä tarkentamaan kommenttejaan. Yleisradio kysyi, tarkoittiko pääministeri, että laaja maahanmuutto johtaa lisääntyvään rikollisuuteen.

”Jos on maahanmuuttoa, johon liittyy suuria vaikeuksia integraatiossa, siitä seuraa sosiaalisia jännitteitä yhteiskuntaan, eikä se ole hyvä”, hän vastasi.

Ruotsin yleisradion mukaan Löfven toteaa nyt ensimmäistä kertaa, että Ruotsi kärsii tällaisesta ongelmasta. Pääministerin mukaan Ruotsiin on suuntautunut laajaa maahanmuuttoa vuosien ajan, eikä maa ole onnistunut integraatiossa tarpeeksi hyvin.

”Jos riittävän monet aikuiset eivät pääse työntekoon, lapset näkevät, että aikuiset eivät ole töissä ja ehkä he silloin luulevat, että se on normaalia.”

Löfven sanoo, että näistä ongelmista johtuen hänen johtamansa hallitus on ottanut maahanmuuttopolitiikassaan linjan, että Ruotsi ottaa vastaan huomattavasti vähemmän ihmisiä.

”Olemme yksimielisiä siitä, että meidän pitää onnistua integraatiossa paremmin, työmarkkinoille on päästävä helpommin, kielikoulutuksen ja yhteiskunnan pelisääntöjen opettamisen on oltava parempaa.”

Löfven sai keskiviikkona Ruotsin valtiopäivillä kritiikkiä jengiväkivaltaan liittyen etenkin kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristerssonilta ja ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkessonilta.

Tiistaina julkaistun kyselytutkimuksen mukaan valtaosa ruotsalaisista, noin 54 prosenttia, haluaa uuden hallituksen. Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin teettämän tutkimuksen mukaan nykyisen vähemmistöhallituksen, sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuoleen, jatkoa toivoi 27 prosenttia, ja 19 prosenttia oli epävarmoja.