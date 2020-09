Bob Woodwardin toinen Trump-kirja pohjautuu laajaan haastatteluaineistoon, jota on kerätty pandemiakriisin alusta saakka.

Donald Trump on hyökännyt jo ennakkoon palkitun toimittajan uutta kirjaa vastaan Twitterissä.­

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tiesi jo varhaisessa vaiheessa, että Kiinasta levinnyt uusi koronavirus on vaarallinen ja mahdollisesti suurin kansallinen uhka hänen virkakaudellaan. Tästä huolimatta Trump tietoisesti vähätteli viruksen vaarallisuutta julkisuudessa.

Nämä asiat käyvät ilmi palkitun yhdysvaltalaisen tutkivan toimittajan Bob Woodwardin uudesta kirjasta Rage, joka julkaistaan syyskuun 15. päivä. Kirja pohjautuu laajaan haastatteluaineistoon. Woodward haastatteli Trumpia henkilökohtaisesti 18 kertaa viime vuoden joulukuun 5. päivän ja heinäkuun 21. päivän välillä. Lisäksi Woodward on haastatellut tuntikausia Trumpin lähipiiriin kuuluvia ihmisiä.

Yhdysvalloissa ainakin uutiskanava CNN ja sanomalehti The Washington Post saivat kirjan etukäteen luettavakseen. CNN ja The Washington Post saivat haltuunsa myös ääninauhoja haastatteluista, joissa Trump kertoo Woodwardille avoimesti tietojaan koronaviruksesta. Haastatteluissa Trumpin näkemykset viruksesta ovat ristiriitaisia sen kanssa, mitä hän samoihin aikoihin kertoi julkisuudessa.

Pulitzer-palkittu Woodward paljastaa kirjassaan, että Trump sai tietoja viruksen vaarallisuudesta jo tammikuun lopussa. CNN:n mukaan Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Robert O’Brien kertoi presidentille 28. tammikuuta, että viruksesta voi tulla hänen presidenttikautensa ”suurin kansallisen turvallisuuden uhka”, ja että pandemiasta voi tulla yhtä tappava kuin espanjantauti vuonna 1918.

Kolme päivää myöhemmin Trump määräsi matkustusrajoituksista Kiinaan. Ehdotus matkustusrajoitteista tuli kirjan mukaan Trumpin neuvonantajilta, vaikka Trump myöhemmin väitti, että hän oli yksin vaatimassa matkustusrajoituksia, CNN kertoo.

Toimittaja Bob Woodward.­

Woodward haastatteli Trumpia helmikuun 7. päivä ja kiinnitti huomiota siihen, kuinka paljon Trump puhui viruksesta – vaikka Trump oli juuri selvinnyt viraltapanosyytteistä.

Trump oli edellisenä päivänä puhunut puhelimessa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa koronaviruksesta. Hän kauhisteli Woodwardille sitä, että virus saattaa tarttua ilman välityksellä.

”Se kulkee ilmassa, Bob. Se on paljon pahempaa kuin kosketuksen välityksellä”, Trump sanoo haastattelussa, jonka ääninauhat CNN ja The Washingon Post ovat julkaisseet.

”Se on myös tappavampi kuin [...] sitkeimmätkään flunssat”, Trump jatkoi. ”Se on tappavaa.”

Tästä huolimatta Trump ja hänen hallintonsa korostivat julkisuudessa sitä, että viruksen aiheuttama riski on pieni, ja että tilanne on hallinnassa, Woodward kirjoittaa. Koko seuraavan kuukauden Trump vakuutteli, että virus on piakkoin katoamassa.

Esimerkiksi matkallaan Intiaan helmikuun 25. päivä Trump sanoi, että virus on ”ongelma, joka on katoamassa.” Seuraavana päivänä hän sanoi, että tartuntatapaukset ovat lähestymässä nollaa.

Kun Woodward haastatteli Trumpia maaliskuun 19. päivä, Trump totesi Woodwardille, ettei virus tartu vain vanhuksiin vaan myös lapsiin. Samalla Trump myönsi avoimesti, että hän on tietoisesti vähätellyt virusta julkisuudessa.

”Halusin aina vähätellä sitä. Haluan vieläkin vähätellä sitä, koska en halua luoda paniikkia”, Trump sanoo ääninauhalla.

Woodwardin mukaan Trumpin vähättelevän suhtautumisen vuoksi koko helmikuu menetettiin, vaikka kansakuntaa olisi silloin pitänyt ohjata varautumisen tielle. Woodwardin mukaan asiantuntijat olivat tehneet Trumpille selväksi, että kyseessä on hyvin harvinaislaatuinen ja uhka kansanterveydelle, mutta Trump ei kyennyt löytämään itsestään johtajaa.

Vielä huhtikuussa, kun koronavirus iski täydellä voimalla Yhdysvaltoihin, Trumpin julkiset puheet ja yksityiset vuodatukset Woodwardille olivat täydellisessä ristiriidassa. Huhtikuun 3. päivänä Trump vakuutti julkisuudessa, että virus on katoamassa. ”Sanoin, että se häviää, ja se on häviämässä.”

Kaksi päivää myöhemmin Trump kuvaili haastattelussa, kuinka ”uskomattoman kauhea” virus on. Huhtikuun 13. päivä hän päivitteli, että virus ”leviää niin helposti, ettei sitä voi uskoa”.

Viimeisessä haastattelussa heinäkuussa Trump totesi, ettei hänellä ole viruksen kanssa mitään tekemistä.

”Viruksella ei ole mitään tekemistä minun kanssani”, Trump sanoi Woodwardille CNN:n mukaan. ”Se ei ole minun vikani. Kiina päästi sen pahuksen viruksen karkaamaan.”

Koronavirus on tähän mennessä tarttunut kuuteen miljoonaan yhdysvaltalaiseen. Viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut Yhdysvalloissa yli 185 000 ihmistä.

Woodwardin kirja Rage (Raivo) on jatko-osa hänen vuonna 2018 ilmestyneelle kirjalle Fear (Pelko), jossa kuvailtiin Valkoisen talon sekasortoa sisältä käsin. Vaikka Trump lyttäsi Woodwardin ensimmäisen kirjan, hän myös valitti siitä, ettei se sisältänyt Trumpin haastatteluja. Niinpä hän suostui Woodwardin kanssa laajoihin haastatteluihin uutta kirjaa varten.

Elokuussa Trump hyökkäsi ennakkoon Woorwardin uutta kirjaa vastaan Twitterissä kutsumalla sitä valheelliseksi.

Kirjassa Trump kuvailee Woodwadille, millaista Yhdysvaltojen johtaminen on. ”Jokaisen oven takana on dynamiittia”, Trump sanoo.

Woodward kääntää kielikuvan kirjassaan hieman toiseen asentoon. Hän kutsuu presidenttiä itseään ”oven takana olevaksi dynamiitiksi”.

Hän myös toteaa kirjassaan, että ”Trump on väärä mies pestiin”, CNN kirjoittaa.