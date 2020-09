Puolustusministeri Aleksandar Vulinin mukaan perumispäätös syntyi EU:n painostuksesta. Serbian ja Venäjän suhteissa on ilmennyt säröjä.

Serbia on päättänyt viime hetkillä perua osallistumisensa Valko-Venäjällä järjestettävään sotaharjoitukseen, kertoo uutistoimisto AFP. Päätöksestä ilmoitettiin keskiviikkona.

Slaavilainen veljeys 2020 -harjoituksen osallistujien on määrä alkaa saapua Valko-Venäjälle torstaina. Serbian poisjäännin jälkeen siihen osallistuu Valko-Venäjän omia sekä Venäjän joukkoja.

Serbian sotilasjoukko sai tiedon poisjäännistä, kun se oli jo lähtökuopissa kohti Valko-Venäjää. Noin 1 500 sotilaan harjoitus järjestetään lähiviikkoina Valko-Venäjän länsiosissa Puolan rajaseudulla.

Serbia ilmoitti jäädyttävänsä yhteiset harjoitukset kaikkien kumppanimaidensa kanssa puoleksi vuodeksi. Serbia kuuluu myös läntisen sotilasliitto Naton rauhankumppanuusohjelmaan.

Slaavilainen veljeys -harjoituksia on järjestetty aiemminkin. Serbian puolustusministeri Aleksandar Vulin kertoi, että tämänkertainen vetäytymispäätös johtui Euroopan unionin kovasta painostuksesta.

”Meitä on kehotettu eurooppalaisen tulevaisuutemme tähden hylkäämään kaavaillut sotaharjoitukset Valko-Venäjän kanssa”, Vulin sanoi AFP:n mukaan.

Jos Vulinin puheet painostuksesta pitävät paikkansa, syy siihen on ilmeinen. Valko-Venäjällä on kuohunut elokuusta lähtien, jolloin itsevaltainen Aljaksandr Lukašenka voitti presidentinvaalit.

Vaalit olivat räikeän vilpilliset, eivätkä Euroopan unionin jäsenmaat katso hyvällä veljeilyä Lukašenkan kanssa. Serbia taas pyrkii lähentymään EU:ta, ja sen tavoitteena on jäsenyys unionissa.

Noin seitsemän miljoonan asukkaan Serbia on läntisen Balkanin suurin maa, joka taiteilee idän ja lännen välimaastossa.

Serbialla on läheiset välit niin Venäjään kuin Valko-Venäjään. Lukašenka vieraili Serbian pääkaupungissa Belgradissa viime joulukuussa.

Venäjän kanssa Serbialla on viime aikoina ollut yllättävää kitkaa. Venäjää hiertää muun muassa se, että Serbian presidentti Aleksandar Vučić vieraili syyskuun alussa Yhdysvalloissa ja tapasi presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa.

Venäjän ulkoministeriön tiedotuspäällikkö Marija Zaharova julkaisi viime lauantaina Facebookissa kuvaparin, jonka ilmeinen tarkoitus oli pilkata Vučićia.

Kuvaparin ensimmäinen kuva on uutiskuva presidentti Vučićista Valkoisessa talossa. Toisessa kuvassa on näyttelijä Sharon Stonen jalat. Kuva on elokuvan Basic Instinct kohtauksesta, jossa Stonen roolihahmo Catherine Tramell on poliisikuulustelussa.

Serbialaiset raivostuivat Zaharovan pilkkapäivityksestä, kertoo The New York Times -lehti.

”Hänen alkukantaisuutensa ja moukkamaisuutensa kertovat hänestä itsestään, mutta myös niistä ihmisistä, jotka hänet ovat palkanneet”, Vučić sanoi televisiohaastattelussa.

Säröt Serbian ja Venäjän suhteissa tuskin jäävät pitkäaikaiseksi. Zaharovakin pyyteli anteeksi, ja sunnuntaina Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov soitti Vučićille ilmeisen lepyttelypuhelun.