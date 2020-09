Merkelin puheet viiden vuoden takaa kaivettiin esiin, kun Morian leirin tulipalo Kreikassa sai poliittisen paineen pintaan Saksassa.

Berliini

Minne voisivat mennä 13 000 ihmistä Morian pakolaisleiriltä, joka tuhoutui tulipalossa Lesboksen saarella Kreikassa?

Keskiviikon vastaisena yönä syttynyttä tulipaloa seurasi keskiviikkona useita muita tulipaloja, ja siirtolaiset ovat paenneet leiriltä. Yksin liikkeellä olevia alaikäisiä on jo siirretty Manner-Kreikkaan Thessalonikiin. Tuhannet ovat yöpyneet ulkona ja välittömän avun tarpeessa.

Saksassa on käynnissä kova poliittinen ristipaine asiasta, ja monet siirtolaisia auttavista aktivisteista ovat juuri saksalaisia. Saksassa monet olisivat valmiita ottamaan tuhansia siirtolaisia vastaan vaikka saman tien. Osa vastustaa asiaa äänekkäästi. Hallitus puolestaan haluaa toimia EU:n kanssa yhdessä.

Siirtolaisten päästämiseksi Saksaan kampanjoidaan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella ”Meillä on tilaa (wir haben Platz)”. Alkuviikosta aktivistit kantoivat 13 000 tyhjää tuolia Saksan valtiopäivätalon eteen Berliinissä merkiksi siitä, että Saksassa on tilaa hätää kärsiville.

Saksassa on jo pitkään ollut käynnissä suuria pyrkimyksiä auttaa Morian leirillä olevia siirtolaisia. Leirillä on ihmisiä yli nelinkertaisesti verrattuna sen kapasiteettiin, ja sen heikoista humanitäärisistä oloista on raportoitu jo kauan.

Palaneelta pakolaisleiriltä paenneet siirtolaiset nukkuivat tiellä Lesboksella torstain vastaisena yönä.­

Keväällä saksalainen kansalaisjärjestö Mission Lifeline sanoi keränneensä tarvittavat rahat yksityiskoneen lentoa varten, jotta pakolaisia voitaisiin lennättää suoraan Saksaan.

Aktivistien lisäksi monet poliitikot vaativat Saksaa tuomaan siirtolaisia turvaan. Erityisen kovia vaatimukset ovat vihreiden ja sosiaalidemokraattien piirissä.

Moni Saksan osavaltio oli tarjoutunut ottamaan vastaan siirtolaisia jo ennen tulipaloa. Saksan sisäministeri Horst Seehofer (CSU) on kuitenkin pysäyttänyt esimerkiksi Berliinin oman auttamishankkeen veto-oikeudellaan.

Saksan kristillisdemokraattisen puolueen CDU:n johtama hallitus ei halua Saksan ottavan nyt yksin roolia Morian siirtolaisten auttamisessa.

Keskiviikkona sosiaalidemokraattinen ulkoministeri Heiko Maas sanoi Twitterissä, että kyseessä on humanitäärinen katastrofi, ja Kreikan auttamisesta on neuvoteltava pikimmiten EU:n komission sekä niiden jäsenmaiden kesken, jotka ovat valmiita ottamaan siirtolaisia.

”Tähän sisältyy se, että pakolaiset jaetaan niihin EU-maihin, jotka ovat valmiita ottamaan heitä vastaan”, Maas sanoi.

Koko EU:n yhteinen vastuunkanto on vaikuttanut tähän asti poliittisesti käytännössä mahdottomalta, sillä EU:n jäsenmaiden joukossa on erittäin jyrkästi maahanmuuttoon suhtautuvia maita.

Keväällä ja kesällä ilman huoltajaa leirillä olleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita on tuotu muualle EU:n alueelle. Suomeen tuli heinäkuussa 24 alaikäistä. Suuri osa EU:sta turvaa hakevista siirtolaisista on kuitenkin vielä vailla apua.

Saksassa laajasti näkyvä auttamishalu on toistaiseksi tyssännyt EU-politiikan ongelmiin, ja taustalla ovat myös Saksan omat kokemukset siirtolaisten vastaanottamisesta.

Liittokansleri Angela Merkelin kuuluisasta lausahduksesta ”Wir schaffen das” eli ”me selviydymme siitä” tuli viime viikolla kuluneeksi viisi vuotta. Silloin suuri siirtolaisten vaellus Eurooppaan oli juuri käynnistynyt, ja Merkelin esimerkillä oli suuri vaikutus vastaanottavaiseen ilmapiiriin.

Nyt jotkut muistuttavat Merkeliä hänen muistakin vanhoista lausunnoistaan. Syyskuussa 2015, kun suuret siirtolaisjoukot jo olivat Saksassa, Merkel puolustautui arvostelulta sanomalla, että ”jos ystävällisten kasvojen näyttämistä hätätilanteessa täytyy pyytää anteeksi, kyseessä ei ole minun maani”.

Morian leirin apua tarvitsevien ihmisten määrä on paljon pienempi kuin se siirtolaisjoukko, joka saapui Eurooppaan vuonna 2015. Nyt kuitenkin poliitikot suhtautuvat siirtolaisten tuomiseen varautuneemmin muun muassa siksi, että sen pelätään rohkaisevan aina uusia siirtolaisia pyrkimään Eurooppaan.

Kansalliskonservatiivisen ja osin äärioikeistolaisen oppositiopuolueen AfD:n kansanedustaja Alice Weidel reagoi keskiviikkona Morian tulipalouutiseen Twitterissä sanomalla, että todennäköisesti tahallaan sytytetty tulipalo ei saa olla pääsylippu Saksaan. Samansisältöisen kommentin esitti myös CDU:n kansanedustaja Marian Wendt.