Kiina on kuin ahdistettu tiikeri, joka kalistelee häkkinsä kaltereita – Siksi se jyristelee naapuriensa merirajoilla kovempaa kuin koskaan

Kiinan näkökulmasta se varjelee elintärkeitä kauppareittejään Yhdysvaltain ystävien puristuksessa

Kiina on kasvattanut sotilaallista voimaansa merillä rakentamalla oman Liaoning-lentotukialuksen.­

Jos koronaviruspandemia ei veisi maailman huomiota, olisimme kuulleet tästä paljon: Kiina on pullistellut sotilaallisia muskeleitaan merialueillaan enemmän kuin koskaan aiemmin.

Naapurimaiden – muun muassa Japanin ja Taiwanin – näkökulmasta niiden ilmatilaa ja merialueita on loukattu lukuisia kertoja viime kuukausina.

Kiina järjesti elokuussa peräti neljät merisotaharjoitukset pitkin rannikkoaan lähes yhtäaikaisesti. Sellaista ei ole aiemmin tapahtunut. Kiina on harjoitellut viime kuukausina muutenkin aktiivisesti.

Koska meri on kapea, harjoitukset ovat myös Etelä-Korean, Japanin, Taiwanin, Vietnamin ja Filippiinien läheisyydessä, mikä on aiheuttanut niissä kylmiä väristyksiä.

Mistä on oikein kyse?

Monestakin asiasta, mutta erityisesti pandemian luomasta hälystä.

”Kun maailman huomio kiinnittyy yhteen isoon aiheeseen, silloin voi olla hyvä tilaisuus tehdä asia, joka voisi hiljaisemmassa hetkessä aiheuttaa kansainvälisen vastareaktion tai herättää enemmän huomiota”, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulussa kesään 2020 saakka strategian pääopettajana toiminut ja Kiinan asioita seurannut Jaakko Jäntti.

Yhdysvaltojen MH-60R Sea Hawk -helikopteri lentotukialus Ronald Reaganilla heinäkuussa 2020 Etelä-Kiinan merellä.­

Kiinan sotilastoimet lähimerialueilla nähdään länsi- ja naapurimaissa todisteena Kiinan halusta lisätä mahtiaan ja jopa hallinta-alueitaan. Onhan Kiina viime vuodet jääräpäisesti ominut Etelä-Kiinan merta ja rakentanut sinne sotilaallisia tekosaaria, vaikka kansainvälinen oikeus, Yhdysvallat ja naapurivaltiot vastustavat moista.

Kiinasta katsottuna tilanne on toinen: Kiina miettii, kuinka turvata itseään uhkaavalta näyttävässä tilanteessa.

Jaakko Jäntillä on tapana näyttää Maanpuolustuskorkeakoulussa Kiina-opintojen aluksi käännettyä Kiinan karttaa. Kartalla Kiina on alalaidassa, meri ylöspäin. Silloin opiskelijat hoksaavat Kiinan huolen syyn: Etelä-Korea, Japani, Taiwan, Filippiinit ja Malesia. Rannikon tuntumassa on katkeamaton virta maita, jotka ovat tavalla tai toisella Yhdysvaltain liittolaisia ja ystäviä.

Kullakin näistä maista on omanlaistaan sotilaallista yhteistyötä ja sopimuksia Yhdysvaltain kanssa: sotilaita ja tukikohtia, sotaharjoituksia ja asekauppaa.

”Kiinasta on käytetty vertausta ’tiikeri häkissä’, ja minusta se kuvaa aika hyvin Kiinan näkökulmaa. Se on saarrettu”, Jäntti sanoo.

Kriisitilanteessa Kiinaa voitaisiin uhata läheisiltä merialueilta tai sen pääsyä merelle voitaisiin merkittävästi vaikeuttaa. Kiinan kauppareitit voisivat katketa.

”Kauppareitit ovat muuttuneet hirvittävän paljon merkittävämmiksi kuin mitä ne olivat aiemmin. Kiina oli aiemmin aika omavarainen ja sulkeutunut, mutta tänä päivänä se on voimakkaan riippuvainen tuontienergiasta ja tuontiraakamateriaalista.”

Kiina siis tarvitsee tuontireittinsä pitääkseen yllä talouskasvua, joka puolestaan pitkälti takaa kansan tuen autoritaariselle hallinnolle.

”Kaikki kytkeytyy siihen, että reittien maailmalle pitää pysyä auki ja Kiinan kontrollissa.”

Ahdistunut tiikeri kalisuttelee häkkinsä kaltereita pitämällä sotaharjoituksia.

Japanin ja Yhdysvaltojen koneita sotaharjoituksessa Itä-Kiinan merellä 2017.­

Tiiviiden harjoitusten syy on pandemian lisäksi Yhdysvaltain monenlainen aggressiivinen painostus Kiinaa kohtaa, sanoo sotavoimiin erikoistunut emeritusprofessori Ni Lexiong Shanghain yliopistosta.

Ei ollut sattumaa, että Kiina esimerkiksi kulki sotalaivoillaan ympäri Taiwanin helmikuussa, kun Wuhanin covid-19-epidemia oli pahassa vaiheessa ja Yhdysvallat haukkui Kiinaa äänekkäästi. Kesällä Yhdysvallat kovensi äänenpainojaan Kiinan Etelä-Kiinan meren omimisesta.

Myös Yhdysvaltojen toimet Kiinan lähivesillä ovat koventuneet. Yhdysvallat on lähettänyt sotalaivojaan purjehtimaan Taiwaninsalmen läpi, ja elokuussa se järjesti sotaharjoitukset kiistellyllä Etelä-Kiinan merellä.

”Molemmat puolet haluavat näyttää, että ne ovat vahvoja ja että epidemia ei ole vaikuttanut niiden puolustuskykyyn”, Ni sanoo ja muistuttaa, että Yhdysvaltojen tulevat presidentinvaalitkin lisäävät Donald Trumpin paineita toimia.

Merelliset näytökset on siis suunnattu myös kummankin maan kotiyleisöille.

”Kiinan merivoimien liikkeet ovat itseasiassa ikään kuin tanssimista Yhdysvaltain kanssa. Kiina ei voi vain katsella Yhdysvaltain sotilastoimia tekemättä mitään.”

Kiinan viimeaikaisia toimia lähivesillään Jäntti kutsuu monimutkaiseksi asiaksi, sillä Kiina reagoi yhtä aikaa moniin ärsykkeisiin.

Taiwanin vesillä Kiina on pitänyt maalis–huhtikuulta alkaen laivastoharjoituksia ja ilmavoimat on toiminut aggressiivisemmin kuin aiemmin. Kiina on esimerkiksi järjestänyt monien isojen koneiden yöharjoituksia ja lentänyt useita kertoja Taiwanin ilmatilassa, mitä se ei yleensä tee.

”Kiinan näkökulmasta on pitkälti kyse siitä, että se pyrkii patoamaan Taiwanin nykyisen presidentin rohkaisua itsenäisyysajatuksille”, Jäntti selittää.

Taiwan on käytännössä itsenäinen, mutta Kiina pitää sitä kapinoivana maakuntanaan. Herkässä suhteiden tasapainoilussa Taiwan ei ole julistautunut itsenäiseksi, mutta presidentti Tsai Ing-wen on itsenäisyysmielinen. Yhdysvallat on myös tiivistänyt Kiinan suureksi harmiksi suhteitaan Taiwaniin ja lähetti äskettäin Taiwaniin ministerinkin vierailulle.

Japaninkin vesillä on kuohunut enemmän kuin tavallisesti. Kaksi Kiinan merivartioston alusta seilasi heinäkuussa Japanin omakseen lukemalla merialueella toista vuorokautta, Japanin mukaan pidempään kuin koskaan.

Kiinan käytännössä päivittäiset lennot Japanin ilmapuolustuksen tunnistusalueelle ovat vain lisääntyneet koronapandemian aikaan. Tunnistusalue ei ole maan varsinaista ilmatilaa, vaan hieman laajempaa valtion tarkkailemaa aluetta.

Tämä liittyy saariin, jotka japanilaiset tuntevat Senkakuna ja kiinalaiset Diaoyuna. Kumpikin maa pitää niitä ominaan. Jäntin mukaan Kiina myös haluaa osoittaa, että teki Japani mitä vain, Kiina pystyy tätä nykyä aina päihittämään sen sotakaluston määrässä.

Etelä-Kiinan merellä Kiina on jatkanut tekosaarten rakentamista ja kiinalaisalukset ovat muun muassa upottaneet naapurimaiden kalastusaluksia. Kiina tahtoo varmistaa osansa alueen rikkauksista, kuten kalasta ja öljystä, ja vahtia tietysti kauppareittejään.

Yleisö tutustui kiinalaishävittäjiin sotilastukikohdassa Hangzoussa marraskuussa 2019.­

Kapealla merialueella on siis lukuisia räjähdysherkkiä alueita ja tilanteita. Eikä Yhdysvallat ole ainoa, joka reagoi Kiinan toimiin.

Japani lähettää omat koneensa tunnistamaan jokaisen ilmapuolustuksen tunnistusalueelle tulevan Kiinan lennon, joten käynnissä on päivittäin melkoinen sotakoneiden suihkina.

Taiwan on puolestaan äskettäin ilmoittanut – mitä se ei yleensä tee – seuranneensa kiinalaiskoneita ilmapuolustusjärjestelmällään.

Pitäisikö siis pelätä sotaa?

Ni Lexiong arvioi, että ei.

”Kutsun tilannetta näennäiseksi sotilaalliseksi kriisiksi. Pinnalta se näyttää hyvinkin vaarallisesta, mutta oikeastaan se ei ole ollenkaan vaarallinen”, Ni sanoo.

”Kumpikaan, Yhdysvallat tai Kiina, ei halua oikeaa sotaa, vaikka molemmat tekevät hieman pelottavia liikkeitä. Juuri nyt pandemia on omanlaisensa sota. Jos tulisi toinen sota, se aiheuttaisi molemmille maille isoja ongelmia.”

Myös Jäntti uskoo, että kaikki osapuolet välttävät isoa kriisiä. Vastakkain on kaksi ydinasevaltaa, Kiina ja Yhdysvallat, ja niiden välinen sota olisi liian vaarallinen. Tavanomaisillakin aseilla käyty sota kävisi kummallekin kalliiksi.

Vaikka Yhdysvallat on sotilaallisesti ylivoimaisesti voimakkain valtio ja merten herra, Kiina on hurjalla aseistuksen kehittämisellään ja kasvattamisellaan päässyt uuteen tilanteeseen lähivesillään.

”Kiina pystyy kiistämään sen, että Yhdysvallat voisi Kiinan lähialueilla toimia vapaasti ja tehdä mitä haluaa”, Jäntti sanoo.

”Jos sotilaallista voimaa lähdetään mittaamaan katkeraan loppuun saakka, on selvää, että Yhdysvallat on ylivoimainen. Kiina puolestaan tietää sen.”

Ei ole varmaa, tulisiko Yhdysvallat esimerkiksi Taiwanin avuksi, jos Kiinan ja Taiwanin välille syttyisi sota. Kiinan on kuitenkin laskettava sen varaan, että Yhdysvaltojen olisi vaikea olla tulematta hätiin.

”Jos Yhdysvallat ei puolustaisi Taiwania, strategisella tasolla se romuttaisi koko Yhdysvaltain liittolaisverkoston uskottavuuden.”

Tämä johtopäätös toimii Kiinalle pidäkkeenä.

Vaikka kenelläkään ei olisi tarkoitus aloittaa sotaa, aina voi sattua vahinko, varsinkin kun pienellä alueella pörrää paljon eri maiden sotakalustoa. Ja vahingosta voi eskaloitua isompi konflikti.