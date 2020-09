Miksi ylistetyssä ja uutta luovassa Tenet-elokuvassa on stereotyyppisin mahdollinen venäläispahis? Tutkija vastaa

Pahat venäläiset ovat yrittäneet kampittaa Hollywoodin sankareita vuosikymmeniä, eikä tahti ota hiipuakseen.

Ohjaaja Christopher Nolanin aikaa taivuttava uutuuselokuva Tenet on vetänyt yleisön takaisin elokuvateattereihin ja kirvoittanut loistoarvioita, myös Helsingin Sanomilta.

Tenetin originellin idean takana sen hahmogalleria on kuitenkin yllättäen kuin suoraan Bond-leffoista. On amerikkalainen miessankari, joka ”pelastaa maailmaa” ymmärtämättä oikein itsekään, miksi. On eteerinen naishahmo, joka huolehtii omasta jälkikasvustaan samalla kun miehet katsovat kokonaiskuvaa.

Ja sitten on se paha venäläinen.

Andrei Sator on julma ja laskelmoiva, pyörittää vain bisneksiään eikä välitä ihmisistä ylipäätään, saati omasta perheestään. Kylmäverinen oligarkki on päättänyt räjäyttää maailman.

”Tuntuu kuin hän olisi paha pelkästään juonen vuoksi, ei minkään muun”, ihmettelee yhdysvaltalaislehti Insiderin arvioija.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa työskentelevä elokuvatutkija Ira Österberg tuntee pahan venäläisen stereotyypin hyvin, mutta uutuuselokuvaan valittu vihollinen yllättää hänet silti.

”Olin kieltämättä pettynyt, kun kuulin tästä. Onko hyvä ohjaaja todella voinut päätyä näin kliseiseen ratkaisuun? Eikö venäläispahis kuitenkin ole ollut tuoreemmissa elokuvissa enemmän vitsi?”

Österberg ei ole päässyt katsomaan elokuvaa koronavirustilanteen vuoksi, mutta hän on ehtinyt tutustua sen saamaan vastaanottoon erityisesti Venäjällä. Kulahtaneen venäläishahmon käyttöä on tulkittu vitsiksi, mutta Tenetissä tätä ei suoraan kehystetä sellaiseksi.

Österberg muistuttaa, että elokuvan hahmot voivat olla tahallaan stereotyyppisiä, jotta elokuvan katsoja ehtii keskittyä monimutkaiseen konseptiin. Uutta ei voi tuoda liikaa kerralla.

”Ehkä viholliskuva on pidetty tuttuna, jotta elokuvaan voi tuoda jotain muuta yllättävää”, Österberg sanoo.

”Tummaihoinen päähenkilö ei ole sekään yhdysvaltalaisyleisölle välttämättä kovin tuttu ratkaisu. Vastapainoksi kierrätetään tuttuja elementtejä, tiettyjä toimivia ankkureita.”

Venäläispahis on kenties sopivin ankkuri, koska hahmolla on niin pitkät perinteet.

Österberg on kirjoittanut artikkelin elokuvien venäläisvihollisten historiaa kuvaavasta kirjasta Fade from Red: The Cold-War Ex-Enemy in Russian and American Film.

Kirjassa tutkijasiskokset Helena ja Margaret Goscilo käsittelevät Yhdysvaltain ja Venäjän elokuvallisia representaatioita ajalta, jolloin kylmän sodan katsotaan olleen ohi. Kirjoittajat havaitsivat, että virallisen vastakkainasettelun päättymisellä ei ollut erityisesti vaikutusta valkokankaalle heijastettuihin kielteisiin stereotyyppeihin.

Ensin Hollywood-elokuvien arkkivihollinen oli kommunismi ja Neuvostoliitto, sen hajottua yhä useammin venäläinen gangsteri, mafia, agentti – tai Satorin tapaan oligarkki.

Venäläispahiksia näkyi elokuvissa runsaasti vielä 2000-luvun taitteessa, Österberg kertoo. Syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen vuonna 2001 venäläiset jättivät joksikin aikaa ykkösvihollisen paikan, kun kiinnostus kohdistui terroristeihin ja muslimimaailmaan.

Sitten tuli Krimin sota.

”Krimin kriisistä vuodesta 2014 lähtien suurvaltapolitiikka sekä hyvien ja pahojen jäsentäminen ovat menneet maailmanpolitiikassa kärjistetyksi. Sen jälkeen venäläispahikset ovat jälleen nousseet myös elokuvissa.”

Vuonna 2014 ilmestyivät ainakin The Equalizer, John Wick ja The November Man, joissa venäläisiä lahdataan sumeilematta.

Österberg kirjoittikin artikkelissaan vuonna 2015, että ”ehkä jo ensi kesän ensi-iltojen joukossa nähdään taas liuta uusia, mutta niin tuttuja kasvoja: ylimielisen ahneita ja julmia, naisia halventavia, vodkaa kittaavia, sikarikkaita venäläispahiksia”.

Miltä Satorin hahmo Tenetissä mahtaa vaikuttaa venäläisten silmiin? Tuhahdellaanko itänaapurissa pöyristyneinä Hollywoodin suuntaan?

Tenet pyörii elokuvateattereissa myös Venäjällä, ja ainakin alustavien lipputulojen perusteella elokuva on ollut suosittu. Venäläismedioista löytyy elokuvasta jo pikaisella etsinnällä lukuisia lehtijuttua tai arviota.

Arviot ovat pääosin myönteisiä, Österberg kertoo, joskin muutamassa tarinaa kuvataan väsyneeksi James Bond -viritelmäksi.

Venäläinen arkkivihollinen mainitaan, mutta hahmoa pidetään kuitenkin useimmiten ironisena ja retrohenkisenä, Österberg kertoo. Yksi kriitikko Satorin hahmon olevan niin ylenpalttisen kamala ja ilkeä, että se on jo viihdyttävä.

”Tenetiä ei ehkä pidetä Venäjällä Nolanin parhaana tuotoksena, mutta aika monessa arviossa korostetaan, että kyseessä on viihde-elokuva”, Österberg tiivistää.

Venäläishahmot ovat kriitikkojen mielestä kaavamaisia, mutta niin ovat myös muut henkilöhahmot.

”Useampi kriitikko päätyy perustelemaan venäläishahmo Satorin tyhjyyttä sillä, että amerikkalainen päähenkilökin on aika tyhjä hahmo. Ei alennuta keskusteluun siitä, mistä tämä kertoo laajemmin kulttuurissa, vaan venäläishahmot ohitetaan ’pelkkinä koristeina’.”

Britti Kenneth Branaghin roolisuoritusta ”venäläisenä” pidetään lisäksi monessa arviossa hyvänä, eikä muun kuin venäläisen valitseminen rooliin nouse esiin miinuksena. Kahdessa arviossa Satorin hahmolle jopa annetaan arvoa pohtimalla, olisiko kyseessä ohjaaja Nolanin omakuva megalomaanisine, kylmine piirteineen.

Yksi arvioitsija toteaa, että venäläinen oligarkki on kansainvälisessä elokuvassa muodikas hahmo, mutta on harmissaan, että kotimaisessa elokuvassa sitä ei hyödynnetä riittävästi.

Oligarkkeihin liittyy myös Venäjän sisällä paljon mystifiointia ja negatiivista huomiota, Österberg toteaa.

”Itsekin päädyin pohtimaan, että oligarkki hahmona on venäläisessä kulttuurissa yleinen ja usein negatiivinen. Venäläisyleisö ei siis välttämättä koe Satorin hahmoa vieraana tai loukkaavana. Ylipäänsä voi tuntua myös kivalta, että isossa amerikkalaisessa elokuvassa venäläiset mainitaan.”

Oli hahmot kirjoitettu pilke silmäkulmassa tai ei, ne on varmasti valittu näin suuren luokan produktiossa harkitusti, Österberg sanoo.

Tuotantoyhtiö on siis laskenut, ettei venäläispahiksesta synny äläkkää – ainakaan niin suurta, että se vaikuttaisi kassavirtaan.

”Venäjä ei lopulta ole niin tärkeä markkina kuin vaikkapa Kiina. Kiinalaisia ei kauhean usein kuvata vihollisina. Venäläiset taas ovat tottuneet näkemään itsensä siinä roolissa. He ovat ehkä jollain tapaa hyväksyneet sen.”

Kyse ei ole pelkästään venäläisistä, vaan elokuvayleisöt ympäri maailman ovat tottuneet antamaan liekaa Hollywoodin tutuille kliseille, Österberg sanoo. Elokuvat ovat niin täynnä hyvis–pahis-asetelmia, Amerikka-myönteisyyttä ja yksiulotteisia naisia, ettei se tunnu kummalliselta.

”Sitä päätyy Hollywood-tuotannoissa hyväksymään yksinkertaistuksia. Toimintaelokuvan katsottuaan ajattelee helposti, että no, olihan se nainen vähän pöljä, mutta elokuvan pystyy siitä huolimatta hyvin katsomaan.”

Österbergin mukaan Venäjän elokuvantekijät kyllä alkoivat 1990-luvulla pohtia, miten taistella sitä vastaan, että amerikkalaiselokuvien asetelma voi aiheuttaa venäläisnuorille negatiivista ajatuksia itsestään: saisiko sen korvattua ylpeällä kansallistunnolla?

Siinä missä Hollywoodin kliseitä on opittu katsomaan elokuvissa läpi sormien, Venäjältä tuskin hyväksyttäisiin samanlaista tarinaa toisin päin käännettynä, Österberg pohtii.

”Ei sitä pystyisi kukaan katsomaan, ja sitten kauhisteltaisiin, mitä propagandaa Venäjä tuottaa.”