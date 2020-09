Valko-Venäjä

Muilutusyrityksen uhriksi joutuneen Kalesnikavan asianajaja on nostanut kanteen Valko-Venäjän turvallisuusviranomaisia vastaan.

Muilutusyrityksen uhriksi joutunut Valko-Venäjän protestijohtaja Marya Kalesnikava sai päähänsä pussin, minkä jälkeen hänet uhattiin tappaa, kerrotaan Kalesnikavan asianajajan tekemässä rikosilmoituksessa.

Kalesnikava siepattiin Minskin kadulta kahden muun opposition edustajan kanssa maanantaina. Kolmikkoa oltiin tiistain vastaisena yönä viemässä väkisin rajan ylitse Ukrainaan, mutta Kalesnikava repi raja-asemien välillä passinsa ja käveli takaisin Valko-Venäjälle.

Kalesnikava kertoi torstaina julki tulleessa lausunnossaan, että hän pelkäsi kuolevansa Valko-Venäjän turvallisuusjoukkojen toteuttaman sieppauksen aikana.

”Erityisesti minulle ilmoitettiin, että jos en lähde vapaaehtoisesti Valko-Venäjän tasavallasta, minut vietäisiin joka tapauksessa, joko elävänä tai palasina. Minua myös uhkailtiin 25 vuoden vankilatuomiolla”, Kalesnikava kertoi tiedotteessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hänelle myös kerrottiin, että vankila-aikana luvassa on ”ongelmia”.

”Asianosaiset henkilöt [turvallisuusviranomaiset] ilmaisivat elämääni ja terveyteeni kohdistuvia uhkauksia, joita pidin todellisina”, hän sanoi tiedotteessa.

Kalesnikavasta on tullut yksi Valko-Venäjän protestiaallon sankareista. Kansanliike pyrkii kaatamaan presidentti Aljaksandr Lukašenkan 26 vuotta kestäneen valtakauden. Valko-Venäjällä pidettiin elokuun alussa vaalit, joita pidetään vilpillisinä.

Lukašenkan kiistää peukaloineensa vaalitulosta elokuun 9. päivä pidetyissä vaaleissa. Vaalien jälkeen Valko-Venäjällä on nähty mielenosoitusten aalto, johon on parhaimmillaan osallistunut satojatuhansia ihmisiä.

Kalesnikavan asianajaja Ljudmila Kazak on nostanut kanteen KGB:n poliiseja vastaan sieppauksesta, laittomasta pidätyksestä ja tappouhkauksista, Reuters kertoo.

Maria Kalesnikavan asianajaja Ljudmila Kazak pidätyskeskuksen pihalla torstaina 10. syyskuuta.­

Kalesnikava on parhaillaan pidätettynä pääkaupungissa Minskissä. Asianajajan mukaan häntä kuulusteltiin torstaina. Kazak tapasi Kalesnikavan keskiviikkona pidätyskeskuksessa. Hänellä oli kehossaan mustelmia.

Oppositio on muodostanut koordinaationeuvoston johtamaan protesteja Lukašenkan hallintoa vastaan. Ryhmän lähes kaikki jäsenet, kuten Kalesnikava, on joko pidätetty tai he ovat joutuneet pakenemaan maasta.

Ainoa vapaana oleva koordinaationeuvoston jäsen on Nobel-kirjailija Svetlana Aleksijevitšin, joka on kotonaan Minskissä.

Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä toimivat EU-maiden lähettiläät ovat aloittaneet ympärivuorokautisen päivystyksen 72-vuotiaan Aleksijevitšin kotona.