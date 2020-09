”On koko ajan sanottu, että ensi sijaisesti pitää ajatella Suomen kansan terveyttä. Mutta talouden näkökulmasta ei voida eristäytyä ikuisesti”,

Suomen hallituksen päätös löysätä matkustusrajoituksia nousi usean ruotsalaismedian pääuutiseksi tai yhdeksi pääuutisista torstai-iltana.

Ruotsin yleisradion SVT:n verkkosivuilla uutinen otsikoitiin sanoin ”Suomi avaa rajat Ruotsille”. Sanomalehti Dagens Nyheter kertoi otsikossaan, että ”Suomi höllentää ruotsalaisiin kohdistettuja tiukkoja vaatimuksia”.

Suomen hallitus päätti torstaina löysätä koronapandemian vuoksi tehtyjä matkustusrajoituksia. Ensi viikon lauantaista alkaen Suomeen on voi saapua maista, joissa koronatartuntoja on ollut sataatuhatta asukasta kohden korkeintaan 25 edellisen kahden viikon aikana. Tähän saakka raja-arvo on ollut kahdeksan.

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensi viikon lauantaista eteenpäin Suomeen on mahdollista tulla esimerkiksi Ruotsista, Norjasta ja Saksasta”, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi.

Ruotsin yleisradion Suomen-kirjeenvaihtaja Hasse Svens arvioi SVT:n uutisessa, että taloudelliset näkökohdat ovat alkaneet painaa Suomen hallituksen politiikassa.

”On koko ajan sanottu, että ensi sijaisesti pitää ajatella Suomen kansan terveyttä. Mutta talouden näkökulmasta ei voida eristäytyä ikuisesti”, Svens sanoi.

Hän myös arvioi, että rajojen avaaminen ruotsalaisille on Suomessa merkittävä kysymys.

”Asiaan kohdistuu täällä suurta mielenkiintoa. On pelätty, että ruotsalaiset tulevat tänne levittämään tautia. Mutta koska Ruotsin luvut ovat muuttuneet ja niistä on raportoitu Suomessa, en usko että täällä nähdään protesteja Ruotsin rajojen avaamista vastaan.”