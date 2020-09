Toukokuiset räjäytykset herättivät niin suurta raivoa, että toimitusjohtaja Jean-Sébastien Jacques ja kaksi muuta korkeaa johtajaa saivat lähteä.

Kaivosjätti Rio Tinto taipui perjantaina kansainvälisen painostuksen alla ja antoi lähtöpassit kolmelle ylimmän portaan johtajalleen, kertoo muun muassa australialaislehti Sydney Morning Herald.

Erojen syynä on se, että Rio Tinto räjäytti toukokuussa Australian aboriginaalien eli alkuperäiskansan ikivanhan luolaston. Noin 46 000 vuotta vanhan luolaston räjäyttäminen oli järkytys aboriginaaleille ja herätti kansainvälisestikin laajaa tyrmistystä.

Eroamaan joutuvat konsernin toimitusjohtaja Jean-Sébastien Jacques, rautamalmidivisioonan johtaja Chris Salisbury sekä yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Simone Niven.

Toimitusjohtaja Jacques ei tosin joudu lähtemään välittömästi vaan vasta, kun hänelle on valittu seuraaja. Takarajaksi on kuitenkin asetettu maaliskuu.

Jean-Sébastien Jacques.­

Rio Tinto yritti ensin lepyttää yleistä mielipidettä viemällä johtajilta miljoonien eurojen kannustinpalkkiot. Aboriginaalien, osakkeenomistajien ja poliitikkojen paine ei kuitenkaan hellittänyt.

Brittiläis-amerikkalainen Rio Tinto on maailman suurimpia kaivosyhtiöitä. Vuonna 2019 sen liikevaihto oli 43 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli noin 36 miljardia euroa. Rio Tinto on liikevaihdoltaan selvästi suurempi kuin esimerkiksi verkkolaiteyhtiö Nokia, jonka liikevaihto oli viime vuonna noin 23 miljardia euroa.

Räjäytetty luolasto sijaitsi Pilbaran alueella Länsi-Australiassa. Juukan-rotko oli yksi maan vanhimpia aboriginaalien paikkoja.

Kaivosyhtiöllä oli lupa toukokuun 24. päivän räjäytyksille, mutta alkuperäiskansojen yhdistys on sanonut yrittäneensä estää räjäytykset neuvotteluilla tai ainakin rajoittaa luoliin kohdistuvaa vahinkoa.

Alueen omistavat alkuperäiskansat saivat tietää räjäytyksistä vain yhdeksän päivää etukäteen. Kaivosyhtiön edustajat taas sanoivat alkukesästä luulleensa toimivansa yhteisymmärryksessä.

”Se, mitä tapahtui Juukanissa, oli väärin”, Rio Tinton hallituksen puheenjohtaja Simon Thompson sanoi perjantaina.

Räjäytetyt luolastot olivat alueella, jonka perinteisiä omistajia ovat Puutu Kunti Kurrama ja Pinikura -kansat.

Luolastot olivat arkeologisestikin arvokkaita. Niistä on löydetty kymmeniätuhansia vuosia vanhoja esineitä, kertoo Sydney Morning Herald.

Löydösten joukossa on muun muassa 28 000 vuotta vanha työkalu, joka on tehty teroittamalla pussieläimen luu. Niin ikään on löydetty 4 000 vuoden ikäinen ihmisen hiuksista punottu vyö. Hiusten dna on yhdistetty kiistattomasti alueen nykyisiin aboriginaaleihin.