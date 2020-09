Putinin on epäilty kiristävän Lukašenkalta myönnytyksiä vastineeksi tuesta.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa maanantaina. Asian vahvisti Putinin tiedottaja Dmitri Peskov.

Peskovin mukaan ”työvierailun” pitopaikkaa ei ole vielä päätetty. Presidentit eivät myöskään aio pitää tiedotustilaisuutta vierailun tiimoilta.

Vierailu on Lukašenkan ensimmäinen sen jälkeen, kun Valko-Venäjällä alkoivat laajat mielenosoitukset runsas kuukausi sitten pidettyjen presidentinvaalien jälkeen. Lukašenka väitti voittaneensa vaalit ylivoimaisesti. Länsimaiden mukaan vaalit olivat vilpilliset.

Venäjä on tukenut Lukašenkaa kuohunnan aikana ja luvannut antaa maan hallinnolle tarvittaessa apua. Tuen hintana Venäjän on epäilty kiristävän Lukašenkalta merkittäviä myönnytyksiä. Mailla on jo laaja valtioliitto, joka kytkee yhteen niiden taloutta ja puolustusvoimia. Putin on halunnut vieläkin tiukempaa yhteyttä, mutta Lukašenka on vastustanut sitä.

Venäjän Valko-Venäjän-suurlähettiläs Dmitri Mezentsev antoi torstaina Lukašenkalle myöhästyneenä syntymäpäivälahjana historiallisista kartoista koostuvan kirjan. Kirjan kartoissa Valko-Venäjä kuuluu vanhaan Venäjän keisarikuntaan.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet Valko-Venäjällä etenkin sunnuntaisin. Viime sunnuntaina poliisi otti kiinni 633 mielenosoittajaa.

Lukašenkan hallinto on yrittänyt päästä eroon opposition johtohahmoista. Osa heistä, kuten presidenttiehdokas Svjatlana Tsihanouskaja, on itse paennut maasta.

Opposition kärkihahmoihin kuuluva Marya Kalesnikava siepattiin ja yritettiin muiluttaa Ukrainaan, mutta hän ilmeisesti esti yrityksen repimällä passinsa rajalla. Nyt hän on pidätyskeskuksessa Minskissä. Hänen asianajajansa on nostanut kanteen poliiseja vastaan sieppauksesta, laittomasta pidätyksestä ja tappouhkauksista.

Opposition koordinaationeuvostoon kuuluva Nobel-palkittu kirjailija Svetlana Aleksijevitš joutui puolestaan viranomaisten häirinnän kohteeksi Minskissä, ja sieppausvaaran torjumiseksi EU-maiden lähettiläät alkoivat päivystää hänen kotonaan. Aleksijevitšin luona kävi torstaina myös Suomen Vilnan-suurlähetystön Minskin-yhteistoimiston päällikkö Janne Heiskanen.