”Berliinissä on nyt aika chilliä” – Saksa pääsisi taas Suomen ”sallittujen maiden listalle”, uudet rajoitukset voimaan ensi viikolla

Berliinissä on edelleen hyvin vähän turisteja, vaikka moni maa sallii jo vapaan matkustamisen.

Berliini

Silmämääräisesti arvioiden Berliinissä on edelleen varsin vähän turisteja. Spreejoella lipuvat risteilyveneet ovat enemmän tyhjiä kuin täysiä. Kiertoajeluiden lipunmyyjät seisovat katujen reunamilla toimettomina.

Museoiden ovet ovat auki, mutta sisäänkäynnit autioita. Matkamuistomyymälät ovat enimmäkseen tyhjinä. Berliinin suosituimmillakin turistialueilla kuulee nyt pääsääntöisesti puhuttavan saksaa.

Aurinkoisena alkusyksyn päivänä Berliinin Lustgartenissa olisi tavallisesti kuhinaa, mutta turismi on edelleen vähäistä.

”Täällä on aika chilliä”, kommentoi suurkaupungin väljyyttä Janneke Delwel, opiskelija Hollannin Haagista. Hän on tullut Berliiniin viikonloppulomalle ystävänsä Kim Smeenkin kanssa.

Ystävykset aikovat kiertää museoita, kirpputoreja – ja chillata.

Moni Euroopan maa on ottanut käyttöön liikennevalomallin, josta näkee helposti matkustussuosituksen eri maihin. Saksa on hollantilaisille keltainen maa, kuten se on myös ensi viikon lauantaista alkaen suomalaisille.

Keltaisen valon maahan matkustaminen ei ole Delwelin ja Smeenkin mielestä ongelmallista, jos itse on oireeton ja noudattaa sääntöjä.

Suomen hallituksen linjaamat uudet matkustussäännöt tulevat voimaan ensi viikon lauantaista alkaen. Sen jälkeen Saksa on taas yksi maista, joihin voi matkustaa ja joista voi palata myös Suomeen ilman rajoituksia, jos tartuntatilanne pysyy samana.

Sitä ennen Saksasta palaaville on suositeltu omaehtoista karanteenia Suomessa. Saksa ei tällä hetkellä rajoita suomalaisten pääsyä maahan.

Uusi raja vapaalle matkustamiselle ulkomailta Suomeen on korkeintaan 25 uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana.

Jos raja ylittyy, Suomeen tulijalle suositellaan kahden viikon karanteenia, jonka tosin voi keskeyttää saatuaan negatiivisen koronavirus­testituloksen.

Saksan lukema on tällä hetkellä 21. Koronavirustartuntojen määrä on kuitenkin ollut lievässä kasvussa noin viikon ajan koko maassa, samoin Berliinissä. Osassa Saksaa koulujen kesälomat ovat vasta päättymässä, minkä uskotaan taas johtavan tartuntojen leviämiseen.

Onkin mahdollista, että Saksa siirtyy punaisten maiden listalle Suomen liikennevalomallissa lähiviikkojen aikana. Jos matkan varaa pidemmälle tulevaisuuteen, kannattaakin varautua jäämään Suomessa karanteeniin.

Alexanderplatzilla on väljää, koska Berliinissä on vähän turisteja.­

Jokilaivat Berliinin Spreejoella kulkevat melkein tyhjillään, koska turisteja on niin vähän.­

Berliinin-matka vaatii matkustussäännön muuttumisesta huolimatta edelleen erilaista suunnittelua kuin ennen koronakriisiä.

Normaalista poiketen matkaohjelma kannattaa kuitenkin suunnitella etukäteen, sillä monet nähtävyydet, museot ja galleriat vaativat lipun ostamista etukäteen netistä henkilörajoitusten takia.

Teatterit ja oopperat saavat taas järjestää esityksiään. Suuret berliiniläiset vetonaulat, teknoklubit, ovat kuitenkin yhä kiellettyjen listalla. Myös höyrysaunat ovat Saksassa edelleen kiinni.

Ravintoloissa tai esimerkiksi kampaajalla asioidessa täytyy valmistautua jättämään yhteystietonsa mahdollista tartunnan jäljitystä varten.

Suun ja nenän peittävä maski on Saksassa pakollinen esimerkiksi joukkoliikenteessä, taksissa ja kaupoissa. Maski tarvitaan myös lentomatkalle Suomesta Saksaan.

Berliinissä maskin unohtamisesta voi seurata sakot, tai vähintäänkin järjestysmies voi huomauttaa asiasta, eikä julkisiin tiloihin ole ilman maskia asiaa.

Myös 1,5 metrin turvavälejä valvotaan tiukasti monissa paikoissa. Turistin onkin syytä opetella reagoimaan huutoon: ”abstand halten” eli pidä etäisyyttä. Supermarketeissa ostoskärryjen käyttö on pakollista.