Ankarana pidetyn lain tarkoitus on suojella kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä.

Intiassa on ollut vuodesta 1980 alkaen voimassa ankaraksi kuvailtu kansallinen turvallisuuslaki. Sen nojalla ihminen voidaan pidättää ennalta ehkäisevästi ja pitkiksi ajoiksi, jos kansallinen turvallisuus tai yleisen järjestys ovat uhattuina.

Tänä vuonna tiukkaa lakia on sovellettu Intian väekkäimmässä osavaltiossa Uttar Pradeshissa erikoisella tavalla. Yli puolet kuluvan vuoden pidätyksistä liittyi tapauksiin, joissa kyse oli lehmän teurastamisesta, uutistoimisto Reuters kertoo.

Pohjois-Intiassa sijaitsevassa Uttar Pradeshin osavaltiossa kansallisen turvallisuuden lakia (National Security Act, NSA), oli kuluvana vuonna elokuuhun mennessä käytetty 130 kertaa. Lain nojalla ihminen voidaan muun muassa pidättää ilman syytteitä jopa vuodeksi.

”NSA:ta on käytetty Uttar Pradeshissa 139 tapauksessa, joista 76:ssa kyse oli lehmän teurastuksesta”, osavaltion korkea viranomainen Awanish Awasthi kertoi tiedotteessa Reutersin mukaan.

Intian valtaväestö eli hindut pitävät lehmää pyhänä eläimenä. Monissa osavaltioissa kuten Uttar Pradeshissa on erikseen lakeja, jotka kieltävät lehmän teurastamisen.

Intiassa asuu myös muslimivähemmistö, jolle lehmä ei ole pyhä eläin. Niinpä lehmän teurastukseen liittyvät pidätykset kohdistuvat usein juuri muslimivähemmistöön, Reuters kertoo.

Uttar Pradeshin pääministeri Yogi Adityanath on usein kehottanut viranomaisia käyttämään NSA-lakia kurin ja järjestyksen ylläpitämiseen yli 200 miljoonan asukkaan osavaltiossa. Adityanath on myös hindulainen munkki, ja hän on merkittävässä roolissa pääministeri Narendra Modin johtamassa hindunationalistisessa Intian kansanpuolueessa.

Intialaiset ihmisoikeusaktivistit ovat usein arvostelleet NSA:ta liiallisesta ankaruudesta. Lakia käytetään usein myös kiistanalaisella Kashmirin alueella, kun ihmisiä epäillään separatistisesta toiminnasta.

”Monissa NSA-tapauksissa syytteistä lopulta luovutaan, kun viranomaiset eivät löydä riittävästi todisteita oikeudessa”, ihmisoikeusjuristi Irfan Ghazi sanoi Reutersille.