Tukholmalaiset ottivat innolla vastaan Suomen päätöksen höllentää rajoitustoimia Ruotsista saapuville. Malmössä asuva suomalaisnainen empii vielä lentolippujen varaamista.

Tukholman suomalaisen kirkon diakonia-assistentti Maija Toivola ja kanttori Merja Aapro helpottuivat Suomen päätöksestä. He istuvat kirkon sisäpihalla, jossa sijaitsee Tukholman pienin patsas, Rautapoika. Tavallisesti turistilaumat silittelevät pienen pojan päätä, mutta tänä vuonna silitykset ovat olleet vähissä.­

Tukholma

Helpotus. Sillä sanalla Ruotsissa lähes 40 vuotta asunut Maija Toivola kuvaa tunnettaan, kun torstaina selvisi, että Ruotsista Suomeen matkustavien karanteenista luovutaan ensi viikon lauantaina.

”Olen aina viettänyt kesät Suomessa, mutta tänä kesänä en voinut lähteä. Kaipasin niin Suomea, kesää ja saunaa. Nyt kun tietää, että on mahdollisuus lähteä ja että siellä häämöttää se valopilkku tunnelin päässä, olihan se helpotus.”

Toivola työskentelee diakonia-assistenttina Tukholman suomalaisessa kirkossa, joka sijaitsee vanhassakaupungissa aivan kuninkaanlinnan vieressä. Kaikilla seurakunnan jäsenillä on yhteys Suomeen, ja monille on ollut raskasta, että vanha kotimaa on pitänyt rajat tiukasti kiinni.

”Vaikka ei olisi lähdössä Suomeen, pelkkä tieto siitä, että se ei ole enää kiellettyä, on tärkeää. On vapaus lähteä.”

Tukholman suomalaisen kirkon diakonia-assistentti Maija Toivola ja kanttori Merja Aapro valmistelivat perjantaina konserttia, johon odotettiin 50:tä vierasta. "Normaalisti kirkko olisi täynnä, mutta nyt mennään rajoitusten mukaan.”­

Toivolan työtoveri, kanttori Merja Aapro on asunut Ruotsissa yli 30 vuotta ja vietti kesälomansa Suomessa. Hän ihmettelee kesän uutisia siitä, että Turussa oli nähty autoja, joissa oli ruotsalaiset rekisterinumerot. Epäluulo mietitytti.

”Ehkä tämän päätöksen myötä Suomessakaan ei enää ajatella, että nyt ne ruotsalaiset tulevat, ja ehkä Suomessakin on nyt ajatus, että Ruotsista tulevien kanssa voi keskustella ja jopa tavata”, Aapro sanoo ja naurahtaa.

”Suomessa on ehkä oltu tietyllä tapaa ylivarovaisia, mutta toisaalta Suomessa luvut ovat olleet paljon pienempiä.”

Ruotsissa todettiin perjantaina 311 uutta koronavirustartuntaa, Suomessa 43. Uusia tartuntoja Ruotsissa kirjattiin torstaina 201 ja keskiviikkona 314.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on todettu Ruotsissa tähän mennessä 86 505. Ruotsissa on kuollut yli 5 846 covid-19-tautiin sairastunutta ihmistä. Suomen vastaavat luvut ovat 8 512 tapausta ja 337 tautiin liittyvää kuolemaa.

Sekä Aapro että Toivola kehuvat Suomen viranomaisia koronaviruskriisin hoidosta. Heidän mielestään Suomi on hoitanut asiat paremmin kuin Ruotsi.

”Suomessa ollaan jämptimpiä ja on annettu selkeät määräykset. Täällä on annettu vain suosituksia ja jätetty vastuu yksityishenkilöille”, Toivola sanoo.

Viking Linen terminaali Tukholman satamassa oli vielä perjantaina autio. Viikon päästä lauantaina tilanne voi olla toinen.

Viking Linen terminaalin pysäköintialue Tukholman satamassa on vielä autio.­

Silloin Ruotsista pääsee taas matkustamaan Suomeen ilman omaehtoista kahden viikon karanteenia, jos Ruotsin uusien koronavirustartuntojen määrä pysyttelee Suomen hallituksen määrittämän tason alapuolella.

Suomen hallitus kertoi torstaina, että jatkossa Suomeen voi matkustaa ilman karanteenia maista, joissa on ollut kahden viikon aikana alle 25 uutta tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Ruotsissa tuo luku on nyt juuri ja juuri alle 25.

Viikon päästä myös tänne Tukholmaan saattaa virrata Suomesta väkeä. He pääsevät nauttimaan syksyisestä Tukholmasta, jossa arki näyttää ulospäin suhteellisen normaalilta.

Ravintolat ovat auki ja terasseilla on ihmisiä, mutta kokoontumisrajoitukset vaikuttavat yhä elämään. Teatterit sekä jalkapallo- ja konserttielämykset ovat pitkälti pannassa, koska yli 50 hengen kokoontumisia ei sallita.

Moniin liikkeisiin joutuu jonottamaan ulkopuolella, koska kaupat rajoittavat asiakkaiden määriä. Käsien pesusta ja turvaväleistä muistutellaan.

Viking Linen laiva Amorella oli lähdössä kohti Suomea iltakahdeksalta perjantaina. Matkustajamäärät ovat pieniä, eikä laivayhtiö usko nopeaan kasvuun.­

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo, että laivayhtiö ei odota vielä ensi lauantaiksi suurta ryntäystä Tukholmaan.

Tukholmalainen Susanna Réger saattaa kuitenkin lähteä Suomeen. Hän pitelee nelikuukautista Torsten-vauvaa kantorepussaan Tukholman satamassa ja kertoo jo suunnittelevansa matkaa.

Susanna Réger kertoo tehneensä koronakesänä paljon metsäkävelyitä Torsten-vauvansa kanssa, kun juuri muualle ei ole uskaltanut mennä.­

”Ehdottomasti olen menossa. Olin Suomessa viimeksi viisi vuotta sitten. Olin Espoossa ja Helsingissä, ja sitten oli vielä jokin kaupunki siinä lähellä, en muista nimeä.”

Vantaa?

”Joo, juuri se! Minusta Suomi on tehnyt hyvän ratkaisun rajoituksien suhteen. Uskon, että koronatilanne rauhoittuu. Valtioilla on suunnitelmat, miten jatketaan ja kenet testataan. Uskon, että tämä ei mene enää niin pahaksi.”

Terminaalin vieressä seisoo yksi suomalaisturistien suosima kohde, valokuvataiteen museo Fotografiska, jonka ovesta kävelee ulos iloinen seurue.

Ali Hassan, Naser Ghorbani, Mina Saveh ja Bengt-Eric Johansson vierailivat Fotografiskassa. He ovat tänä vuonna suosineet kotimaanmatkailua.­

Porukka on innoissaan mahdollisuudesta matkustaa Suomeen, mutta Ali Hassanille hallituksen linjanmuutos tuli vähän liian myöhään.

”Meidän oli tarkoitus mennä kesällä kansallispuistoon Pohjois-Suomeen kanoottien kanssa, mutta koronavirus esti. En nyt muista puiston nimeä, mutta olimme suunnitelleet matkaa pitkään, ja ystäviä oli tulossa mukaan Pariisista. Peruuntuminen tuntui epäoikeudenmukaiselta, mutta ehkä ensi kesänä.”

”Hyvä, että raja avataan”, sanoo Bengt-Eric Johansson.

”Täällä Ruotsissa asuu paljon suomalaisia, jotka pääsevät nyt kesäpaikoilleen. Itse kuulun riskiryhmään, ja tämä on ollut vaikeaa aikaa. Kaipaan sitä, että voisi taas halata ihmisiä. Läheisyyden puuttuminen on vaikeaa. On kuin välillämme olisi seinä. Toivottavasti tilanne helpottuu – tulisi vaikka rokote.”

Malmössä asuva Heidi Uddeskog ajatteli viettää joulun Suomessa, mutta ei ole vielä varma: ”Tuntuu, että kaikki voi muuttua milloin tahansa”

Suomen matkustusrajoitusten lieventäminen on hyvä uutinen Ruotsissa Malmön seudulla asuvalle suomalaiselle Heidi Uddeskogille.

Kun Uddeskog perjantaiaamuna luki uutisen, ensimmäisenä mielessä oli lentolippujen varaaminen Suomeen jouluksi. Suunnitelmien teko kuitenkin arveluttaa.

”On vaikea luottaa siihen, että rajoitukset pysyisivät nyt sellaisena kuin ovat. Tuntuu, että kaikki voi muuttua milloin tahansa ja olemme taas samassa tilanteessa kuin aiemmin.”

Uddeskog asuu Malmön seudulla 7- ja 13-vuotiaiden lastensa kanssa. Suomessa asuvat hänen isänsä, sisarukset perheineen, lasten serkut sekä muut sukulaiset ja ystävät, joihin hänellä on läheiset ja tiiviit suhteet.

Uddeskog lapsineen ei ole nähnyt Suomessa asuvia sukulaisia vuoteen. Hiihtolomareissu ja kesämatkat puolin ja toisin jäivät tekemättä.

”Olen yksin täällä lasteni kanssa.”

Uddeskog ja lapset ovat ikävöineet Suomen-perhettä ja perhe heitä. Muut tapaavat toisiaan Suomessa, mutta hän lapsineen ei pääse mukaan.

”On tullut jopa ihan lapsellisia kateuden tunteita, kun on nähnyt, miten he ovat voineet tehdä siellä yhdessä asioita, joissa mekin olemme olleet mukana aiemmin.”

Uddeskog kuitenkin uskoo, että aikuisten yhteyttä tapaamistauko ei horjuta, koska heillä on pitkä yhteinen historia ja rutiininomaiset tavat pitää yhteyttä korona-aikanakin.

Hän on surullinen etenkin lastensa puolesta. Pitkä tauko tapaamisissa voi loitontaa serkuksia toisistaan ja vaikuttaa lasten suomen kielen taitoon, sillä tapaamiset serkkujen kanssa ovat olleet tehokkaita kielikylpyjä.

Monet pohtivat, ovatko matkustusrajoitukset tehneet säröä myös Ruotsin ja Suomen suhteisiin.

Uddeskogkin on kuullut kertomuksia siitä, kuinka Suomessa ihmiset ovat suhtautuneet epäluuloisesti Ruotsista tulijoihin ja miten Suomen-matkasta on koettu syyllisyyttä, vaikka karanteenit olisi hoidettu asianmukaisesti.

Hän itse koki samanlaisia tunteita vieraillessaan Tanskassa.

Matkustusrajoitusten lieventäminen antaa kuitenkin taas toivoa Suomessa asuvien läheisten tapaamisesta.

”Nyt viikonloppuna varmaan soittelemme sisarusten kanssa ja alamme suunnitella joulua niin, että mekin olisimme ehkä mukana. Se on se ensimmäinen ajatus nyt.”