”Tämä on historiallinen läpimurto”, Yhdysvallat, Israel ja Bahrain sanoivat yhteisessä julkilausumassa.

Bahrain teki perjantaina saman liikkeen kuin Arabiemiraatit muutama viikko sitten ja päätti normalisoida suhteensa Israelin kanssa, uutistoimistot kertovat.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi asiasta Twitterissä puhuttuaan puhelimessa Bahrainin kuninkaan Hamad bin Isa Al Khalifan ja Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa.

”Tämä on historiallinen läpimurto, joka edistää Lähi-idän rauhaa”, Yhdysvallat, Bahrain ja Israel kertoivat yhteisessä julkilausumassaan.

Ilmoitus ei tullut täytenä yllätyksenä. Jo elokuussa, kun Arabiemiraatit oli ilmoittanut suhteiden normalisoinnista, Israelin ja Yhdysvaltain edustajat antoivat ymmärtää, että Bahrain on tekemässä saman liikkeen.

Persianlahden arabimaissa käynnistyi historiallinen muutos elokuussa, kun Arabiemiraatit päätti tunnustaa Israelin ja luoda diplomaattisuhteet juutalaisvaltioon. Aiemmin valtaosa arabimaista on ollut sillä kannalla, ettei suhteita Israeliin normalisoida ennen kuin Israel ja palestiinalaiset ovat allekirjoittaneet rauhansopimuksen. Arabimaat ovat vaatineet Palestiinalle omaa valtiota, jonka pääkaupunki on Jerusalem sekä palestiinalaisten pakolaiskysymyksen ratkaisemista.

Arabiemiraattien kerrotaan taipuneen rauhaan Israelin kanssa vastineeksi siitä, että Israelin pääministeri Netanjahu luopuu uhkauksestaan liittää Länsirannan miehitettyjä alueita Israeliin.

Arabiemiraattien ja Israelin suhteiden normalisointi on määrä allekirjoittaa Valkoisessa talossa syyskuun 15. päivä.

Suhteiden lämmittäminen Israelin kanssa liittyy osittain myös siihen, että Persianlahden sunnimonarkiat ovat huolissaan shiialaisen Iranin vaikutusvallan kasvusta. Iran on Israelin ja myös Persianlahden sunnimonarkioiden yhteinen vihollinen.

Trumpin hallinto on yrittänyt taivutella myös muita sunnalaisia arabimaita lämmittämään suhteitaan Israelin kanssa. Arabimaista vaikutusvaltaisin, Saudi-Arabia, ei ole ainakaan toistaiseksi ilmaissut halua suhteiden normalisointiin Israelin kanssa ennen kuin palestiinalaiskysymys on ratkaistu.

Bahrain on Persianlahdella sijaitseva pieni ja autoritaarisesti johdettu saarivaltio. Valtaosa Bahrainin asukkaista on uskonnoltaan shiiamuslimeja, mutta valta on pääosin sunnalaisen monarkin ja tämän nimittämän parlamentin ylähuoneen käsissä.

Bahrain on Saudi-Arabian läheinen liittolainen, ja saarella sijaitsee Yhdysvaltain laivaston alueellinen päämaja.

Bahrain on neljäs arabimaa, joka on tunnustanut Israelin. Egypti ja Jordania solmivat rauhansopimukset Israelin kanssa jo vuosikymmeniä sitten.

Palestiinalaisten vapautusjärjestö PLO kommentoi Bahrainin ja Israelin rauhansopimusta illalla sanomalla, että palestiinalaisia on petetty.