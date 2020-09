Kuva- ja videokooste näyttää maasto- ja metsäpalojen tuhoja Yhdysvaltain länsirannikolla.

Yhdysvaltain länsirannikolla ainakin 500 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan suurten maasto- ja metsäpalojen takia. Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin osavaltioissa paloja on ollut sammuttamassa yli 20 000 palomiestä. Kuolleita on ainakin 16 ja monet ovat menettäneet kotinsa.

Kotinsa menettänyt mies kertoo videolla tuhoista:

Bear Lakesin tuhoutunutta asuinaluetta Oregonin Phoenixissa.­

Santiamiksi nimetty maastopalo tuhosi Oregonissa myös Gatesin alakoulun.­

Kissa ihmetteli palossa tuhoutunutta asuntoaluetta Phoenixissa torstaina.­

Tulipaloissa kotinsa menettäneille alettiin kerätä avustuksia Oregon Cityssä perjantaina.­

Oregonin Phoenixissa sijaitseva asuntovaunualue oli tuhoutunut täysin.­

Tulipalon kuumuus oli sulattanut bensa-aseman kyltin Oregonin Ashlandissa.­

Palomiehet sammuttivat palopesäkkeitä Oregonin Mill Cityssä torstaina.­

Oregonin Bear Creekin asuntovaunualueella asukkaat surivat tuhoutuneita kotejaan.­

Viranomaiset etsivät maastopalon mahdollisia uhreja tuhoutuneella asuntovaunualueella Ashlandissa Oregonissa perjantaina.­

Asukkaat katselivat vuorilla riehuvia lieskoja keskiviikkona Oregonin Medfordissa.­

Paksu savu nousi maastopaloista Oregonin Salemissa tiistaina.­

Satelliittikuvassa näkyvät Oregonin maastopalojen valtavat savupatsaat. Kuva tiistailta.­

Washingtonin osavaltion Seattlessa maastopalojen savu hämärsi merinäkymän perjantaina.­

Palomies Sara Sweeney sytytti palopesäkkeitä maastopalojen leviämisen hillitsemiseksi Kalifornian Monroviassa sijaitsevassa luonnonpuistossa torstaina.­

Kaliforniassa Los Angelesin keskusta oli kääriytynyt maastopalojen synnyttämään savuun torstaina.­

Intiaanireservaatin asukkaat tutkivat palanutta asuntoaluettaan Washingtonin osavaltion Malottissa torstaina.­