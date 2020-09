Tiukasti Saudi-Arabian otteessa oleva Bahrain on neljäs arabimaa, joka solmi diplomaattisuhteet Israelin kanssa.

Bahrain seurasi perjantaina Arabiemiirikuntien esimerkkiä ja solmi diplomaattisuhteet Israelin kanssa vasta neljäntenä arabimaana Egyptin, Jordanian ja Arabiemiirikuntien jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pääsi jälleen esiintymään rauhantekijänä ratkaisevina viikkoina ennen Yhdysvaltojen marraskuisia presidenttivaaleja.

Kaikki, mitä hän tekee Israelin hyväksi, miellyttää Yhdysvaltain evankelisten eli niin sanottujen uudelleen syntyneiden kristittyjen edustajia. Heitä oli neljännes vuoden 2016 vaalien äänestäjistä, ja heidän avullaan Trump voitti vaa’ankieliosavaltiot ja vaalit, vaikka saikin 2,87 miljoonaa ääntä vähemmän kuin Hillary Clinton.

Arabiemiirikunnat teki vastaavan sopimuksen Israelin kanssa elokuussa, mikä oli myös suuri ulkopoliittinen voitto presidentti Trumpille.

Kulissien takana sopimusta auttoivat Yhdysvaltain lupaukset uusista asekaupoista ja jopa F-35-häivehävittäjistä. Asian paljasti viime kuussa israelilaislehti Yehid Ahronot ja Trump vahvisti pian itsekin, että Arabiemiirikunnilla on rahaa ja halua ostaa ”varsin paljon” hävittäjiä.

Ei olisi ihme, jos pian kuultaisiin tietoja myös Bahrainin ja Yhdysvaltain uusista asekaupoista. Ne ovat tuottoisia Yhdysvalloille ja vähentävät samalla šiiamuslimien johtaman Iranin uhkaa sunnimuslimien johtamille maille, kuten Arabiemiirikunnille ja Bahrainille.

Iran on niiden, Israelin ja myös Yhdysvaltojen yhteinen vihollinen.

Israelin ja Arabiemiraattien diplomaattisuhteiden kunniaksi israelilainen lentoyhtiö EL AL koristeli koneensa Arabiemiraattien, Israelin ja Yhdysvaltain lipuilla. Lisäksi koneeseen kirjoitettiin ”rauha” arabiaksi, englanniksi ja hepreaksi.­

”Erittäin kylmää kyytiä palestiinalaisille”, arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta, kun Arabiemiirikuntien diplomaattisopimus tuli viime kuussa julkisuuteen.

Kyyti on yhä kylmempää Bahrainin sopimuksen jälkeen, koska palestiinalaiset jäävät yhä enemmän yksin.

Israel miehitti esimerkiksi Länsirannan vuonna 1967 eikä se ole koskaan antanut miehitysalueiden palestiinalaisille itsenäisyyttä tai myöskään samoja oikeuksia kuin omille kansalaisilleen.

Israelin ihmisoikeusrikkomuksista voit lukea lisää ihmisoikeusjärjestö Amnestyn raportista tämän linkin takaa ja Human Rights Watchin raportista tästä linkistä.

Palestiinalaisten politiikka on jo pitkään lähtenyt siitä, että erillisrauhoja ja diplomaattisuhteita Israelin kanssa ei pidä solmia ennen kuin palestiinalaiskysymys on ratkaistu.

”Pyydämme Bahrainia välittömästi perumaan tämän suunnitelman, koska se vahingoittaa suuresti palestiinalaisten kansallisia oikeuksia ja arabimaiden yhteistyötä”, Länsirannan palestiinalaisjohto ilmoitti.

Israelin saartamaa Gazan kaistaa hallitseva islamistinen Hamas-järjestö tuomitsi suunnitelman vastaavin sanankääntein.

Iranin ulkoministeri arvioi Bahrainin teon olevan ”häpeällinen” ja maan olevan nyt Israelin ”rikoskumppani”. Myös esimerkiksi Nato-maa Turkki tuomitsi sopimuksen.

Mutta Trump oli tyytyväinen ja arveli ”myönteisten asioiden” tapahtuvan pian myös Iranissa ja palestiinalaisalueilla.

Ratkaisevaksi saattaa nousta alueen valtatekijän Saudi-Arabian rooli asiassa. Maa korosti vielä Arabiemiirikuntien sopimuksen jälkeen, että se ei tule tekemään vastaavaa sopimusta ennen kuin palestiinalaiskysymys on ratkaistu.

Piskuinen 1, 6 miljoonan asukkaan Bahrain on kuitenkin Saudi-Arabian vaikutuspiirissä niin vahvasti, että se tuskin olisi voinut tehdä sopimusta ilman saudien hiljaista hyväksyntää.

Bahrain on Saudi-Arabian tavoin sunnijohtoinen, mutta sen kansalaisten enemmistö on šiioja. Sunnijohto on tukeutunut voimakkaasti sekä Saudi-Arabiaan että Yhdysvaltoihin pysyäkseen vallassa.

Vuoden 2011 kansannousussa Saudi-Arabian johtama koalitio lähetti joukkoja Bahrainiin ja myös maassa laivastotukikohtaa pitävä Yhdysvallat päätti tukea sunnijohtoa.

Tämän jälkeen sunnijohto on pyrkinyt estämään sananvapauteen kuuluvan hallinnon kritisoinnin mahdollisimman täydellisesti ja syyllistynyt jatkuviin ihmisoikeusloukkauksiin.

Saudi-Arabia riensi apuun myös kaksi vuotta sitten, kun Bahrainin taloustilanne oli romahtanut öljyn hinnan laskettua. Saudien, Kuwaitin ja Arabiemiirikuntien miljardiavustuksilla sunnijohto pystyi kuromaan maan budjettivajetta umpeen.

Kaiken kaikkiaan voidaan kysyä, missä määrin Bahrain on enää itsenäinen valtio Saudi-Arabiaan nähden.

Saudi-Arabian hiljainen myöntymys Bahrainin sopimukselle viestii ainakin siitä, että Yhdysvaltojen vaikutusvalta Saudi-Arabiaan on entisestään kasvanut.

Yksi mahdollinen selitys asialle voi löytyä Bob Woodwardin tiistaina ilmestyvästä Rage-kirjasta, joka perustuu osaltaan palkitun Watergate-journalistin nauhoittamiin Donald Trumpin haastatteluihin. Trump myönsi niitä peräti seitsemäntoista kertaa kirjaa varten, vaikka väittääkin nyt kirjaa valheelliseksi.

Uusimman ennakko-otteen perusteella Woodward sai nauhalle myös Trumpin selityksen sille, miksi Saudi-Arabian vahva mies eli kruununprinssi Mohammed bin Salman on kiitollisuudenvelassa hänelle.

”I saved his ass”, Trump sanoi rehvakkaaseen tyyliinsä kertoessaan kuinka pelasti kruununprinssin pulasta.

Presidentti Donald Trump ja Saudi-Arabin kruununrprinssi Mohammed bin Salman kättelivät G20-huippukokouksessa Japanin Osakassa kesäkuussa 2019.­

Kyse on Washington Postin kolumnistin Jamal Khashoggin paloittelumurhasta lokakuussa 2018.

Saudi-Arabian johtoa usein arvostellut Khashoggi surmattiin ja paloiteltiin Saudi-Arabian konsulaatissa Turkissa, kun hän oli tullut hakemaan dokumentteja naimisiinmenoa varten. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA ja useat muut tahot arvioivat tuolloin, että vain kruununprinssi itse voi olla yli kymmenen Turkkiin lentäneen saudiagentin toimeenpaneman salamurhahankkeen takana.

Trump ei sanojensa mukaan usko tätä. ”Sain kongressin jättämään hänet [kruununprinssin] rauhaan”, hän sanoi Woodwardille.

Woodward kysyi toistuvasti eikö Trump siis usko kruununprinssin määränneen paloittelumurhaa ja muistutti Trumpin itsekin kauhistelleen murhan julmuutta.

”Kyllä, mutta Iran tappaa noin 36 ihmistä päivittäin”, Trump vastasi.

”Hän itse sanoo hyvin selkeästi ettei määrännyt murhaa ja olen iloinen, että hän sanoo niin”, Trump jatkoi. ”Bob, he ovat kuluttaneet neljäsataa miljardia dollaria varsin lyhyessä ajassa”, presidentti perusteli.

Yhdysvallat on tehnyt monia miljardiluokan kauppoja Saudi-Arabian kanssa, vaikka aivan näin suuresta summasta ei ole vahvistusta. Viimeksi viime vuonna Trump ohitti kongressin vastustuksen veto-oikeudellaan ja solmi lähes seitsemän miljardin asekaupat Saudi-Arabiaan edellisten, mittavien kauppasopimusten lisäksi.

Tästä kaikesta syntyi kiitollisuudenvelkaa, jota Saudi-Arabian kruununprinssi saattoi nyt maksaa takaisin sallimalla Bahrainin ja Israelin diplomaattisuhteiden solmimisen.

Samalla Saudi-Arabia myöntyi tässä kuussa tuomitsemaan kahdeksan syytettyä pitkiin vankeusrangaistuksiin Khashoggin paloittelumurhasta.

The Washington Postin viime vuonna julkaisemien tietojen mukaan Khashoggin pojat on ostettu hiljaisiksi antamalla heille miljoonien dollarien arvoiset talot ja kuukausittaisia tuhansien eurojen korvauksia. He ovat kertoneet antaneensa murhaajille anteeksi.

Khashoggin ennen kuolemaansa kihlaama turkkilaissyntyinen morsian on yhtä leppymätön.

”Saudi-Arabian viranomaisten antama tuomio on täydellistä oikeuden pilkkaa. Kansainvälinen yhteisö ei tule hyväksymään tätä farssia”, Hatice Cengiz kirjoitti Twitterissä.

Trumpin hyväksyntä Saudi-Arabian julmalla ja muistakin salamurhahankkeista epäillyllä kruununprinssillä kuitenkin on, ja se on hänelle tärkeintä.

”He [Lähi-idän johtajat] eivät kestäisi viikkoakaan ilman meidän läsnäoloamme”, Trump arvioi Woodwardille.

Saudi-Arabian ja Israelin välinen diplomaattisopimus olisi kaiken tämän jälkeenkin varsin suuri yllätys ellei palestiinalaiskysymystä samalla ratkaistaisi.

Jos tällainen sopimus kuitenkin syntyy, se jättää palestiinalaiset yhä enemmän yksin.