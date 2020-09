Mandariinikiinaa puhutaan äidinkielenä enemmän kuin englantia, mutta toisena kielenä sitä puhuu vain harva.

”Ei varmasti tule kiinasta pääkieli.”

Näin toteaa kielitieteilijä, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi Helsingin yliopistosta.

Saarikiven varmuus asiasta ei ole itsestäänselvää, sillä onhan kiinan kielen aseman vahvistumisesta puhuttu jo vuosia. Monissa ennusteissa arvioidaan, että kiina voisi jopa ohittaa englannin aseman valtakielenä tai ainakin nousta sen rinnalle. Osa pitää kiinan kielen opiskelua suomalaiselle hyödyllisempänä kuin toisen kotimaisen osaamista.

Saarikiven selitys mielipiteelleen on loppujen lopuksi yksinkertainen. Vaikka Kiinan vaikutusvalta ja talous globaalissa maailmassa kasvavat, on yksi kokonaisuus, jota suurvalta ei maailmalla hallitse: ajatukset ja kulttuuri.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi.­

Kun ihmiset sisäistävät kulttuurin, se muuttuu mieltä ja ruumista kontrolloivaksi biovallaksi. Englanninkielinen musiikki, elokuvat, muoti ja julkkikset määräävät roolimallien tavoin länsimaita ja nykyään osin myös itämaita. Moni on lapsesta lähtien oppinut siihen, että englanninkieliset asiat ovat hienoja.

”Onko mitään muuta niin totaalisesti jaettua kokemusta tai käyttäytymisnormistoa siitä, miten pukeudutaan, minkä musiikin tahtiin päät heiluvat tai miltä ihmisen on näytettävä?”

Saarikiven mukaan rahan valtaa liioitellaan. Kiinan suurimmat liikeyritykset ovat pitkälti rahoitus- ja tuotantolaitoksia. Yhdysvalloissa suuret yritykset tuottavat ajatuksia ja sisältöä mielille. Sellaisia ovat muun muassa Apple ja Amazon. Nämä mielen sisällöt tuotetaan englanniksi.

”Yhdysvalloissa kulttuurituotannon osuus bruttokansantuotteesta on maailman suurin”, Saarikivi toteaa.

Jos kiinan maailmanvalloitus epäonnistuu, syytä kannattaa siis Saarikiven mielestä etsiä biovallasta. Ajatukset virtaavat Yhdysvalloista Kiinaan, mutta eivät toisinpäin.

”Vaikka Kiinassa on paljon rahaa, se on selvää, että jos on viisas Kiinassa, päätyy amerikkalaiseen yliopistoon.”

Vaikka Kiinaa voi jo poliittisesti pitää suurvaltana, on sen kieli keskittynyt pienelle maantieteelliselle alueelle. Kiinaa puhutaan manner-Kiinan lisäksi vain Hongkongissa, Taiwanissa ja Singaporessa.

Sen sijaan espanjaa puhutaan virallisena kielenä 20 valtiossa, arabiaa 22 valtiossa ja ranskaa 29 valtiossa. Englanti on virallinen kieli 77 valtiossa.

Jos kielen yleisyyttä verrataan ihmismäärän perusteella, englanti on yhä ykkönen mutta täpärästi. Ethnologue-tietokannan mukaan englantia puhuu vuonna 2020 1, 268 miljardia ihmistä, mandariinikiinaa 1, 120 miljardia ihmistä.

Näistä ihmisistä mandariinikiinaa osaa muuna kuin äidinkielenään vain noin 200 miljoonaa ihmistä eli suurimmalle osalle kyse on äidinkielestä. Englantia sen sijaan puhuu äidinkielenään noin 400 miljoonaa ihmistä, mutta lisäksi englantia osaa yli 750 miljoonaa ihmistä.

Saarikivi huomauttaa, että kiinan kielen opiskelumääriä länsimaissa tai Yhdysvalloissa ei voi verrata siihen, paljonko englantia opiskellaan Kiinassa. Englanti on pakollinen oppiaine alakoulun kolmannelta luokalta lähtien, mutta monet laittavat lapsensa kielikouluihin jo nuorempana.

”Kiinassa ajatellaan, että jokaisen menestyvän pitää osata englantia. Länsimaissa kiinan opiskelu on edelleen vähän friikkihommaa.”

Kiinan kielen opiskelun suosio on kasvanut huomattavasti viime vuosina.

Silti Suomessa, Euroopassa tai maailmanlaajuisesti kiina ei yllä suosituimpien koulussa opiskeltavien kielten listalle. Listaa hallitsevat englanti, saksa, ranska, espanja ja venäjä.

Yhdysvalloissa kiina on viidenneksi opiskelluin kieli, mutta prosentuaalisesti osuus on vain 2,7 prosenttia oppilaista.

Kiinan kielen suosion kasvusta huolimatta se ei ole nopeiten kasvava kieli maailmassa. Nopeiten kasvaa ranska, jota puhutaan Ranskan entisissä siirtomaissa Afrikassa ja joissa syntyvyys on suurta. Toiseksi nopeiten kasvaa arabia.

Pekingiläisiä kannustettiin englannin opiskeluun Pekingin olympialaisten lähestyessä vuonna 2007.­

Pelkkä kiinan puhuminen tai ymmärtäminen ei kuitenkaan riitä torppaamaan englannin valta-asemaa, jos samaan aikaan kulutetaan kulttuuria lähinnä englanniksi.

”Eikä Kiina voikaan tuottaa sellaisia biisejä, joita kaikki hyräilisivät, tai leffoja, joita kaikki katselisivat. Kiinassa ei ole luovuuteen tarvittavaa vapautta. Kulttuurituotanto vaatii kykyä ajatella toisin, eikä se ole autoritaarisessa Kiinassa kauhean suosittua.”

Englannin hallitseva asema ajattelussa näkyy Saarikiven mielestä myös suomalaisten suhtautumisessa maailman tapahtumiin. Poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustavat Black Lives Matter -mielenosoitukset levisivät myös Suomeen, ja moni koki, että yhdysvaltalainen ongelma on heidänkin ongelmansa.

”Nyt Valko-Venäjällä on ollut kauheaa poliisiväkivaltaa, mutta se ei herätä samanlaista liikehdintää ja solidaarisuutta kuin Black Lives Matter. Olemme muuttuneet sisäisesti amerikkalaisiksi. Se, mikä tapahtuu Amerikassa, tapahtuu meille. Se, mikä tapahtuu Valko-Venäjällä, tapahtuu ulkomailla.”

Siitäkin huolimatta, että Valko-Venäjä sijaitsee maantieteellisesti yhtä lähellä Helsinkiä kuin Rovaniemi.

”Esimerkiksi Venäjä on minusta Suomen kanssa samanlaisempi kuin Yhdysvallat”, kertoo suuren osan aikuisiästään Venäjällä viettänyt Saarikivi.

Englannin aseman pohjalla on Britannian siirtomaavallan aika 1600–1700-luvuilla sekä teollisen vallankumouksen aika 1800-luvulla.

Myös muut kielet ovat aikojen saatossa hallinneet. Aikoinaan tekstit kirjoitettiin latinaksi, ja vielä 1800-luvulla ranska oli kulttuurin ja diplomatian kieli, jota Britannian kuningasperhe ja Venäjän keisarit puhuivat.

Ennen toista maailmansotaa saksa oli tieteen kieli. Jopa Yhdysvalloissa tiedettä julkaistiin saksaksi.

Nykyinen englannin kielen valta-asema ei ole kuitenkaan tullut sattumalta vaan tietoisen ja jopa aggressiivisen mielipidevaikuttamisen keinoin, muistuttaa Saarikivi.

Toisen maailmansodan päätyttyä Yhdysvallat aloitti kalliin operaation, jossa hyödynnettiin kulttuuria ja vaihto-oppilasohjelmia. Tavoitteena oli korvata saksan asema Itä-Euroopassa englannilla.

Myös Suomessa englannin kieli yleistyi sotien jälkeen, ja samaan aikaan Aku Ankka, Coca-Cola ja Elvis tavoittivat aiemmin lähinnä saksaa ja ruotsia opiskelleet suomalaiset.

Suomalaisessa katukuvassa englanti on yleistä.­

Englannin kielen nykyinen asema on siis seurausta politiikasta. Saarikiven mielestä kielten asemaan nykyaikana pitäisi vaikuttaa nimenomaan politiikalla.

Eniten häntä harmittaa, kuinka paljon englannin annetaan hallita suomalaisessa arjessa. Esimerkiksi kauppojen mainoslauseet ja ravintoloiden ruokalistat tehdään isoissa kaupungeissa englanniksi.

”Helsingissä Aleksanterinkadulla on enemmän englantia kuin suomea, vaikka väestöstä vain yksi prosentti on englanninkielisiä. Somalinkielisiäkin on enemmän, mutta sitä ei näe koskaan.”

Muun muassa Virossa, Latviassa ja Ranskassa on voimassa laki, joka vaatii, että palveluista täytyy tiedottaa kansalliskielillä. Saarikivi kannattaa vastaavan lain hyödyntämistä Suomessa.

”Suomen kieltä ei pitäisi suojella nationalistisista syistä, ’koska suomalaiset ovat parempia’, vaan moninaisuuden takia.”

Koska kielellä on vahva yhteys muihin elämän osa-alueisiin, Saarikivi uskoo, että ajan saatossa maailman kulttuurien ja ajatusten moninaisuus katoaa englannin kielen biovallan takia.

Politiikalla voitaisiin vaikuttaa siihen, että edes jonkinlainen kulttuurien moninaisuus säilyisi maailmassa.

”Muiden maiden kieliä tulisi mielestäni opiskella tasapuolisemmin kuin nykyisin. Ja nimenomaan pakolla. Pakkohan koulussa on osallistua liikuntaan tai kotitalouden opetukseenkin.”

Kiinan kielen opiskelua Meilahden ala-asteella vuonna 2010.­

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 teettämän selvityksen mukaan koululaisten kielten opiskelu on vähentynyt ja yksipuolistunut. Noin 80 prosenttia oppilaista opiskelee peruskoulun aikana vain toista kotimaista ja yhtä vierasta kieltä, joka on käytännössä lähes aina englanti.

Syitä yksipuolistumiseen on useita, mutta osaltaan se on seurausta poliittisista päätöksistä. 1990-luvun puolivälissä lukiolaisilta poistettiin kolmas pakollinen kieli. Vuonna 1998 uudistettu perusopetuslainsäädäntö poisti kunnilta velvoitteen tarjota useampia vieraita kieliä yli 30 000 asukkaan kunnissa.

Saarikivi uskoo, että kielten opiskelun rooli muuttuu tulevaisuudessa. Nykyään teknologia mahdollistaa lukuisten kielten sujuvan kääntämisen, joten on mahdollista, ettei kieliä tarvitse tulevaisuudessa opiskella niiden käyttämistä varten.

Sen sijaan kielten opiskelu voisi Saarikiven visiossa olla sivistyksellistä, sillä kielen opiskelu auttaa ymmärtämään muita kulttuureja.

”Mielestäni englannin opetusta ei pitäisi ehkä ajatella kielenopetuksena ollenkaan. Englannin taito ei ole enää kielitaitoa vaan perustaito.”

Moni lapsi ja nuori oppiikin englantia jo ennen koulussa tapahtuvaa opetusta esimerkiksi Youtuben ja pelien kautta.

Kiinan pääkonsuli Cui Wei (kesk.) palkitsi turkkilaisia kiinan kielen opiskelijoita Istanbulissa toukokuussa 2019.­

Englannin ylivallan ja moninaisuuden heikkenemisen voi nähdä myös pitävän yllä länsimaiden sekä erityisesti Yhdysvaltojen ja Britannian vahvaa asemaa globaalissa maailmassa.

”Maailmassa, jossa englannin kieli dominoi, amerikkalaiset ja britit dominoivat, koska englanti on heidän äidinkielensä”, Saarikivi toteaa.

Esimerkkinä Saarikivi kertoo, kuinka Yhdysvalloissa kielitieteilijät keksivät 1990-luvulla asioita, jotka neuvostoliittolaiset tutkijat olivat tosiasiassa keksineet jo 1960-luvulla. Venäjänkieliset alkuperäisjulkaisut ovat unohtuneet, ja asioiden keksijöinä pidetään niitä, jotka keksivät samat asiat englanniksi.

Kiinnostus englanninkielisiin maihin näkyy myös mediassa. Yhdysvaltojen presidentinvaaleja tai brexit-äänestystä seurataan intensiivisesti, ja jutut keräävät runsaasti lukijoita. Uutiset muiden maiden vaaleista jäävät kauas taakse suosiossa.

Kun englannista puhutaan maailmankielenä, on hyvä muistaa suhteuttaa lukuja. Viimeisimpien tietojen mukaan maailmassa on 7,8 miljardia ihmistä, ja heistä noin 1,2 miljardia ihmistä puhuu englantia. Maailmassa on siis yli 6,5 miljardia ihmistä, jotka eivät osaa lainkaan englantia. Se on lähes 85 prosenttia väestöstä.

Muun muassa huonon koulutuksen ja internetin saatavuuden takia mahdollisuudet oppia englantia ovat heikot.

”Samalla ymmärtää, miten syvästi epäoikeudenmukainen ja väärin rakennettu on maailma, jossa kansainvälisesti voi menestyä vain se, joka osaa englantia hyvin tai jopa erinomaisesti.”