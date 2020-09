Enää kaksi prosenttia liittovaltion rikoksista ratkotaan täysimittaisissa oikeudenkäynneissä, kertoo selvitys.

John Vasquezin murhasta saamassa tuomiossa painoi aiempi tunnustus vähäisemmistä rikoksista, joita kaikkia hän ei oikeasti tehnyt. San Franciscossa on pidettävä kasvomaskia ulkona, jos lähettyvillä on muita ihmisiä.­

San Francisco / Helsinki

Yhdysvalloissa oikeussalidraamat ovat muuttuneet kaupankäynniksi, jota käydään syyteneuvotteluissa. Niissä ei kaihdeta likaisiakaan keinoja kaivaa syytetystä tunnustus.

Menetelmä on noussut jälleen puheenaiheeksi Yhdysvalloissa, koska lähestyvät presidentinvaalit ovat tuoneet kriminaalipolitiikan uudistustarpeen parrasvaloihin.

Hiljattain vapautunut vanki, San Franciscoon asettunut John Vasquez on kokenut syyteneuvottelujen ongelmat omakohtaisesti.

Vasquez oli 15-vuotias vuonna 1992, kun hän ensimmäisen kerran istui nuorisovankilassa puolustajan ja syyttäjän kanssa samassa huoneessa ja luki hänelle ojennettua syytesopimusta. Se koski kuukautta aiemmin tapahtunutta pidätystä, jossa Vasquezille oli annettu syytteet autovarkaudesta, ylinopeudesta, pidätyksen vaikeuttamisesta sekä poliisin pakenemisesta.

Syytesopimukseen oli jätetty niistä vain yksi syyte. Se oli varastetun ajoneuvon hallussapito. Muista syytteistä luopumista vastaan Vasquezin kuitenkin piti ensin tunnustaa syyttäjän mainitsemat rikokset, joista kaikkiin hän ei ollut mielestään syyllistynyt. Hän ei ollut ajanut varastettua autoa, kuten poliisi väitti.

”Syyttömyyteni olisi voitu todistaa ottamalla sormenjäljet auton ratista, mutta rike oli liian pieni, jotta puolustus olisi ryhtynyt toimenpiteisiin syyttömyyteni todistamiseksi”, Vasquez kertoo HS:lle.

Kun jopa hänen puolustajansa rohkaisi tunnustamaan, Vasquez lopulta allekirjoitti syytesopimuksen vastentahtoisesti.

”Syyttäjä lupasi, että kun tunnustan, pääsen kotiin. Halusin todella paljon kotiin.”

Vain kymmenen kuukauden kuluttua edellisestä kerrasta Vasquez pidätettiin jälleen. Tällä kertaa syyte oli entistä vakavampi. Hän oli ollut osallisena jengien välienselvittelyssä ja tappanut sen yhteydessä 19-vuotiaan miehen.

Hänet vietiin nuorisovankilaan odottamaan tuomiota, ja aika kului. Yli kaksi vuotta rikoksen jälkeen Vasquez sai oikeudessa ankaran tuomion: 31 vuodesta elinkautiseen aikuisten vankilassa.

Vaa’assa painoi muiden tekijöiden ohella Vasquezin aiempi tunnustus. Rikosrekisteriin vedoten syyttäjä saattoi esitellä Vasquezin oikeudessa parantumattomana tapauksena, jolla on elämässä kaksi vaihtoehtoa: vankila tai rikollisuus.

”Molemmilla kerroilla tein päätökset hyväksyä tai olla hyväksymättä syytesopimusta samana päivänä. Jos et tee päätöstä nopeasti, syyttäjä vetää sopimuksen pois”, Vasquez sanoo.

Nykyään hän on ehdonalaisessa.

Syyteneuvottelussa on hyviäkin puolia, mutta Yhdysvalloissa menetelmän ongelmaksi on muodostunut sen väärinkäyttö. Siitä on tullut lähes ainoa tapa tuomita syytettyjä.

Pew-tutkimuslaitoksen mukaan Yhdysvalloissa vain kaksi prosenttia liittovaltion rikoksista ratkotaan enää täysimittaisissa oikeudenkäynneissä. Syytetyistä 90 prosenttia allekirjoittaa syytesopimuksen, ja kahdeksassa prosentissa tapauksista syytetty vapautetaan syytteistä. The Atlantic -lehden mukaan taas 97 prosenttia liittovaltion vangeista ja 94 prosenttia osavaltioiden vangeista on tuomittu syytesopimuksen turvin.

Yhdysvalloissa jokaisella on perustuslaillinen oikeus oikeudenkäyntiin. Miksi puolustus niin usein tukee syytesopimuksen allekirjoittamista sen sijaan, että kannustaisi syytettyä valitsemaan tuomioistuinkäsittelyn, joka kokonaisvaltaisena prosessina tukisi syytetyn oikeusturvaa?

Keskeinen syy tuomioistuimen välttämiselle on niin sanottu ”trial penalty”, rankaiseminen oikeudenkäynnistä. Käsite viittaa siihen, että tuomio saattaa kasvaa vähimmäisrangaistuskäytännön vuoksi moninkertaisesti, mikäli syytetty vie oikeustapauksensa tuomioistuimeen.

”Kun syyttäjät vetoavat vähimmäisrangaistuksiin, voidaan sanoa, että kyseessä on ’trial penalty’. Ehkä myös ajatellaan, että syytettyä voidaan rangaista oikeudenkäynnistä, koska hän on vaatinut yhteiskuntaa todistamaan sen, mikä oli jo alusta asti selvää”, Columbia Law Schoolin oikeustieteen professori ja entinen liittovaltion syyttäjä Daniel Richman kertoo videopuhelussa.

Richmanin mukaan oikeudenkäynnin tuomiin korkeisiin tuomioihin vaikuttaa myös se, että tuomari yksinkertaisesti tietää tapauksesta enemmän.

Daniel Richman vertaa syyteneuvottelua rahaan. Neuvottelu on kaupantekoa ja tinkimistä, kuten englanninkielinen termi ”plea bargaining” ilmaisee.­

Yhdysvaltain oikeusjärjestelmässä on kuitenkin suuri paine saada kuitattua tuomiot mahdollisimman nopeasti ja edullisesti. Maassa on noin kaksi miljoonaa vankia. Järjestelmä romahtaisi, jos heistä edes kourallinen pitäisi kiinni oikeudestaan oikeudenkäyntiin. Tarve tunnustukseen näkyy usein myös syytesopimuksen sävyssä:

”Liittovaltio voi kuitenkin pyytää suurta valamiehistöä nostamaan ketä tahansa oikeudenkäynnin valitsevaa syytettyä vastaan tarkentavan syytteen, joka korvaa alkuperäisen syytteen ja johon voidaan myös lisätä muita mukaan lukien huumausaineiden jakeluun liittyviä syytteitä”, eräässä syytesopimuksessa ilmoitetaan.

Näin ollen syytetty ei sopimuksen allekirjoitushetkellä tiedä, mitkä syytteet häntä tuomioistuimessa mahdollisesti odottaisivat. Yhdysvaltojen puolustusasianajajien liiton entinen johtaja Lisa Wayne vertaakin oikeuteen menoa nopanheittoon. Siellä tuomio voi olla mitä vain.

Paine allekirjoittaa syytesopimus ja luopua jutun tutkinnasta on erityisen kova vähävaraisille amerikkalaisille. ”Trial penaltya” kasvattavat vähävaraisten keskuudessa esimerkiksi julkisen puolustuksen resurssipula sekä pikkurikoksia sisältävä rikoshistoria, joka koventaa oikeussalissa annettua tuomiota.

Resurssipula näkyy muun muassa haasteena saada teetettyä syyttömyyden mahdollisesti todistavia dna- ja sormenjälkitestejä, vaikka niiden tarpeellisuus on todettu monta kertaa. The Innocence Project -järjestön mukaan heistä, jotka on dna-testien avulla todettu syyttömäksi, 11 prosenttia on hyväksynyt syytesopimuksen.

Richman ei kuitenkaan laske oikeusjärjestelmän puutteita yksin syyteneuvottelun piikkiin. Ongelmia syntyy, kun järjestelmä perustuu ihmisiin. Esimerkiksi valamiehistössä voi istua lähes millainen henkilö tahansa.

”Kyseessä on yhdistelmä valamiehistön erehtyväisyyttä ja syyttäjiä, jotka hyväksikäyttävät kovempien syytteiden uhkaa erehtyväisen valamiehistön varjolla saadakseen ihmiset hyväksymään syytesopimuksen”, hän kertoo.

Mikäli järjestelmä perustuisi vain aukottomaan todistusaineistoon, ”trial penaltya” ei välttämättä olisi ja ainakin ne syytetyt, jotka uskovat syyttömyyteensä, eivät allekirjoittaisi syytesopimusta oikeudenkäynnin pelossa.

”Tällöin jos joku olisi varma syyttömyydestään ja luottaisi täysin valamiehistöön, hän ei ikinä hyväksyisi syytesopimusta. Hän menisi oikeuteen, ja syytteistä luovuttaisiin.”

Yhdysvalloissa tapahtunut kehitys on siirtänyt maan oikeudellista valtaa tuomareilta syyttäjille ja syyteneuvotteluihin. Se on samalla asettanut oikeusvaltion, oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden periaatteet vaakalaudalle.

”Kun asioita viedään oikeussalin ulkopuolelle syyteneuvotteluihin, silloin aina korostuu vahvemman valta, sillä poliittisten ja yhteiskunnalliseen asemaan kytkeytyvien valtatekijöiden vaikutus voimistuu”, kertoo Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen, joka on tutkinut kontrollipolitiikan ja rikosoikeuden historiaa.

”Se, että haetaan nopean ratkaisun keinoja, joilla päästään keventämään systeemiä, on ongelmallista. Tuomioistuinprosessi voi olla kankea ja hidas, mutta se tavoittelee aina sisällöllistä totuutta.”

Syntynyt tilanne on omalta osaltaan kurittanut Yhdysvaltain oikeusvaltiollista asemaa. Se ei lukeudu enää World Justice Projectin mukaan vahvoihin demokraattisiin oikeusvaltiohin.

”USA roikkuu siinä demokraattisten oikeusvaltioiden rajoilla. Se on uusimpien arvioiden mukaan enää rajoitetusti oikeusvaltio”, Kekkonen kertoo.

Tämänvuotisessa raportissa Yhdysvaltojen luokitus ja pisteytys laskivat jälleen. Heikkouksia on erityisesti siviili- ja rikosoikeudessa. Kaikista alimmat pisteet Yhdysvallat saa yhdenvertaisuuden puutteesta. Syyteneuvottelut lisäävät oikeudellista syrjintää. On riski astua oikeuteen pelkän julkisen puolustuksen varassa.

Presidentinvaalien ehdokkaista kriminaalipolitiikan uudistamisesta puhuu etenkin haastaja, demokraattien ehdokas Joe Biden.

Istuva presidentti, republikaani Donald Trump keskittyy omassa kampanjassaan jo saavuttamiinsa tavoitteisiin. Esimerkiksi hänen loppuvuodesta 2018 allekirjoittamansa kriminaalipolitiikan uudistus, kiitelty First Step Act muun muassa lyhensi takautuvasti crack-kokaiinista annettuja vähimmäisrangaistuksia nopeuttaen tuhansien vankien vapautumista.

Bidenin mielestä nykyinen syyttämistapa pakottaa syytetyn hyväksymään syytesopimuksen. Siksi hän lisäisi poliisin ja syyttäjän valvontaa perustamalla oikeusministeriön ulkopuolisen toimikunnan, jonka tehtävänä olisi yhdenmukaistaa syyttämiskäytäntöjä ja vähentää syrjintää.

Biden on myös luvannut resursseja etenkin julkiseen puolustukseen. Hän tukee myös tietyistä vähimmäisrangaistuksista luopumista, jotta esimerkiksi lievistä huumerikoksista ei joutuisi enää vankilaan.

Nämä tekijät riisuisivat syyttäjän valtaa syyteprosessissa ja vähentäisivät mahdollisuutta pelotella syytettyjä pitkillä vankilatuomioilla.

Tämäkään tuski yksin tekisi Yhdysvaltain peruslain kuudennesta lisäyksestä – yksilön oikeudesta oikeudenkäyntiin – todellista vaihtoehtoa syytetyille.

Pandemia on tyhjentänyt vankiloita

Yhdysvaltojen vankiloissa on tällä vuosituhannella istunut enimmillään yli 2,3 miljoonaa vankia. Prison Policyn mukaan sataatuhatta asukasta kohden vankeja on Yhdysvalloissa lähes 700. Kiinassa vastaava luku on 118, Suomessa 53.

Osavaltiot ovat vähentäneet vankimääriään, mutta koronaviruspandemia ja jopa vankiloita uhkaavat maastopalot ovat lisänneet painetta ylitäysien vankiloiden tyhjentämiseen. Tyhjentämislistoilla ovat olleet erityisesti paikallisvankilat, joissa istuu yhteensä yli 600 000 vankia.

Samalla pandemia on hidastanut uusien vankien tuloa vankilaan, kun oikeustalot ovat sulkeneet oviaan.

The Marshall Projectin ja The Associate Pressin raportin mukaan osavaltioiden ja liittovaltion yhteinen vankimäärä väheni yli 100 000:lla maalis–kesäkuussa. Kalifornian vankimäärä putosi elokuussa alle 100 000:n ensi kertaa sitten vuoden 1990, vaikka osavaltion väkiluku kasvoi samassa ajassa noin kymmenellä miljoonalla.

Silti Kalifornian vankiloissa on enemmän vankeja kuin niiden kapasiteetti sallisi.

Luvut laskevat myös muissa osavaltioissa, kuten Yhdysvaltain suurimmassa vankikeskittymässa Texasissa. Lisäksi liittovaltion vankimäärä on pudonnut aiempaa reippaammin, reilun vuoden aikana yli 20 000 vangilla nykyiseen 156 000:een. Huippuvuonna 2013 liittovaltion vankeja oli vielä lähes 220 000.