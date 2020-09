Jessica A. Krugin kustantaja jakaa ylistetyn historiakirjan myynnistä saadut dollarit mustan ja latinoidentiteetin omaaville tutkijoille.

Etnisyydestään valehdellut George Washington -yliopiston apulaisprofessori Jessica A. Krug on eronnut odotetusti työpaikastaan. Asiasta kertovat esimerkiksi National Public Radio, BBC ja uutistoimisto AP.

Krug nousi otsikoihin Yhdysvalloissa, kun hän julkaisi äärimmäisen itsekriittisen blogikirjoituksen, jossa hän kertoi olevansa valkoinen, vaikka on tehnyt uransa afroamerikkalaisen ja karibialaisen identiteetillä.

”Olen väistänyt kokemukseni valkoisena juutalaislapsena Kansas Cityn lähiössä luoden identiteetin ensiksi pohjoisafrikkalaisena mustana, sitten Yhdysvalloissa juuret omaavana mustana ja sitten Karibiassa sukujuuria omaavana bronxilaisena mustana. Minulla ei ole mitään oikeutta tällaisiin identiteetteihin”, Krug kirjoitti.

Hän syytti mielenterveysongelmiaan mutta kertoi ottavansa täyden vastuun teoistaan.

George Washington -yliopisto varmisti ensin että kirjoitus todella on Krugin ja kertoi sitten, että asiaa tutkittaessa Krug ei opeta yliopistossa.

Krugin eroilmoituksen jälkeen yliopisto sanoi muiden tiedekunnan opettajien korvaavan Krugille merkityn opetuksen.

Krugin erikoisaloja yliopistossa olivat Afrikka, Latinalainen Amerikka, afroamerikkalaisten historia, kolonialismi ja imperialismi. Hän on kirjoittanut kiitetyn teoksen Fugitive Modernities: Politics and Identity Outside the State in Kisama, Angola, and the Americas, c. 1594-Present, julkaisuaan odottavan kirjan Fathers of No Nation sekä useita vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita.

Krugin ensimmäinen kirja nousi kahden merkittävän tietokirjapalkinnon finalistiehdokkaaksi. Kirjan kustantaneen Duke University Pressin johtoon kuuluva Gisela Fosado ilmoittaa kirjoituksessaan, että kirja oli kustantajalle tappiollinen, mutta siitä huolimatta kaikki sen myynnistä saadut rahat ohjataan nyt oikeasti mustan ja latinoidentiteetin omaaville tutkijoille.

”Tämä kuvottaa ja raivostuttaa minua”, Fosado kirjoitti. ”Krug sai apurahoitusta ja muita tilaisuuksia, jotka oli tarkoitettu ei-valkoisille tutkijoille.”

Fosadon mukaan Krug valehteli hänelle, että hänen sukunimensä alkuperä oli Cruz ja se merkittiin papereihin väärin, kun hänen ”karibialaiset” isovanhempansa saapuivat Yhdysvaltoihin.

Oppilaiden mukaan Krug kertoi vuoroin juurensa olevan Dominikaanisessa tasavallassa ja Puerto Ricossa. Hänet mainittiin kuitenkin pidetyksi ja energiseksi opettajaksi.

