Habarovskin kesällä pidätetty kuvernööri Sergei Furgal valittiin omaksikin yllätyksekseen protestiäänestyksessä syksyllä 2018. Tällä kertaa seurataan erityisesti Irkutskin, Komin ja Arkangelin aluejohtajan vaaleja.

Venäjällä järjestetään sunnuntaina useita paikallisvaaleja, joita seurataan suurella mielenkiinnolla.

Paikallisvaalit eivät ole vapaita, vaan vallanpitäjät valitsevat ehdokkaat ja laskevat äänet. Silti varsinkin kuvernöörinvaaleista on tullut paikoin uusi näkyvä protestikeino, joissa ärtyneet ihmiset ovat äänestävät ketä tahansa muuta kuin valtapuolueen ehdokasta.

Niinpä jotkut täyte-ehdokkaiksi tarkoitetut, Kremlille kuuliaisen virallisen opposition edustajat ovat omaksikin yllätyksekseen päätyneet kuvernööreiksi. Yksi tunnetuimmista tapauksista on Habarovskin kuvernööriksi syksyllä 2018 valittu Sergei Furgal, jonka pidätys heinäkuussa aloitti yhä jatkuvat mielenosoitukset.

Myös oikea oppositio on ollut aktiivinen, vaikka se ei usein saa ihmisiään ehdolle. Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi julkaisi vähän ennen myrkytystään kuvapalvelu Instagramissa Tomskiin päivätyn kuvan, jossa kehotti tomskilaisia vastustamaan valtapuolue Yhtenäisen Venäjän ehdokkaita.

Navalnyi mainosti Siperian-matkallaan myös Älykäs äänestäminen -hankettaan, jossa äänet keskitetään vahvimmalle valtapuolueen vastaehdokkaalle, vaikkei tämä edustaisikaan oikeaa oppositiota. Malli on ärsyttänyt vallanpitäjiä, ja osa Navalnyin kannattajista on pitänyt sitä mahdollisena syynä myrkytykselle.

Eritasoisia alue- ja paikallisvaaleja kootaan aina syyskuun alussa olevaan ”yhteiseen vaalipäivään”. Tällä kertaa järjestetään 18 aluejohtajan eli kuvernöörin vaalit, 11 alueparlamentin vaalit, 22 kaupunginvaltuuston vaalit ja lukuisia pienempiä vaaleja.

Äänestysaikaa on kolme päivää perjantaista sunnuntaihin, mikä kriitikoiden mukaan helpottaa vilppiä.

Vaikka vaalit eivät olekaan reiluja, eikä niissä ole aitoa kilpailua, niitä pidetään eräänlaisena kuumemittarina.

Nyt tyytymättömyys on laajaa. Talouskasvu on ollut kituliasta, reaalitulot ovat laskeneet, viranomaisten korruptio on alkanut häiritä yhä useampia, presidentti Vladimir Putinin ajama perustuslain muutos häiritsi monia, maakunnissa epäluulo federaatiotasoon on kasvanut ja koronaviruspandemian iskut ovat olleet paikoin kovia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin, puoliustusministeri Sergei Shoigu ja maavoimien komentaja Oleg Salyukov esiintyivät keväällä Voitonpäivän juhlallisuuksissa Moskovassa.­

Monissa maakunnissa on näiden ärtymyksen aiheiden lisäksi paikallisia ongelmia, jotka usein toimivat lopullisina sytykkeinä protesteille.

Kaikki tämä näkyy myös valtapuolueen kannatuksessa. Mielipidemittauslaitos Levada-keskuksen tuoreen mittauksen mukaan sitä äänestäisi 31 prosenttia vastaajista. Moni sen ehdokas esiintyykin itsenäisenä ehdokkaana.

Tällä kertaa erityishuomio on Irkutskin, Komin ja Arkangelin aluejohtajan vaaleissa, sillä niissä tyytymättömyys on laajaa. Komissa ja Arkangelissa sytykkeenä oli alueiden rajalle Šiesiin suunniteltu jäteasema, johon oli tarkoitus tuoda roskia Moskovasta. Irkutskissa ärtymys on vanhempaa, sillä paikallisia vaivaa keskushallinnon riittämättömät toimet viime kesän tulvien hoidossa.

Tällä viikolla kiinnostus on kasvanut myös Tatarstanin johtajan vaaleja kohtaan, sillä Navalnyin järjestö julkaisi paljastuksia nykyisen johtajan Rustam Minnihanovin korruptiosta.

Vaalit ovat myös viimeiset ennen ensi vuoden duumanvaaleja.