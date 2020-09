Arvostelijoiden mukaan Woodwardin olisi pitänyt kertoa jo helmikuussa, että presidentti tiesi koronaviruksen vaarallisuuden vaikka Trump vähätteli vaaraa julkisuudessa. Asiaa voi pohtia myös suomalaisen journalismin ja tietokirjallisuuden kannalta.

Olisiko ihmishenkiä säästetty, jos palkittu Watergate-journalisti ja tietokirjailija Bob Woodward olisi paljastanut nauhoittamiensa Donald Trump -haastattelujen sisältöä jo alkuvuodesta?

Yhdysvalloissa on herännyt aiheesta eettinen keskustelu nyt, kun nauhojen sisältö saadaan tiistaina kauppoihin Woodwardin Rage-kirjan ilmestyessä.

Woodward nauhoitti Trumpin kirjaa varten antamia haastatteluja useiden kuukausien ajan. Nauhat todistavat, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tiesi jo varhaisessa vaiheessa, että Kiinasta levinnyt uusi koronavirus on erittäin vaarallinen vaikka hän vähätteli virusta julkisuudessa.

”Se kulkee ilmassa, Bob. Se on paljon pahempaa kuin kosketuksen välityksellä”, Trump sanoi 7. helmikuuta tehdyllä nauhoituksella. ”Se on myös tappavampi kuin [...] sitkeimmätkään flunssat.”

Julkisuuteen presidentti puhui toisin. Helmikuun 25. päivä Trump sanoi, että virusongelma ”on katoamassa”. Seuraavana päivänä hän sanoi, että tartuntatapaukset ovat ”lähestymässä nollaa”.

Kirjassa Woodward arvioi, että Trumpin vähättelevän suhtautumisen vuoksi koko helmikuu menetettiin, vaikka suurempiin varotoimiin olisi pitänyt ryhtyä jo silloin.

Aiheesta syntyi tällä viikolla kaksi kohua: ensin Trumpin toimista – ja sitten Woodwardin.

Bob Woodward paljasti vasta nyt mitä Donald Trump sanoi hänelle helmikuussa tietokirjaa varten annetuissa haastatteluissa. Yhdysvalloissa kysytään nyt olisiko tiedon julkistaminen aikaisemmin pelastanut ihmishenkiä.­

Trump-arvostelijoiden mielestä ihmishenkiä olisi säästetty, jos presidentti olisi puhunut julkisesti kuten hän puhui Woodwardille. Näin ihmiset olisivat osanneet ryhtyä varotoimiin niinä varhaisina viikkoina, kun virus levisi esimerkiksi hoivakoteihin.

Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen jo yli 190 000 ihmistä, joista 80 prosenttia on ollut yli 65-vuotiaita ja jopa yli 40 prosenttia hoivakotien asukkaita tai hoitajia.

Trump myöntää vähätelleensä vaaraa julkisuudessa, koska halusi ”välttää paniikkia”.

”En halua hyppiä ja huutaa: kuolema, kuolema!” Trump sanoi tällä viikolla.

Kun päivämääriä vertaillaan, Trumpin Woodwardille kertomien kantojen ja julkisen virusvähättelyn kontrasti vaikuttaa jyrkältä.

Trump esimerkiksi kertoi Woodwardille maaliskuussa, että virus iskee lapsiinkin. Julkisesti hän sanoi vielä elokuussa, että lapset ovat ”käytännössä immuuneja” virukselle. Se ei ollut totta: Yhdysvaltain tartunnoista 7,3 prosenttia on diagnosoitu lapsilta, joskin muiden maiden tapaan sairauden aiheuttama lapsikuolleisuus on toistaiseksi ollut vähäistä.

Yhdysvalloissa on kuitenkin ollut jo yli 6,3 miljoonaa koronavirustartuntaa. Sairaudesta kärsineet ja läheisiään menettäneet äänestäjät eivät välttämättä katso uusia paljastuksia hyvällä.

Woodward-arvostelijat näkevät hänet osasyyllisenä.

Arvostelijoiden mukaan hänen olisi pitänyt antaa Trumpin todelliset koronakannat todistavat nauhat julkisuuteen jo helmi-maaliskuussa. Se olisi lisännyt kansalaisten koronatietoutta ja ehkä myös painostanut Trumpin puhumaan viruksesta julkisuudessa totuudenmukaisemmin.

Tätä kautta joitakin ihmishenkiäkin olisi säästetty, arvostelijat uskovat.

Woodward perusteli toimiaan Washington Postille tällä viikolla. Juuri Postissa hän teki Carl Bernsteinin kanssa legendaariset Watergate-paljastukset, jotka johtivat presidentti Richard Nixonin eroon.

Woodward sanoo, ettei voinut helmikuun alkupuolella tietää, puhuuko Trump totta eikä tiennyt mitä presidentin lähteet voisivat olla. Yhdenkään ihmisen ei silloin vielä tiedetty kuolleen koronavirukseen Yhdysvalloissa, ja jopa terveysauktoriteetti Anthony Fauci sanoi tuolloin, ettei ihmisten tarvinnut vielä muuttaa arkikäyttäytymistään.

Trumpin kaikkien haastattelulausuntojen tarkistuksiin ja kontekstointiin kului Woodwardin mukaan kuukausia. Tärkeimpänä Woodward piti sitä, että kirja saadaan ennen vaaleja julki äänestäjien arvioitavaksi niin hyvänä ja täydellisenä kuin mitä tähän syyskuuhun mennessä olisi mahdollista.

Washington Postin Margaret Sullivan kysyi, eikö parasta olisi ollut kirjoittaa erillinen artikkeli Trumpin kirjaa varten antamista koronaviruksen kannanotoista jo alkuvuodesta ja säästää loput aiheet kirjaan.

Woodward puolustautui sillä, että hän ei ole enää päivittäisjournalismin palveluksessa vaan tietokirjailija. Hänen mielestään kokonaisuus on kirjamuodossa vaikutusvaltaisempi kuin yksittäiset ennakkopaljastukset.

Sullivan ei vakuuttunut. Hänen mukaansa pienikin mahdollisuus siitä, että nämä paljastukset olisivat alkuvuodesta julkaistuna pelastaneet ihmishenkiä on voimakas argumentti sitä vastaan, että Woodward panttasi tietoja näin pitkään.

Woodward kiistää vaarantaneensa ihmishenkiä. Hänen mukaansa siinä vaiheessa, kun hän pystyi vahvistamaan Trumpin helmikuiset väitteet muista lähteistä, koronaviruksen vaarallisuus oli Yhdysvalloissa jo yleisessä tiedossa.

Hän mainitsee myös, että Trump antoi haastattelut nimenomaan kirjaa varten. Woodward ei kuitenkaan antanut presidentille embargolupausta haastatteluaineiston julkaisusta vasta kirjan yhteydessä. Vastuu tietojen panttaamisesta on yksiselitteisesti hänellä ja hänen kustantajallaan.

Trumpille Woodward-kohu on taivaan lahja kiperien paljastusten jälkeen.

”Woodwardilla oli sitaattini tiedossaan kuukausien ajan. Jos hän ajatteli, että ne olivat niin pahoja ja vaarallisia, miksi hän ei välittömästi raportoinut asiasta yrittääkseen pelastaa henkiä? Eikö hänellä ollut velvollisuus tehdä niin? Ei, koska hän tiesi että vastaukset olivat hyviä ja sopivia. Rauhallisuutta, ei paniikkia”, Trump kirjoitti Twitterissä.

Näin presidentti pystyi siirtämään huomiota omasta vastuustaan ainakin hetkeksi toisaalle.

Journalismin ja tietokirjallisuuden välillä on jännite, vaikka yleensä ne rikastavat toisiaan.

Woodward on nykyisin ensisijaisesti tietokirjailija, mutta hänellä on edelleen Washington Postin kunnianosoituksena ”associate editor” -titteli, josta hän on suostunut ottamaan nimellisen 25 dollarin palkan.

Tietokirjailijana hänellä on velvoitteita myös kustantajalleen. Niihin kuulunee rajoituksia kirjan tietojen säästämisestä julkaisukuukauden mediamylläkkään, vaikka Woodward ei itse tähän vetoakaan. Vetoaminen ei myöskään riittäisi, jos katsotaan, että pantattu tieto oli sananmukaisesti elintärkeää.

Kiinnostava tapaus siis. Miten vastaavaan suhtauduttaisiin Suomessa?

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen.­

Journalistien itsesäätelyelin on Julkisen sanan neuvosto. Sen puheenjohtaja Eero Hyvönen pitää tapausta kiintoisana myös suomalaisittain vaikka poliittinen järjestelmämme ei ole yhtä presidenttijohtoinen.

”Jos joku panttaisi tietoa, joka säästäisi ihmishenkiä, se olisi täysin tuomittavaa”, hän linjaa.

”Tiedon julkaisuaikataulusta mahdollisesti tehdyt sopimukset presidentin kanssa eivät merkitsisi sen rinnalla, ei myöskään mikään pyrkimys taustoittaa tietoa laajemmalla yhteydellä, jos tieto itsessään on hyvin varmistettu.”

Poliittista päättäjää koskeva merkittävä tieto muuttuu kuitenkin teoiksi epävarmemmin kuin merkittävä lääketieteellinen tieto, hän lisää. Siksi yhteys tiedon julkistamisen ja ihmishenkien säästymisen välillä on vaikeammin ennustettavissa.

”Siitä huolimatta: jos valittavana on toisaalla elintärkeä, mutta epävarma yleinen etu ja toisaalla varmempi yksityinen etu, vastuullista olisi valita elintärkeä yleinen etu sen epävarmuudesta huolimatta. Ja julkistaa tieto.”

Journalistien etiikkaa sitovat Suomessa Journalistin ohjeet, joista heti ensimmäinen tähdentää, että lukijoilla, kuulijoilla ja katselijoilla on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Uutiskilpailu varmistaa, että tämä tieto yleensä myös tuodaan julki mahdollisimman nopeasti.

Tietokirjailijoita journalistin ohjeet eivät sido, mutta Hyvönen ihmettelee silti Woodwardin menettelyä.

”Ihmettelen panttauspäätöstä myös siksi, että hän olisi saanut tiedon julkistamisesta seuranneista käänteistä vähintään uuden luvun kirjaansa alkuperäisen tilalle.”

Tietokirjailija ja Suomen tietokirjailijoiden pitkäaikainen toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen.­

Suomen tietokirjailijat ry:n eettiset ohjeet eivät kommentoi sitä, pitääkö tietokirjailijan saama tieto saattaa tietyissä tapauksissa julkisuuteen jo selvästi ennen kirjan julkaisua.

”Woodwardilla ei ole juridista vastuuta, mutta moraalisen vastuun perään voi hyvin kysyä”, arvioi Suomen tietokirjalijoiden toiminnanjohtajana vuosina 2006–2019 työskennellyt Jukka-Pekka Pietäinen.

Pietäisen muistissa ei ole vastaavaa ”elämän ja kuoleman kysymystä” suomalaisiin tietokirjoihin pantattujen faktojen suhteen.

”Christopher Wegelius panttasi ministeri Kauko Juhantalon koplaustapausta Minä Christopher Wegelius -kirjaan, jonka Mauno Saari toimitti vuonna 1992. Jos Wegelius olisi toimittanut tietonsa julkisuuteen aikaisemmin, Juhantalon ministeriura olisi voinut jäädä lyhyemmäksi ja valtakunnanoikeus olisi ehkä kokoontunut jo aikaisemmin. Mutta ei se elämän ja kuoleman kysymys ollut.”

Yleensä tietokirjailija julkaisee paljastukset nimenomaan tietokirjassa, jossa asiat voidaan syvällisesti taustoittaa ja asettaa yhteyksiinsä. Se puoltaa Woodwardin peruslinjaa, Pietiäinen pohtii.

”Elämän ja kuoleman kysymyksissä asia on toinen, vaikka en halua Woodwardia tästä tuomita. Itse asia on kuitenkin se, että Trump vähätteli koronaviruksen vaaroja kansainvälisiin terveysalan asiantuntijoiden lausuntoihin verrattuna. Ja se asia tuli julkisuuteen kohtuullisen nopeasti.”

Woodwardin maine voi jälleen kohentua, kun Rage saadaan tiistaina luettavaksi kokonaisuudessaan.

Israelilaisen Haaretz-lehden julkaiseman ennakkotiedon perusteella Woodwardin kirjasta selviäisi jopa, että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu näytti Trumpille väärennetyn videon palestiinalaisjohtaja Mahmoud Abbasista, kun Trump oli alkanut epäillä Netanjahun olevan Lähi-idän rauhanprosessin este. Haaretzin mukaan väärennös tepsi.

Useiden ennakkotietojen mukaan myös Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattorin välisestä kirjeenvaihdosta ja neuvotteluista saadaan uusia paljastuksia.

Erinomaista on ainakin se, että kirja ei perustu vain nimettömiin hallintolähteisiin vaan esimerkiksi Woodwardin Trump-haastattelujen nauhoituksiin.

Kirjan loppupäätelmäkin tiedetään: Woodward katsoo todistaneensa, että Trump ei ole pätevä Yhdysvaltain presidentin tehtäviin.

Marraskuun presidentinvaaleissa saamme tietää, mitä yhdysvaltalaiset äänestäjät asiasta ajattelevat.