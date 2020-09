Japanin päähallituspuolue LDP valitsee tänään itselleen uuden johtajan, josta mitä ilmeisimmin tulee keskiviikkona myös Japanin seuraava pääministeri.

Nykyinen pääministeri, vuodesta 2012 hallitusta johtanut Shinzo Abe, 65, on jäämässä syrjään terveyssyistä. Hänestä tuli elokuussa Japanin pisimpään yhtäjaksoisesti palvellut pääministeri.

Todennäköinen seuraava pääministeri on Aben pitkäaikainen kabinettipäällikkö ja luottomies Yoshihide Suga, 71. Hänen oletetaan voittavan selkeästi kaksi kilpailevaa ehdokasta, kertoo sanomalehti Mainichi. Japanin yleisradioyhtiön NHK:n mukaan Sugan voitto on lähes varma.

LDP:n äänestyksen jälkeen parlamentin on vielä hyväksyttävä uusi pääministeri. Parlamentin käsittely on ensi keskiviikkona, ja sen odotetaan hyväksyvän Sugan, sillä alahuoneessa LDP:llä on enemmistö ja ylähuoneessa sillä on enemmistö yhdessä tukipuolueensa Komeiton kanssa.

Suga on sanonut aikovansa jatkaa Aben talous- ja ulkopolitiikkaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Hänen odotetaan jatkavan niin sanottua abenomics-talouspolitiikkaa, johon kuuluu löysä raha- ja finanssipolitiikka sekä rakenteellisia uudistuksia. Hän on myös sanonut kannattavansa välillisten verojen nostamista, kertoi NHK perjantaina. Kulutusverojen asteittainen nostaminen alkoi jo joitakin vuosia sitten Aben kaudella.

Kuten suurella osalla Aben hallituksesta, Sugalla on yhteyksiä vaikutusvaltaiseen konservatiiviseen, shintolais-nationalistiseen Nippon Kaigi -järjestöön. Eteläkorealaisen Joongang-sanomalehden mukaan Suga on ollut järjestön varapuheenjohtaja.

Suga kuitenkin poikkeaa voimakkaasti Abesta ainakin perhetaustaltaan. Abe on Japanin politiikan eliittisukua, entisen ulkoministerin poika ja myös kahden entisen pääministerin sukulainen. Suga puolestaan on maanviljelijän poika, joka opiskeluaikoinaan työskenteli pahvitehtaalla ja kuuluisalla Tsukijin kalatorilla rahoittaakseen yliopisto-opintojaan, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Sugan on määrä olla pääministerinä vain ensi vaaleihin asti. Vaalit järjestetään ensi vuoden lokakuussa.