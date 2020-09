Saksan hallituksen tiedottajan mukaan Saksan puolustusvoimien laboratorion tuloksen siitä että oppositiopoliitikko Navalnyi myrkytettiin Neuvostoliitossa kehitetyllä kemiallisella aseella ovat varmistaneet ranskalaiset ja ruotsalaiset laboratoriot.

Saksan hallitus kertoo, että kahden muun maan laboratoriot Saksan lisäksi ovat varmistaneet, että venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi myrkytettiin novitšok-nimisellä kemiallisella aseella.

Saksan hallituksen tiedottaja Steffen Seibert sanoi tiedotteen mukaan, että laboratoriot Ruotsissa ja Ranskassa ovat varmistaneet Saksassa saadun tuloksen siitä että Nalalnyin tilan aiheutti Neuvostoliitossa kehitetty novitšok-perheen hermomyrkky.

Saksan hallitus vaatii Venäjää selittämään tilanteen ja asemansa.

Seibertin mukaan myös kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW osallistuu Navalnyin myrkytyksen selvittämiseen.

https://twitter.com/RegSprecher/status/1305418687533510656?s=20

Navalnyi on hoidettavana berliiniläisessä Charité-sairaalassa. Der Spiegelin ja Bellingcat-nimisen tutkivan ryhmän lähteiden mukaan Navalnyin vointi on kohentunut. Häntä pidettiin aluksi lääketieteellisessä koomassa, mutta toistaiseksi Charitén lääkärit eivät ole halunneet ennakoida, toipuuko hän kokonaan tai arvioida sitä, millaisia vaurioita myrkytyksestä on voinut seurata.

Navalnyi siirrettiin yksityiskoneella Siperiasta Berliiniin hoidettavaksi elokuun lopussa. Epäilty murhayritys tehtiin Siperian Tomskissa 20. elokuuta. Aluksi Navalnyita hoidettiin Omskissa sijaitsevassa sairaalassa, mutta omaisten vaatimuksesta hänet siirrettiin pian Berliiniin saamaan hoitoa.

Venäjän mukaan Navalnyita Venäjällä hoidettaessa hänestä ei löydetty merkkejä myrkytyksestä.

Venäläislääkärit kuitenkin antoivat Navalnyille hermomyrkkytapauksissa käytettävää vastalääkettä, atropiinia, mikä todennäköisesti pelasti hänen henkensä.

Venäjä on kutsunut myrkytyssyytöksiä absurdeiksi, kun taas länsimaiden poliitikot ovat vaatineet Venäjää todistamaan, ettei se ole osallinen myrkytykseen.

Venäjä on kuitenkin kieltäytynyt avaamasta tapauksesta rikostutkintaa vedoten lääkärinlausuntoihin, joiden mukaan merkkejä myrkytyksestä ei ollut.

Viime viikolla Venäjä kuitenkin ilmoitti, että Venäjän poliisi haluaa kuulustella Navalnyita. Siperian aluehallinto kertoi perjantaina, että Saksan viranomaisilta pyydetään lupaa oppositiojohtajan kuulemiseen. Venäläiset haluavat myös olla paikalla, kun Saksan poliisi kuulee Navalnyita, Siperian alueellinen poliisiviranomainen tiedotti.

Venäläiset haluavat myös mahdollisuuden esittää Navalnyille tarkentavia kysymyksiä.

Navalnyin tapauksen johdosta sotilasliitto Nato on vaatinut Venäjää paljastamaan novitšokiin liittyvän kemiallisten aseiden ohjelmansa kieltojärjestö OPCW:lle. Venäjä on allekirjoittanut ja ratifioinut kemialliset aseet kieltävän sopimuksen.

Myös entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä yritettiin murhata novitšokilla Britanniassa maaliskuussa 2018.