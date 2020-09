Kanariansaarten paikallishallinto on hiiltynyt perustettuaan seitsenkertaistuneelle siirtolaismäärälle väliaikaisia vastaanottokeskuksia.

Arguineguínin sataman lastauslaiturille Gran Canarian saarella on majoitettu ainakin 400 siirtolaista. Kuva on tiistailta 8. syyskuuta.­

Espanja avaa uusia vastaanottokeskuksia Kanariansaarille, kertoo El País. Kanariansaarten paikallishallinto on vaatinut keskushallinnolta toimia jo viikkoja, sillä siirtolaiset ovat ryhtyneet jälleen käyttämään vanhaa mutta vaarallista merireittiä Länsi-Saharasta.

Kanarialle on saapunut vuoden alusta yli 4000 siirtolaista. Luku on seitsemänkertainen verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2019. Pelkästään syyskuun kahdeksantena Gran Canarialle ja Teneriffalle saapui yhteensä 160 siirtolaista kuudella eri veneellä.

Maanantaina Gran Canarian saarelle saapui taas neljä venettä, kertoi La Provincia.

Marokko on kiristänyt rajavalvontaansa, mikä puolestaan ajaa siirtolaisia käyttämään reittiä Kanariansaarille. Suositut turistisaaret sijaitsevat vain noin sadan kilometrin etäisyydellä Marokon rannikosta.

Kanariansaarten paikallishallinto on etsinyt siirtolaisille tiloja El Paísin mukaan jo useita kuukausia ja joutunut improvisoimaan. Siirtolaisia on majoitettu varastohalleihin, satamaan ja jopa turistien hotelleihin. Nyt tilanteeseen on reagoimassa Espanjan maahanmuutosta vastaava ministeriö.

EU:n rajavalvontavirasto Frontexin mukaan siirtolaisia saapuu nyt Marokosta, Malista, Gambiasta, Sierra Leonesta ja Senegalista. Monen kansallisuutta ei voitu varmistaa, joten Frontexin tilastoissa he ovat ”määrittelemättömästä Saharan eteläpuolisesta valtiosta”.

Varsinkin vastaanottokeskukseksi muutetun Arguineguínin sataman lastauslaiturin olot ovat epäinhimilliset, varoittavat siirtolaisia auttavat järjestöt. Punaisen Ristin mukaan telakalla on noin 400 siirtolaista, ja elokuun alussa El País kertoi, että siirtolaiset nukkuivat telakalla teltoissa alustanaan pelkkä asfaltti.

Paikallishallinto ja Gran Canarian saaren asukkaat olivat jo elokuussa Espanjan hallituksen toimettomuuteen perin vihaisia.

Mereltä saapuneita siirtolaisia ohjattiin Arguineguínin sataman lastauslaiturille perustettuun hätämajoitukseen Gran Canarian saarella 8. syyskuuta.­

El Paísille perjantaina puhuneet paikallishallinnon virkailijat valittivat, että lokakuussa 2019 Kanariansaarilla oli majoituspaikat alle sadalle siirtolaiselle ja että nyt niitä on kahdelletuhannelle, koska paikallishallinto järjesti tyhjästä noin 600 majapaikkaa viimeisten kahden viikon aikana.

Jo kesäkuussa Kanarialle saapuvien siirtolaisten määrä oli kuusinkertainen verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon, El País kertoi kesäkuun lopussa. Tilannetta on kuormittanut entisestään se, että maaliskuussa Espanjan sisäministeriö määräsi liikkumisrajoituksia, joiden vuoksi siirtolaisia ei päästetty poistumaan saarilta muualle Espanjaan, jotta saarien kuormitus helpottuisi.

Näin Kanariansaarista muodostui pullonkaula, jonka karanteenisäädöksistä osa siirtolaisista ei ole piitannut tuon taivaallista, mikä sekin huolettaa paikallisia.

Turvapaikanhakija-aallon huippuaikaan vuonna 2015 ja sen jälkeen siirtolaisten keskeisimpiä reittejä ovat olleet Pohjois-Afrikasta Italiaan vievä Keski-Välimeren reitti, Turkista Kreikan saaristoon vievä Itä-Välimeren reitti ja Länsi-Balkanin läpi kulkeva reitti Sloveniaan ja Unkariin.

Muita merkittäviä reittejä ovat Pohjois-Afrikan reitti Afrikasta Kanariansaarille, Länsi-Välimeren reitti Afrikasta Espanjaan, Koillis-Afrikasta Italian Apuliaan ja Calabriaan vievä reitti sekä Venäjän ja Itä-Euroopan läpi Euroopan unioniin vievä reitti.

Maailman siirtolaisjärjestö IOM:n mukaan Kanarianreitti on kaikkein vaarallisin, sillä reitillä kuolee yksi kahdestakymmenestä ihmisestä. Vertailun vuoksi esimerkiksi Länsi-Välimeren reitillä Marokosta Gibraltarin salmelle yksi 94:stä kuolee.

Tilastoja on julkaissut El Pais.

Nyt, kun Marokko on tehostanut rajavalvontaa, siirtolaisten kulku Gibraltarin salmelle vaikeutuu. Heitä siirtyy toiselle reitille.

Kanariansaarille on tullut ennenkin paljon siirtolaisia, joten tilanne ei ole voinut tulla viranomaisille aivan yllätyksenä.

Kanariansaaret koki ensimmäisen ”siirtolaiskriisin” jo vuonna 2006. Cayucos-nimellä kutsutuilla kiikkerillä puuveneillä saapui siirtolaisia samaa reittiä pitkin läntisestä Saharasta. Espanjalaisissa hämmennystä herättänyt tapahtumaketju sai nimen Cayucos-kriisi.

Se kriisi ei jäänyt viimeiseksi.