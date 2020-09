Vladimir Putin on vastuussa maastaan, sanoo HS:n Berliinissä tapaama Jaka Bizilj, joka auttoi venäläisen oppositioaktivistin saksalaissairaalaan. Sairaalan mukaan Navalnyi pystyy jo aika ajoin nousemaan sängyltään.

Kuka myrkytti venäläisen oppositioaktivistin Aleksei Navalnyin? Kysymys on koko maailman huulilla. Navalnyitä hoidetaan saksalaisessa sairaalassa nyt jo neljättä viikkoa.

Saksan puolustusvoimien laboratorio vahvisti syyskuun 2. päivänä, että Navalnyi myrkytettiin novitšok-ryhmään kuuluvalla hermomyrkyllä. Kyse on kemiallisesta aseesta, joka kehitettiin Neuvostoliitossa.

Samassa yhteydessä Saksan liittokansleri Angela Merkel vaati Venäjältä vastauksia Navalnyin tapaukseen harvinaisen suorin sanoin.

Maanantaina Saksan hallitus kertoi saaneensa myös Ruotsin ja Ranskan valtioiden vahvistuksen, että kyseessä on juuri novitšok. Navalnyin laboratorionäytteitä oli lähetetty myös niiden tutkittavaksi. Saksa uudisti vaatimuksensa Venäjälle: tapahtumiin pitää saada selvyys.

”En tiedä, oliko se Kreml. On tärkeää puhua isosta kuvasta”, sanoo Berliinissä asuva elokuvatuottaja Jaka Bizilj, joka järjesti Navalnyin kuljetuksen Siperiasta Berliiniin suhteidensa ja aiemman kokemuksensa avulla.

HS tapasi Biziljin sunnuntaina Berliinissä Cinema for Peace -elokuvasäätiön näytännössä, jossa esitettiin dokumenttielokuva Aleksei Navalnyi ja Venäjän oppositio.

Kaksi vuotta sitten hän auttoi niin ikään myrkytetyn Pussy Riot -oppositioaktivistin Pjotr Verzilovin samaan Charité-sairaalaan, jossa Navalnyitä hoidetaan parhaillaan. Verzilov oli Biziljin ystävä dokumenttielokuvayhteyksien kautta.

Nyt juuri Verzilovin entinen puoliso, aktivisti Nadežda Tolokonnikova otti myrkytyksen jälkeen Biziljiin yhteyttä, jotta Navalnyi saataisiin Berliiniin hoitoon.

Venäjällä tapahtuneiden oppositioaktivistien murhat tai murhayritykset eivät ole yleensä selvinneet, koska viranomaiset eivät tutki niitä kunnolla. Biziljin mukaan Putin on joka tapauksessa vastuussa maastaan.

”Loppujen lopuksi on Putinin vastuulla pitää lupauksensa siitä, että hän pitää maansa vakaana, ja on hänen vastuullaan mahdollistaa demokratia, jossa myös Navalnyin kaltainen ehdokas voisi osallistua vaaleihin eikä olisi enää uhattuna”, Bizilj sanoo.

Navalnyi ja Venäjän oppositio -elokuva näyttää konkreettisesti, miten oppositioaktivisteja seurataan ja vaiennetaan ja miten heidän kimppuunsa hyökätään. Navalnyi pyrki vuoden 2018 presidentinvaaleissa opposition ehdokkaaksi. Elokuvaryhmä seurasi häntä tuhansia kilometrejä halki Venäjän.

Elokuvan ohjannut Aleksandr Rastorgujev ja kaksi muuta venäläistä tutkivaa journalistia murhattiin Afrikassa kaksi vuotta sitten kesällä.

He olivat tutkimassa ”Putinin kokkina” tunnetun Jevgeni Prigožinin osallisuutta palkkasotilasyhtiö Wagneriin.

Kun puhutaan Navalnyista, on tärkeää puhua myös Prigožinista ja kaikesta muustakin, mitä Venäjällä tapahtuu, Bizilj sanoo. Ennen dokumenttielokuvaa hän näytti yleisölle yhden Navalnyin omista poliittisista videoista, joita Navalnyi tiimeineen tekee verkkoon.

”Hän on todellinen Venäjän Michael Moore”, Bizilj sanoo verraten Navalnyitä tunnettuun yhdysvaltalaiseen dokumentaristiin. Myrkytyksensä ajankohtana Navalnyi oli Siperiassa tekemässä videota, jolla osoitetaan paikallisviranomaisten korruptio. Navalnyin avustajat saivat videon julkaistua myrkytyksen jälkeen.

Lue lisää: Kuka murhasi heidät? Kolme venäläistä journalistia ammuttiin Keski-Afrikan tasavallassa kesällä 2018. Tutkimukset Afrikassa on lopetettu, eikä tapaus kiinnosta Venäjääkään.

Myös kaksi vuotta sitten Venäjällä myrkytetyn Verzilovin oli määrä saapua elokuvanäytäntöön Berliiniin, mutta Venäjän viranomaiset eivät päästäneet häntä Cinema for Peacen mukaan lähtemään Venäjältä Saksaan. Verzilov osallistui elokuvan jälkeiseen keskusteluun zoom-yhteydellä.

Hän sanoi olevansa täysin vakuuttunut siitä, että Navalnyin myrkytys on tehty Putinin hyväksynnässä.

Bizilj kertoi HS:lle, että ei ole vielä tavannut Navalnyitä myrkytyksen jälkeen muuten kuin tämän ollessa koomassa.

”Hän ei ole tarpeeksi hyvässä terveydentilassa, jotta voisi ottaa vierailijoita vastaan. Toivomme, että hän on kunnossa lähiviikkoina, ja sitten voimme taas puhua hänen kanssaan.

Maanantaina Charité-sairaala tiedotti, että Navalnyi on voitu irrottaa kokonaan hengityskoneesta, ja häntä kuntoutetaan. Tiedotteen mukaan hän pystyy jo nousemaan sairasvuoteeltaan aika ajoin.

”En tiennyt mitään tapahtuneesta, kun sain puhelinsoiton Nadežda Tolokonnikovalta torstaiaamuna”, Bizilj kertaa runsaan neljän viikon takaisia tapahtumia.

Bizilj ei tunne Navalnyitä henkilökohtaisesti.

”Sanoin, että ok, jos on tarpeen, niin yritämme auttaa”, hän kertaa. Seuraavat kymmenen tuntia kuluivat yksityiskoneen, lääkäritiimin ja lupien järjestämiseen.

”Oli tärkeää saada Charitélta vahvistus, että he ottavat Navalnyin hoitoon, koska tässä on suuret poliittiset ulottuvuudet. Meille tämä on humanitaarinen tehtävä.”

Kone oli valmiina samana iltana. Kun saksalainen lääkäritiimi pääsi tutkimaan Navalnyitä Omskissa, se tuli siihen tulokseen, että lento onnistuu. Samaan aikaan venäläiset lääkärit olivat kuitenkin toista mieltä.

”Aktivoimme kaikki mahdolliset poliittiset kontaktimme uudestaan, ja pyysimme heitä vaikuttamaan tilanteeseen”, Bizilj kertaa perjantain 21. elokuuta tapahtumia.

Niin myös Saksan liittokansleri Merkel pyysi Suomen tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä vetoamaan asiassa Putiniin.

”Heillä oli joka tapauksessa suunniteltu puhelu”, Bizilj sanoo.

Bizilj kertoo avustusorganisaation olevan todella kiitollinen Niinistölle kuten kaikille muillekin, jotka vetosivat Navalnyin Saksaan tuomisen puolesta.