Asuntoja eivät valtaa vain aktivistit ja kodittomat. Löyhä lainsäädäntö helpottaa järjestäytynyttä valtaamista.

Madrid

Pieni huoneisto Lavapiésin monikulttuurisella alueella Madridissa on ollut guineabissaulaisen Yosuf Keitan koti jo viisi vuotta.

Asunto on ullakkokerroksessa kaupunginosalle tyypillisessä, todennäköisesti satoja vuosia vanhassa corrala-talossa, joissa on puurakenteiset ulkokäytävät.

Asuntoon on vaikea päästä, sillä kapeat portaat ovat osittain rikki. Ovelle on pinottu kaasuhella ja muut kokkausvälineet. Vesi ja sähkö katkaistiin muutama kuukausi sitten.

Keita on vallannut asunnon.

Viisikymppinen Keita on viettänyt Espanjassa 30 vuotta. Aiemmin hän oli koditon. Hän kuuli ystävältään tyhjillään olevasta asunnosta, jonka omistaja oli todennäköisesti kuollut, joten hän murtautui sisään ja asettui taloksi.

Hän jakaa asunnon ja kapean patjan kämppäkaverin kanssa.

”Kukaan ei ole koskaan tullut vaatimaan asuntoa itselleen, joten olen jatkanut täällä asumista”, pitkään työttömänä ollut Keita sanoo.

”Tiedostan, ettei asunto ole oikeasti minun. Jos joku todistaisi sen omakseen, olisin valmis lähtemään täältä.”

Guineabissaulainen Yosuf Keita saapui Eurooppaan luomaan uraa jalkapalloilijana, mutta se katkesi loukkaantumiseen.­

Lavapiésissä vallattuja asuntoja on paljon, ja talonvaltaus on yleistynyt ympäri Espanjaa. Vuoteen 2016 verrattuna valtausten määrä on kasvanut yli 50 prosentilla. Koronavirusepidemia on lisännyt valtaamisen vauhtia, sillä monilla lomakotien omistajilla ei ole mahdollisuutta pitää silmällä kakkoskotiaan.

Sisäministeriön tilastojen mukaan Espanjassa vallattiin viime vuonna yli 14 600 asuntoa tai taloa. Tänä vuonna on tullut ilmi lähes 400 valtaustapausta enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Eniten valtauksia tehdään Katalonian ja Madridin itsehallintoalueilla, ja kaiken kaikkiaan vallattuja asuntoja arvioidaan olevan Espanjassa noin 100 000.

Valtaosa Espanjan vallatuista asunnoista on vapaa-ajan asuntoja tai tyhjiä asuntoja pankin omistuksessa. Vakituisessa asuinkäytössä olevia asuntoja vallataan harvemmin, sillä näissä tapauksissa valtaajaa uhkaa vankeustuomio. Lomakotien tai tyhjien asuntojen valtaamisesta seuraa harvoin mitään sakkoja vakavampaa.

Keita ei mieti mahdollista rangaistusta, sillä vaihtoehto olisi elämä kadulla. Mies saapui Eurooppaan alun perin pelatakseen jalkapalloa Portugalissa, mutta vamma pakotti hänet lopettamaan urheilu-uran. Sattumien kautta hän päätyi Madridiin.

Naapurit auttavat tiukassa tilanteessa olevaa miestä. Kun häneltä katkaistiin vesi ja sähkö kesän helteiden aikaan, naapurit antoivat vettä kanistereissa. Hän saa naapureiltaan myös ruokaa. Suihkussa Keita käy ystäviensä luona tai läheisissä julkisissa suihkuissa.

”Minulla on onneksi hyvät suhteet tämän talon asukkaisiin. Tunnen heidät pitkältä ajalta.”

Espanjan talonvaltauskulttuuri on muuttanut muotoaan vuosikymmenessä. Vuonna 2008 alkanut lama ja kiinteistökuplan puhkeaminen jättivät jälkeensä paljon tyhjiä ja keskeneräisiä asuinalueita ympäri maata. Tiloja ryhdyttiin valtaamaan kansalaisaktivismin muotona ja heikon taloustilanteen vuoksi.

Valtausten yleistymiseen vaikuttaa osittain suurkaupunkien vuokrahintojen korkea taso, mutta valtauksista on tullut myös organisoitua rikollista toimintaa.

Jos kyse ei ole kenenkään vakituisesta kodista, Espanjan lainsäädäntö mahdollistaa valtaajille jopa vuoden oleskelun vallatussa asunnossa. Jos murtautujaa ei saada kiinni itse teosta ja hän ehtii vaihtamaan asunnon lukot, eivät poliisit voi yleensä häätää häntä ilman oikeuden määräystä. Valtaajan mukanaan tuomat vaatteet ja muut henkilökohtaiset tavarat toimivat todisteena siitä, että hän on jo tehnyt asunnosta itselleen kodin.

Häätöprosessi kestää yleensä puolesta vuodesta reiluun vuoteen. Jos valtaajana on lapsiperhe, voi prosessi kestää tätäkin pidempään. Koronaepidemian aiheuttaman hätätilan myötä häädöt pysähtyivät lähes täysin, mutta lokakuun alusta alkaen oikeusprosesseja käynnistetään jälleen.

Madridin itsehallintoalueella sijaitsevassa Colmenar de Orejan kunnassa talonvaltauksista on kärsitty vuosia. Kyläkeskuksen ulkopuolella on noin 30 vallattua omakotitaloa, joista valtaosa on pankin omistuksessa.

Oscar Calle osti talon alueelta vaimonsa kanssa viime vuoden syyskuussa. Hän kokee, että kylän asukkaat on jätetty yksin ongelman kanssa.

”Tilanne kärjistyi alueella tänä keväänä hätätilan aikana. Olemme joutuneet kärsimään talonvaltaajien mukanaan tuomista rikoksista, huumekaupasta ja uhkailuista. Kaduilla on järjestetty kiihdytyskisoja”, Calle kuvailee.

”Aiemmin tämä oli aluetta, jossa ihmiset jättivät ovensa auki. Nyt tällaisesta ei voi edes unelmoida.”

Callen mukaan valtaajat ovat pääosin espanjalaisia.

Monissa niistä taloista, joissa häätö on jo onnistunut, talonvaltaajat ovat tehneet selvää jälkeä. Taloista on varastettu ja myyty eteenpäin kaikki irti lähtevä aina ikkunankarmeja ja sähkökaapeleita myöten.

Alueen asukkaat partioivat nyt itse kotikulmillaan estääkseen uusia valtauksia. Valtauksista on tärkeää olla silminnäkijähavaintoja. Lisäksi asukkaat yrittävät saada alueelle vartijoita ja kaduille sulkupuomit, jotka vähentäisivät ulkopuolisten liikkumista alueella.

”Tässä on selvästi kyse jonkinlaisesta mafiasta. Valtaajat välittävät tietoa tyhjillään olevista taloista palkkiota vastaan. He toimivat järjestäytyneesti. Heille kelpaavat vain talot uima-altailla, joten omani on ollut turvassa.”

Uudeksi talonvaltauksen muodoksi on tullut soluttautuminen asuntoon vuokrasuhteen kautta.

Madridilaispari Eva Ruiz ja Javier Sagues on joutunut jo kaksi kertaa tilanteeseen, jossa vuokralainen lopettaa vuokran maksamisen pian sopimuksen solmimisen jälkeen.

Madridissa vuokranantajat turvautuvat nykyään esimerkiksi erilaisten vuokratakuuyritysten palveluihin turvatakseen edes muutaman kuukauden vuokratulon mahdollisessa valtaustilanteessa.

Vuokralainen on vallannut erillisissä tapauksissa sekä Eva Ruizin että Javier Saguesin vuokraamat asunnot Madridissa.­

Nuori mies, joka valtasi Saguesin vuokrakäytössä olevan sijoitusasunnon, saatiin häädettyä kuusi kuukautta kestäneen oikeusprosessin päätteeksi.

Ruizin Airbnb-asuntoon Chamberín arvoalueella tuli helmikuussa asiakas, joka halusi asunnon käyttöönsä kolmeksi kuukaudeksi. Hän maksoi ensimmäisen kuukauden etukäteen ja lopetti sen jälkeen maksamisen. Oikeusprosessi käynnistettiin nopeasti, mutta häätöpäivästä ei toistaiseksi ole tietoa.

”Nämä ihmiset eivät rikkoneet lukkoja, mutta he ovat silti valtaajia. Kummassakin tapauksessa meille on tullut selväksi, että heillä on tarkkaan mietitty strategia ja he tietävänsä oikeutensa erinomaisesti”, Sagues sanoo.

Ruiz ei voi katkaista asuntonsa valtaajalta vettä tai sähköä, koska siitä hän voisi itse joutua rikossyytteeseen. Hän maksaa vuokralaisen kuluja noin sata euroa kuussa.

”On selvää, että tällä ihmisellä ei ole hätätilannetta. Kukaan ei vuokraa asuntoa yhdeltä Madridin kalleimmista alueista tajuamatta, että kuukauden päästä ei voikaan maksaa siitä. Nyt nainen elää ilmaiseksi yhdellä kaupungin parhaista paikoista ja kokkaa keittiössäni ilman, että voin tehdä asialle mitään. Hänelle oli yhdentekevää, että asia vietiin oikeuteen”, Ruiz toteaa.

Sagues tekee töitä Madridin hätäkeskuksessa ja Ruiz lentokentällä. Sijoitusasunnot ovat olleet heille tärkeä tulonlähde. Jatkossa Sagues vuokraa asuntoaan vain ystäville ja tuttaville.

”On nöyryyttävää, että asunnonomistajien oikeuksia ei turvata paremmin. Oikeusturvan ei pitäisi olla kiinni siitä, onko asunto ensisijaisessa vai vapaa-ajan käytössä”, Sagues sanoo.