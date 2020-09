Tutkijat kertovat löytäneensä julkaistuista tuloksista epäselvyyksiä kuten identtisiä vasta-ainelukemia.

15 tutkijaa kritisoi arvostetulle tiedelehti The Lancetille lähettämässään kirjeessä Venäjän Sputnik V -koronavirusrokotetta. Tutkijat ovat muun muassa virologian, immunologian, lääkekehityksen asiantuntijoita viidestä eri maasta.

Tutkijoilla on uutistoimisto Reutersin mukaan on epäilyksiä rokotteen alkuvaiheen testituloksista, jotka The Lancet julkaisi 4. syyskuuta.

Tutkijat kertovat löytäneensä julkaistuista tuloksista epäselvyyksiä. Osa vaiheiden 1 ja 2 tuloksista vaikutti tutkijoiden mukaan ”hyvin epätodennäköisiltä”, sillä monen osallistujan raportoimat vasta-aineiden lukemat ovat identtisiä.

Lisäksi tutkijoita huolettaa rokotteen tehokkuus ja turvallisuus.

Rokotetta on kehittänyt valtiojohtoinen Gamaleya-instituutti Moskovassa. Instituutti on sanonut tulosten olevan paikkansapitäviä.

Reuters ei ole nähnyt kirjeen sisältöä.

Venäjän koronavirusrokote valmistui nopeasti. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi elokuun alussa, että rokote tarjoaa ”pysyvän immuniteetin” virusta vastaan. Ennen Putinin ulostuloa rokotetta oli testattu Reutersin mukaan ihmisillä alle kahden kuukauden ajan. Yhdysvaltalaislehti The Washington Postin mukaan sen olisi saanut tuolloin vasta muutamia kymmeniä ihmisiä. Yksi heistä oli Putinin tytär.

Rokotteelle annettu hyväksyntä oli maailman ensimmäinen.

9. syyskuuta Moskovassa aloitettiin vapaaehtoisten rokottaminen.

Länsimaiden asiantuntijat ovat aiemminkin ilmaisseet huolensa rokotteesta ja vaatineet sille tiukkoja turvallisuustarkastuksia. Myös Maailman terveysjärjestö WHO on toppuutellut Venäjää ja suositellut käymään kaikki turvallisen rokotteen kehittämiseksi vaaditut vaiheet läpi.

Tutkijoiden kirje on jälleen yksi kansainvälinen huolenilmaisu.