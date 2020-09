Ihmisoikeudet

Yhdysvallat määräsi tuontikieltoon muun muassa hiustuotteita, vaatteita ja puuvillaa. Kiinan epäillään teettävän islaminuskoisilla uiguureilla pakkotyötä vankeudessa.

Yhdysvaltain tulli- ja rajavirasto on kieltänyt useiden tuotteiden tuonnin Kiinan Xinjiangin alueelta, kertoo uutistoimisto Reuters. Syynä kiellolle ovat väitteet, että tuotannossa käytetään pakkotyötä.

Kielto koskee puuvillaa, vaatteita, hiustuotteita sekä tietokoneiden osia. Se on suppeampi kuin vielä viime viikolla ennakoitiin, mutta Yhdysvallat jatkaa selvityksiä muista Xinjiangin alueelta mahdollisesti tulevista tuotteista.

Muun muassa YK pitää uskottavana raportteja, joiden mukaan Kiina on sulkenut läntisessä Xinjiangissa pakkotyöleireille yli miljoona etnisiin vähemmistöihin kuuluvaa ihmistä. Leireille on suljettu etenkin islaminuskoisia uiguureja. Kiinan on raportoitu tehneen myös muun muassa pakkosterilointeja vähemmistökansoihin kuuluville Xinjiangissa.

Lue myös: HS:n erikoisartikkeli vie Kiinan uiguurialueelle, missä historian käsittämättömin kontrollikoneisto aivopesee ihmisiä ja ahdistelee toimittajaa joka askeleella

Uutistoimisto Reutersin mukaan tuontikielto koskee kaikkia tuotteita, jotka on valmistettu Lopin kunnan koulutuskeskuksessa numero neljä, hiustuotteita Lopin kunnan hiustuotekeskuksesta, vaatteita Yili Zhuowan -vaatetehtaalta sekä Baoding LYSZD -yhtiöstä, puuvillaa Xinjiang Junggar Cotton and Linen -yhtiöstä sekä tietokoneen osia Hefei Bitland Information Technology -yhtiöstä.

Lop sijaitsee Hotanin prefektuurissa Xinjiangissa.

Xinjiang on maailmanmarkkinoilla erittäin merkittävä puuvillan ja tekstiilien tuottaja. Maailman puuvillasta noin viidesosa tulee Xinjiangin uiguurialueelta, kertoo kansainvälinen kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen yhteenliittymä The Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region kesällä julkistamassaan raportissa.

Raportin mukaan jopa viidesosa maailman vaatemarkkinoiden tuotteista kytkeytyy tavalla tai toisella pakkotyöhön.

Heinäkuussa Yhdysvaltojen kauppaministeriö asetti pakotelistalle joukon Xinjiangissa toimivia yrityksiä ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Heinäkuun alussa Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontaviranomainen (CBP) pysäytti lastin Xinjiangista laivattuja hiustenpidennystuotteita. Kolmentoista tonnin hiuslastin epäiltiin olevan pakkotyöllä valmistettu, ja hiukset saattoivat uutistoimisto Associated Pressin mukaan olla peräisin uiguurivankien päästä.

Kiinan Washingtonin-lähetystö kommentoi uusia tuontikieltoja vain viittaamalla Kiinan ulkoministeriön aiempiin kommentteihin, joissa ministeriö kiisti pakkotyön käyttämisen ja syytti Yhdysvaltoja Kiinan sisäisiin asioihin puuttumisesta.

Maanantaina Euroopan unioni vaati Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä päästämään puolueettomia tarkkailijoita Xinjiangiin. Vaatimus liittyy EU:n ja Kiinan väliseen investointisopimukseen.

”Kiinan pitää vakuuttaa meidät siitä, että ovat investointisopimuksen arvoisia”, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von Der Leyen sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.