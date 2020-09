Venäläinen oppositioaktivisti kertoo voinnistaan kuvapalvelu Instagramissa.

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on jakanut kuvan itsestään ja perheestään Instagramissa. Kuva on otettu berliiniläisessä sairaalassa, jossa Navalnyi on ollut hoidettavana epäillyn myrkytyksen vuoksi.

Navalnyi kertoo samalla voivansa hengittää itse ilman hengityskonetta ja ikävöivänsä kaikkia.

”En voi vieläkään tehdä oikein mitään, mutta eilen [maanantaina] pystyin hengittämään itse koko päivän ajan. Todellakin aivan itse”, hän kirjoittaa.

Navalnyin epäillään joutuneen myrkytetyksi elokuussa Siperiassa.

Saksan puolustusvoimien laboratorio vahvisti 2. syyskuuta, että Navalnyi myrkytettiin novitšok-ryhmään kuuluvalla hermomyrkyllä. Kyse on kemiallisesta aseesta, joka kehitettiin Neuvostoliitossa.

Samassa yhteydessä Saksan liittokansleri Angela Merkel vaati Venäjältä vastauksia Navalnyin tapaukseen harvinaisen suorin sanoin.

HS haastatteli Berliinissä asuvan elokuvatuottajan Jaka Biziljin, joka auttoi Navalnyin saksalaissairaalaan.