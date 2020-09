Ukrainan viranomaiset odottavat yli kolmentuhannen pyrkivän pohjoisrajan kautta maahan epidemiasulusta huolimatta.

Arviolta tuhat hasidijuutalaista pyhiinvaeltajaa on leiriytynyt raja-asemien välille Valko-Venäjän Gomelin ja Ukrainan Tšernihivin välisellä valtatie E95:n osuudella. Hasidit ovat paikallisten tiedotusvälineiden mukaan matkalla viettämään ensi viikonvaihteen juutalaista uuttavuotta Breslovin kaupunkiin Ukrainan koronasulusta huolimatta.

Valkovenäläisen Tut.by-uutissivuston toimittajan mukaan rajaa ylittävät rekkakuskit yrittivät ajaa tiistaina kello 16:n aikaan joukon lävitse huonolla menestyksellä. Pyhiinvaeltajat heittäytyivät rekkojen eteen ja estivät tavaraliikenteen kulun.

Perheineen liikkeellä olevat hasidit pyrkivät jokavuotiselle pyhiinvaellukselle Bresloviin rabbi Nachmanin haudalle. Vuonna 1810 kuollut Nachman oli juutalaisen uudistusliikkeen perustajan Baal Shem Tovin tyttärentyttären poika.

Ukraina on sulkenut rajansa muulta kuin tavaraliikenteeltä koronaepidemian vuoksi voimassa olevan päätöksen mukaan kuluvan kuun loppuun saakka. Valko-Venäjän rajaviranomaiset päästivät kuitenkin jo maanantaina vaeltajia Novaja Gutan ja Novyje Jarylovytšin raja-asemien väliselle ei-kenenkään maalle.

Ukraina puolestaan pystytti tiesulut 700 metrin päähän omasta raja-asemastaan. Tut.by:n mukaan noin 500 pyhiinvaeltajaa vietti tiistain vastaisen yön raja-asemien välissä. Mukana on myös lapsia, ja Ukrainan Punainen risti on ilmoittanut tuovansa paikalle vettä ja ruokaa.

Ukrainaan pyrkineet hasidijuutalaiset keskustelivat Ukrainan rajavartiolaitoksen päällikön Serhi Deinekon kanssa Novyje Jarylovytšin raja-asemalla 15. syyskuuta.­

Ukrainan rajavartiolaitoksen päällikön Serhi Deinekon mukaan Bresloviin pyrkiviä hasideja on tulossa Minskin lentokentälle Valko-Venäjälle ainakin kolme tilauskoneellista lisää, kertoo uutistoimisto AFP. Novyje Jarylovytšin raja-aseman lisäksi heitä on jo kahdella muullakin Ukrainan pohjoisrajan tarkastuspisteellä.

Deinekon mukaan kokonaismäärä nousee keskiviikon tienoilla yli kolmeentuhanteen maahan pyrkivään pyhiinvaeltajaan. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanslia tiedotti tiistaina, että ”tilanne on hallinnassa”. Ukraina ja Israel ovat AFP:n mukaan neuvotelleet tilanteen ratkaisusta.

Ukrainan ja Puolan alueella 1700-luvulla syntyneeseen juutalaiseen herätysliikkeeseen kuuluu nykyisin noin miljoona ihmistä eri puolilla maailmaa. Tunnetuin on New Yorkin hasidiyhteisö, mutta heillä on omat yhteisönsä ainakin Israelissa, Kanadassa, Britanniassa ja Belgiassa.