Kiinalaisyritys Zhenhua Data keräsi kaikkialta maailmasta tietokantaa vallan verkostoista. Tietokannassa on ainakin 800 suomalaisnimeä – ja kuva ”Tiitisen listasta”.

Usean sadan suomalaisen nimiä ja henkilötietoja on kiinalaisen tietotekniikkayhtiön keräämässä tietokannassa, johon on tallennettu peräti 2,4 miljoonan ihmisen henkilötietoja.

Kiinalaisen Zhenhua Data -yrityksen tietokanta vuodettiin australialaiselle Internet 2.0-tietoyritykselle, joka analysoi ja järjesti aineiston. Sen julkaisi maanantaina australialainen ABC-yhtiö ja muita tiedon analysoinnissa mukana olleita medioita.

HS on tutustunut aineiston sisältämään noin 800 suomalaisnimen listaan. Mukana on ministereitä, yritysjohtajia, toimittajia ja silmiinpistävän paljon päättäjien sukulaisia, mutta myös tavallisia kansalaisia.

Aineiston kaikkiaan noin 2,4 miljoonasta nimestä Internet 2.0-yhtiö sai selvitettyä noin 250 000 eli hieman yli 10 prosenttia. Suomalaisiakin nimiä saattaa siis olla tietokannassa moninkertainen määrä.

Suurin osa, noin 50 000, tietokannan nimistä on yhdysvaltalaisia.

Tietokannan keränneen Zhenhua Datan on epäilty tuottavan tietoa Kiinan asevoimille, mutta tästä ei ole varmaa tietoa.

Internet 2.0-yritys ei kommentoi kysymystä siitä, miten tieto on vuodettu, mutta välikätenä toimi yhdysvaltalaisprofessori Chris Balding.

Tietokannan erityiskiinnostuksen kohteena on Yhdysvaltain asevoimat, varsinkin laivasto, kertoo Internet 2.0-yrityksen tiedottaja. Hän ei turvallisuussyistä esiinny nimellään.

Suurin osa Zhenhua Datan keräämistä tiedoista on koottu julkisista lähteistä, jotka ovat internetissä kenen tahansa nähtävillä.

Aineistossa on esimerkiksi maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko kuvassa, jossa hänen takanaan näkyy suomalaisjoukkojen toiminta-alue Irakin Kurdistanissa. Kuva ei kuitenkaan ole lainkaan salaista tietoa, vaan se on kuvakaappaus Ylen tv-uutisista.

HS:n haltuunsa saamasta aineistosta löytyi esimerkiksi tämä linkki:

Suomalaisten tietoja on kerätty eri julkisista lähteistä, kuten eduskunnan ja puolustusvoimien verkkosivuilta, jossa esimerkiksi kenraaleista on oma esittelysivunsa. Tietoja on haettu myös Facebookista, Linkedinistä, Twitteristä ja muilta suosituilta sosiaalisen median sivustoilta.

Tietoa on luokiteltu, mutta suomalaisnimien yhteydessä ei useimmiten ole muuta tietoa kuin ihmisten nimet ja kuvat.

Aineistossa, johon HS on tutustunut, on omat sarakkeensa esimerkiksi näille tiedoille: onko henkilö naimisissa, mitkä ovat hänen Facebook-, Twitter- ja Youtube-tiliensä numerotunnisteet ja profiilinimet ja mikä on hänen keskimmäinen nimensä. Lisäksi on sarake henkilön kuvan sisältäville linkeille. Suurimmasta osasta suomalaisia nimiä on täytetty vain nimitiedot ja lisätty kuvalinkkejä.

Kaikki HS:n näkemä aineisto on datan aikaleimojen perusteella tallennettu, tai sitä on viimeisen kerran muokattu, 10. lokakuuta 2018.

Suomalaisnimistä suuri osa vaikuttaa olevan yhteiskunnallisia vaikuttajia, kuten poliitikkoja, toimittajia ja yritysjohtajia. Hallituksesta listalla on ainakin työministeri Tuula Haatainen (sd) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), oppositiosta Petteri Orpo (kok).

Suurelle osalle nimistä on vaikea löytää perustetta, ja yhteistä tekijää nimille on vaikea löytää. HS:n näkemässä aineistossa on esimerkiksi raskaista huume- ja muista rikoksista tuomittuja. Osa taas vaikuttaa tuiki tavallisilta kadun tallaajilta.

Tiedon analysoineen Internet 2.0-yhtiön mukaan olennaista on kokonaisuus. Yhteen koottuna valtava tietoaineisto muodostaa vallan ja vaikuttamisen verkoston.

”Järjestelmä etsii päätöksentekokoneistoa”, sanoo Internet 2.0-yrityksen tiedottaja HS:lle.

Listalla oleva näennäisen tavallinen pulliainen saattaa olla varsinaisen kohdehenkilön lähipiirissä. Kun järjestelmän tiedonhakubotit löytävät kiinnostavan ihmisen, se alkaa etsiä ihmisiä ja muita tietoja kohdehenkilön ympäriltä. Facebook ja Twitter ovat tähän käteviä työkaluja.

Mukaan on Internet 2.0:n mukaan myös päätynyt esimerkiksi ihmisiä, joilla on sama sukunimi kuin jollakulla poliitikolla tai muulla kiinnostavalla ihmisellä.

Koko aineistossa on jonkin verran myös laittomasti hankittua salaista tietoa. ”Esimerkiksi Yhdysvaltain asevoimien luetteloita, yritysten salassa pidettäviä tietoja ja osakasluetteloita”, Internet 2.0-yhtiön tiedottaja kertoo.

Hän huomauttaa, että arvioiden mukaan noin 90 prosenttia myös tiedustelupalvelujen tiedosta on peräisin julkisista lähteistä.

Suomalaista salassa pidettävää aineistoa ei HS:n näkemässä aineistossa vaikuttanut olevan.

Suomen osalta aineistossa vaikuttaa silmämääräisesti arvioituna olevan jonkinlainen painotus vaikutusvaltaisten ihmisten sukulaisiin.

Tämän pystyy havaitsemaan harvinaisempien sukunimien kautta. Aineistossa on esimerkiksi suomalaisyrittäjä, joka kertoo paikallislehden syntymäpäivähaastattelussa, ettei hänellä jää enää aikaa politiikalle. Yrittäjän isä putosi eduskunnasta vuonna 2019.

Osa tietokannassa olevista poliitikkojen lapsista on vielä alle kouluikäisiä. Onko aineisto kerätty kiristystarkoituksessa?

”Emme arvioi sitä”, Internet 2.0:n tiedottaja sanoo.

Lähipiiriin voi kuitenkin vaikuttaa muullakin tavalla kuin kiristämällä, ja lähipiiri voi paljastaa tietoa tahattomasti. Aineisto perustuu Internet 2.0:n mukaan suurelta osin Facebookiin, joten mahdollisesti ”vain” seuraa päättäjien sukulaisten sosiaalista mediaa saadakseen sieltä tietoa kohdehenkilöstä.

Kiinalla on Internet 2.0 -yhtiön mukaan maailmassa 20 keräyspistettä, jotka keräävät tietoja. Niiden olinpaikkoja ei tunneta.

Tiedon keruussa toimii yhtiön mukaan vain 35 analyytikkoa. Valtaosan työstä tekevät tietoa automaattisesti keräävät botit. Tietomassaa siis ei todennäköisesti ole analysoitu kovin tiheällä kammalla.

Esimerkin tiedon sattumanvaraisuudesta antaa aineistossa oleva kuva ”Tiitisen listasta”.

Tiitisen listaksi kutsutaan Suojelupoliisin vuonna 1990 käsiinsä saamaa listaa entisen Itä-Saksan tiedustelupalvelua kiinnostaneista henkilöistä. Nimensä aineisto sai Suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen mukaan.

Zhenzua Datan haalimassa kuvassa Seppo Tiitinen toden totta pitelee käsissään paperinippua, joka on leimattu tunnuksella Top Secret (erittäin salainen).

Kyseessä on kuitenkin Nuorgam-musiikkimedian kieli poskessa tekemä kuvankäsittely. Nuorgamin vuonna 2011 julkaisema juttu listasi Seppo Tiitisen suosikkimusiikkia.