Venäjän häirintä on systemaattista ja jatkuu sellaisena, vaikka Euroopassa kaikki eivät sitä halua myöntää, sanoo saksalais­asiantuntija HS:lle

Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen keskeyttäminen on epätodennäköistä, mutta Angela Merkelin on tehtävä jotain säilyttääkseen uskottavuutensa.

Berliini

Voidaanko kaasuputkihanke Nord Stream 2 keskeyttää? Venäjältä Saksaan vedettävä putki on melkein valmis. Työt jatkuvat, vaikka Yhdysvallat on kohdistanut hankkeeseen pakotteita.

Tähän asti Saksa on korostanut, että kyseessä on taloudellinen hanke, mutta viikko sitten liittokansleri Angela Merkel sanoi, että kaasuputkihankkeen keskeyttämistä voidaan harkita. Merkelin ilmoitus oli suuri käänne, sillä keskeyttämisen hinta olisi kova.

Merkelin suunnanmuutos kertoo kovasta paineesta: jotain näkyvää on tehtävä. Vaatimukset hankkeen keskeyttämiseksi ovat voimistuneet siitä lähtien, kun Merkel kertoi Saksan puolustusvoimien laboratorion selvittäneen, että venäläinen oppositioaktivisti Aleksei Navalnyi on saanut Neuvostoliitossa kehitettyä kemialliseksi aseeksi luokiteltavaa novitšok-ryhmän hermomyrkkyä. Merkelin mukaan vastauksia myrkytyksestä vaaditaan nyt Venäjän hallitukselta.

Vaatimus uudistettiin maanantaina, kun myös Ruotsin ja Ranskan valtiot vahvistivat omien tutkimustensa jälkeen, että Navalnyin laboratorionäytteissä on juuri novitšokia.

Navalnyitä hoidetaan berliiniläisessä sairaalassa, ja hänen tilansa on parantunut asteittain. Tiistaina hän julkaisi ensimmäistä kertaa itsestään kuvan sosiaalisessa mediassa myrkytyksensä jälkeen ja kertoi voivansa jo hengittää itse.

Saksan ja Venäjän suhteissa puolestaan alkaa happi loppua.

”Ajatellaan, että ei voi mennä enää huonommaksi, mutta niin on ajateltu jo vuosia”, saksalainen turvallisuuspolitiikan ja Venäjä-suhteiden asiantuntija Stefan Meister sanoo HS:lle puhelimitse Tbilisistä Georgiasta.

”Saavutamme uuden pohjakosketuksen Saksan ja Venäjän suhteissa”, Meister sanoo.

Stefan Meister­

Jo ennen Navalnyin tapausta Saksan ja Venäjän suhdetta painoi viime kesänä Berliinissä tapahtunut puistomurha. Saksa syyttää Venäjää tšetšenialaisen Zelimhan Hangošvilin murhasta Berliinin Tiergartenissa viime vuoden elokuussa. Sitä edeltävä tapaus oli Venäjän kyberhyökkäys Saksan valtiopäivien järjestelmään vuonna 2018.

Venäjän häirintä on selvää ja systemaattista, eikä siihen pitäisi suhtautua erillisinä yksittäistapauksina, Meister sanoo.

”Venäjä pyrkii heikentämään Saksaa ja sitä kautta EU:ta.” Meisterin mukaan Euroopassa ei välttämättä ole tajuttu Venäjän politiikan pysyvää muutosta ja mekaniikkaa. Käänne on tapahtunut vuonna 2012, jolloin alkoi Putinin kolmas kausi Venäjän presidenttinä.

Venäjä ei pidä EU:ta kumppanina vaan vastustajana, Meister painottaa. Kaikki toiminta perustuu tähän, ja tähän ymmärrykseen pitäisi perustua myös EU:n suhtautuminen Venäjään, hän sanoo.

”Uskon, että monet eivät edes halua ymmärtää tätä, sillä kustannukset ovat niin kovat.”

Viime vuonna Eurooppaa kohautti Itävallan Ibiza-skandaali, jossa Itävallan hallitus kaatui, kun saksalaislehdet paljastivat, että Itävallan varaliittokansleri Heinz-Christian Strache oli luvannut venäläisille vastapalveluksia rahaa vastaan.

Meisterin mukaan tapaus, kuten kaikki muutkin tapaukset, pitää nähdä osana systemaattista jatkumoa.

”Kaikissa maissa on omat esimerkkinsä manipuloinnista. Se jatkuu, yksinkertaisesti.”

Hän toteaa, että nopeasti tapahtuviin kriiseihin reagoiminen yleensä osataan. Mutta Venäjän kanssa tarvittaisiin pitkäjänteistä strategiaa sen sijaan, että reagoidaan vain yksittäistapauksiin.

Valko-Venäjän suhteen Meister on hyvin pessimistinen. Hän uskoo, että Moskovassa on päätetty tukea Aljaksandr Lukašenkaa.

”Väkivaltaa ja brutaaliutta tullaan todennäköisesti näkemään lisää. Venäjällä on iso rooli, ja me olemme aika avuttomia.”

Meister uskoo, että Lukašenka korvataan lopulta tämän itse valitsemalla seuraajalla.

”Protestit ovat olleet vaikuttavia, ja tämä on itsestänikin liikuttavaa.”

Kaasuputkikysymys on äärimmäisen vaikea.

”Jotain on pakko tapahtua, sillä muuten Merkel menettää uskottavuutensa”, Meister sanoo.

Poliittisesti kaikki on mahdollista – myös putkihankkeen keskeytys – mutta Meister ei usko siihen.

Euroopan johtajat käänsivät pyörää, jolla symbolisesti avattiin kaasuhana Nord Stream 1 -kaasuputkessa Venäjällä vuonna 2018.­

Putken valmistumisen varaan laskeneet yhtiöt nostaisivat todennäköisesti oikeusjuttuja, jos hanke keskeytettäisiin. Meisterin mukaan hankkeen keskeyttäminen tietäisi miljardien eurojen laskua veronmaksajille useissa Euroopan maissa.

Nord Streamin oman arvion mukaan keskeytys vaikuttaisi nopeasti yli 120 yrityksessä ainakin 12 Euroopan maassa ja keskipitkällä aikavälillä 12 miljardin euron investoinnit tulisivat arvottomiksi.

Meister pitää todennäköisenä, että Navalnyin tapausta seuraavat sanktiot kohdistuvat mahdollisesti yksittäisiin ihmisiin Venäjän turvallisuuspalvelussa tai puolustusvoimissa. Venäläisillä oligarkeilla on arviolta miljardien eurojen omistuksia Saksassa, ja näihinkin saatetaan pakotteita kohdistaa.

Yksi vaihtoehto voi olla myös se, että kaasuputki rakennetaan, mutta kaasuntoimitusta säännellään, niin että Venäjä ei lopulta pääse hyötymään kaasun myynnistä.

Nord Stream 2 -kaasuputkesta on noin kuusi prosenttia eli 160 kilometriä asentamatta. Työt ovat käynnissä Saksan rannikolla.­

Euroopassa pitäisi Meisterin mukaan ymmärtää, että Moskova ei tee mitään parantaakseen suhdetta EU:hun, vaan päinvastoin. Merkel on hänen mukaansa tällä hetkellä yksi harvoja, jonka Putin ottaa vakavasti.

”Ei siksi, että Saksa on niin suuri ja merkittävä valtio, vaan Merkelin persoonan takia. Merkelillä on valtaa. Sitä Putin kunnioittaa. Voi olla, että Merkel on ainoa henkilö EU:ssa, jonka Putin ottaa tällä hetkellä vakavasti.”

Merkel jää pois politiikasta ensi vuonna. Meister toteaa, että joka tapauksessa Saksan johtoon tulee Merkelin jälkeen tulee joku, jolla on vähemmän kansainvälispoliittista kokemusta, vähemmän kokemusta Venäjän kanssa, ja sitä myöten vähemmän osaamista.

”Ja siten Merkelin seuraaja on todennäköisesti helpommin manipuloitavissa. Hän on varmasti myös varovaisempi.”

Saksan tuleva hallitus saattaa nykygallupien ja nykyhallituksen kokemusten valossa muodostua kristillisdemokraattisen CDU:n ja vihreiden varaan. Nykyinen CDU:n kumppani sosiaalidemokraatit on ollut alavireinen ja riitainen hallituskumppani CDU:lle.

”Jos vihreät saavat ulkoministeriön, linja Venäjää kohtaan saattaa koventua. Jos kansleri tulee CDU:sta, Venäjä-suhde ei todennäköisesti saa enää yhtä suurta painoarvoa kuin Merkelin aikana”, Meister sanoo.

Se, että Putin ei todennäköisesti ota Merkelin seuraajaa yhtä vakavasti, jättää Venäjälle yhä enemmän pelitilaa sekä mahdollisuuksia manipuloida ja heikentää EU:ta, Meister sanoo.

Monenkeskinen politiikka on heikentynyt maailmassa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kaudella sekä Kiinan toiminnan takia, Meister toteaa.

”Euroopan on ryhdyttävä ottamaan nykyistä enemmän vastuuta puolustuksestaan ja asemastaan. Muuten Eurooppa uhkaa muuttua maailmassa merkityksettömämmäksi.”

”Muut päättävät turvallisuudestamme ja tulevaisuudestamme, jos emme pysty tekemään sitä itse.”

”Maailma sellaisena kuin olemme sen tunteneet, on muuttumassa.”