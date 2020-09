Suomen lähetysseura istuttaa Myanmarin sotapäälliköitä kokous­huoneisiin, jotta he oppisivat sanoittamaan vaatimuksiaan: ”Vaihtoehto on, että siirrytään pöydistä taistelemaan”

Myanmarilla on muitakin suuria ongelmia kuin rohingya-kriisi, kertoo rauhanneuvotteluissa avustava Suomen lähetysseuran Johannes Vierula.

Elokuussa Myanmarissa päätettiin rauhanneuvottelujen jatkosta. Ei siis rauhasta tai edes yhteisistä kannoista, vain neuvottelujen jatkosta.

Kuulostaa ehkä laihalta tulokselta, mutta Myanmarissa se on voitto, kertoo Suomen lähetysseuran Myanmarin-rauhanhankkeen projektipäällikkö Johannes Vierula.

Lähetysseura on ollut mukana tukemassa rauhanprosessia vuodesta 2012. Neuvottelut ovat uhanneet monta kertaa luisua takaisin sotaan.

”Meidän tavoitteemme on ollut, että pidetään riitely neuvottelupöydissä. Vaihtoehto on, että siirrytään pöydistä takaisin taistelemaan.”

Uutisten perusteella voisi kuvitella, että Myanmarissa rauhan tiellä seisoo rohingya-muslimeihin kohdistuva lohduton verilöyly.

Viimeksi maanantaina YK ilmoitti, että konfliktissa Myanmarin armeijan ja rohingyojen välillä kuolee yhä enemmän siviilejä ja kyse alkaa olla sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Viime viikolla ihmisoikeusjärjestö Fortify Rights uutisoi videoista, joilla Myanmarin armeijan entiset sotilaat ilmeisesti tunnustavat johtaneensa hyökkäyksiä, joissa he raiskasivat ja tappoivat saamiensa ohjeiden mukaisesti niin monta rohingyaa kuin vain pystyivät. Sotilaat on The Guardianin tietojen mukaan viety Haagin ihmisoikeustuomioistuimeen kuultaviksi.

Rohingyoja jonotti ruokajakelua Balukhalin pakolaisleirillä Cox’s Bazarissa Bangladeshissa lähellä Myanmarin rajaa syyskuussa 2017.­

Rohingyojen vaino on kuitenkin vain yksi monesta Myanmarissa käynnissä olevasta konfliktista. Rohingyoja ei ole edes kutsuttu mukaan rauhanneuvottelupöytään, koska hallitus ei tunnusta heitä lainkaan vähemmistökansaksi, vaan heidät nähdään laittomina siirtolaisina. Myanmarissa on yli sata virallista vähemmistökansaa.

Neuvottelupöydässä istuu kymmenen keskenään erimielistä aseellista etnistä ryhmittymää, Vierula kertoo. Yhtä monta aseellista ryhmää on kokonaan neuvottelujen ulkopuolella. Ne eivät ole allekirjoittaneet tulitaukosopimusta.

Myös maan armeijan ja nykyisen valtapuolueen Kansallisen demokratian (NLD) välillä on kitkaa.

Lähetysseuran tehtävä Myanmarissa on ennen kaikkea yrittää auttaa vuosikymmeniä keskenään sotineita johtajia ratkaisemaan konfliktejaan rakentavasti ja valmistautumaan rauhanneuvotteluihin.

Se ei ole ihan helppoa. Neuvottelupöydässä istuvat tahot ovat taistelleet toisiaan vastaan 60–70 vuotta.

Rauhantyö on hyvin konkreettista. Paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa lähetysseura esimerkiksi tarjoaa käyttöön kokoushuoneita ja johtaa niissä keskusteluja, joissa erilaisten etnisten ryhmien johtajat opettelevat pukemaan vaatimuksensa sanoiksi.

Yksi ryhmien suuri yhteinen tavoite on federalistinen valtio: osavaltioille tulisi saada omaa päätäntävaltaa, jotta eri ryhmät voisivat toimia omilla alueillaan omilla säännöillään.

”Suunnittelemme, miten tästä voi neuvotella. Esittelemme esimerkiksi, millaisia vaihtoehtoja ja malleja federalismista on jo olemassa eri maissa.”

Tältä pohjalta paikalliset ryhmät pystyvät kehittämään Myanmariin oman mallin.

Vaikka sopimus rauhanneuvottelujen jatkosta syntyi, Myanmarin tilanne näyttää synkältä, Vierula toteaa.

Armeija ja aseelliset ryhmät ottavat yhteen vähän väliä, ja jopa sitoutuneimmat rauhanneuvottelijat ovat alkaneet epäillä, saako neuvottelemalla mitään aikaan. Oikeastaan rauhanprosessi voisi tyssätä koska tahansa.

”Myanmarissa ei ole päästy merkittävästi eteenpäin. Huolestuttavinta on, että monet henkilöt, jotka ovat laittaneet toivonsa rauhanprosessiin, ovat pettyneet. Viime vuosien aikana kriittiset äänet ovat olleet voimakkaampia. Se on lisännyt paineita sen suhteen, että jotain pitäisi saada konkreettisesti aikaan”, Vierula sanoo.

”Nyt allekirjoitettu sopimus luo mahdollisuuden jatkaa, mutta pikavoittoja ei valitettavasti ole tulossa.”

Toinen muutoksen mahdollisuus on tulossa olevat vaalit, joissa hallituksen ja armeijan välinen valtasuhde saattaa muuttua. Rauhanneuvottelujen onnistumisen kannalta paras tulos olisi Vierulan mukaan kuitenkin se, että pienet etniset poliittiset puolueet nousisivat ja saisivat lisää sananvaltaa.

Siihen on kohtalainen mahdollisuus.

”Monet etniset ryhmät äänestivät aiemmissa vaaleissa valtiokansleri Aung San Suu Kyin johtamaa NLD-puoluetta protestina armeijalle, mutta nyt siihen voi tulla muutos.”

Aung San Suu Kyi on entinen demokratia-aktivisti ja mielipidevanki, jolle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1991. Hän nousi Myanmarin ylimmäksi siviilijohtajaksi vuonna 2015, mutta hän on ollut kyvytön tai haluton estämään tai tuomitsemaan maan vähemmistöjen vainoja.