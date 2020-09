Yhdysvaltain oikeusministeriö on käynnistämässä rikostutkintaa John Boltonin muistelmista ennakkotarkastuksen puutteiden takia. Oikeusministeriö ja Trumpin hallinto yrittivät estää kirjan julkaisun jo kesällä.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on käynnistämässä rikostutkinnan presidentti Donald Trumpin entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Boltonin muistelmista. Boltonin runsaasti keskustelua herättänyt kirja The Room Where It Happened julkaistiin kesäkuussa.

Hieman ennen julkaisua Yhdysvaltain oikeusministeriö haki oikeudelta kiireellistä päätöstä estää kirjan julkaisu. Oikeus päätti kirjan julkaisun puolesta. Sitä ennen presidentti Trumpin hallinto pyrki estämään kirjan julkaisun kansallisen turvallisuuden perusteella.

Nyt oikeusministeriö on käynnistänyt rikostutkinnan vedoten kansalliseen turvallisuuteen, kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yhdysvalloissa kansallista turvallisuutta tai siihen liittyviä viranomaisia sivuavat kirjojen käsikirjoitukset tulisi toimittaa viranomaisten arvioitavaksi ennen julkaisua, eikä niitä saisi julkaista, elleivät nämä viranomaiset ole julkaisua hyväksyneet.

Esimerkiksi kansallisen turvallisuuden virasto NSA kertoo sivuillaan, että tämä julkaisua edeltävä ennakkotarkastus koskee kirjojen lisäksi puheita, cv-tietojen julkaisemista, ”internetkirjoituksia” ja jopa hää- ja kuolinilmoituksia.

Juuri NSA:n tekemän verkkovakoilun paljastaneen tietovuotaja Edward Snowdenin muistelmateoksesta käynnistettiin syksyllä 2019 rikostutkinta vastaavalla perusteella: NSA ja keskustiedustelupalvelu CIA eivät olleet saaneet puuttua käsikirjoitukseen etukäteen.

John Boltonin kirjan tapauksessa on BBC:n mukaan kyse siitä, ettei Boltonin käsikirjoitus olisi läpäissyt ennakkotarkastusta. Käytännössä tämä voi tarkoittaa että joko ennakkotarkastusta ei ole tehty tai että tarkastuksessa työnantajan poistettavaksi haluamia kohtia ei poistettu.

Tutkinta koskee Boltonin kirjan kustantajaa ja häntä edustavaa agentuuria.

Boltonin juristin mukaan kirjailija kiistää toimineensa väärin tai varsinkaan rikollisesti ja on valmis tekemään oikeusministeriön kanssa yhteistyötä.

Suomalaiset muistavat John Boltonin muistelmat siitä, että kirjasta kävi ilmi presidentti Donald Trumpin kysymys Suomesta. Kun Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin huipputapaamista valmisteltiin, Trump kysyi tuolloin neuvonantajanaan toimineelta Boltonilta, onko Suomi osa Venäjää.

Kirjasta on käynyt ilmi useita muitakin seikkoja, jotka ovat asettaneet Trumpin toiminnan presidenttinä vähintään kyseenalaiseen valoon. Trump ei muun muassa tiennyt että Britannialla on ydinaseita ja on ehdottanut, että toimittajat pitäisi teloittaa.

