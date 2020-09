Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhuu tärkeimmistä tavoitteistaan: vihreästä Euroopasta, digitalisaatiosta ja maahanmuuttopolitiikan ratkaisuista.

Bryssel

Viime joulukuussa työnsä aloittanut komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään keskiviikkona ensimmäinen suurpuheensa Euroopan unionista.

State of the European union -puhe alkaa kello 10.15 Suomen aikaa Euroopan parlamentissa Brysselissä. Puhetta seuraa parlamenttikeskustelu.



Von der Leyen aloitti puheensa kiittämällä koronaviruspandemiassa työskennelleitä hoitajia ja terveydenhuoltohenkilökuntaa.

”Terveyshenkilökunta on tuottanut ihmeitä.”

Von der Leyen muistutti myös, että ”Eurooppa on tehnyt enemmän yhdessä kuin koskaan”.

Von der Leyen otti puheessaan esille myös Suomea kiinnostavan minimipalkka-aloitteen. Hän on kertonut jo aiemmin, että komissio tavoittelee minimipalkkaa. Suomi ei ole kannattanut yhtenäistä eurooppalaista minimipalkkaa, sillä Suomessa palkkatasosta sovitaan työmarkkinaneuvotteluissa.

Von der Leyen painotti, että ”palkkojen dumppaamisen on lopetettava”. Hän painotti, että keinoja ovat työmarkkinaneuvottelu ja asetettu taso.

”Olen neuvottelumallin kannattaja. Olemme nähneet jäsenmaissa, miten hyvin neuvoteltu palkkataso turvaa työpaikkoja ja tuo reiluutta.”

Von der Leyen on johtanut Eurooppaa vaikeassa tilanteessa. Hän halusi nopean alun kertomalla kunnianhimoisesta sadan päivän ohjelmasta, mutta koronaviruspandemia vei lopulta merkittävän osan vuorokauden työtunneista.

Puheessa tullee esille ainakin kolme teemaa.

1. Koronaviruspandemian hoito

Pandemian aiheuttamia talousvaikeuksia on kuvattu vakavimmiksi sitten toisen maailman­sodan ja esimerkiksi Suomelle on ennustettu euromaiden hitainta talouskehitystä ensi vuonna. EU on koordinoinut apua, mutta reagoi ensin hitaasti. Italia joutui vetoamaan unioniin useita kertoja. Nyt EU neuvottelee yhdessä muun muassa koronavirusrokotteista, ja jäsenmaat ovat sopineet satojen miljardien elpymisrahoituksesta.

Von der Leyen on vedonnut useaan otteeseen jäsenmaiden solidaarisuuteen. Viesti on ollut, ettei koronavirus ollut minkään yksittäisen maan aikaansaama tila, vaan jokainen jäsenmaa joutui hätään pyytämättä ja yllätyksenä. Pitkään kestänyt murhe on ollut jokaisen jäsenmaan omat rajakriteerit, joita komissio on turhaan yrittänyt koordinoida.

Von der Leyen tuonee esille puheessaan jo useaan kertaan esillä tuomansa viestin: ketään ei jätetä jälkeen. Puheenjohtaja myös kerrannee uusimmat avustusluvut niin EU:n sisällä kuin ulkopuolella.

2. Uusi, vihreämpi Eurooppa

Green New Deal eli uusi vihreän kasvun ohjelma oli von der Leyenin komis­sion ensimmäinen suurtyö. Tavoitteena on, että Euroopasta tulee koko maailman ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Ohjelma vaikuttaa laajasti elämän jokaisella osa-alueella kuluttamisesta liikkumiseen. ”Fossiileihin ja saasteisiin perustuneen vanhan kasvumallin aika on ohi”, von der Leyen on kuvannut.

Puheessa Von der Leyenin odotetaan kertovan EU:n uudesta päästörajasta vuodelle 2030. Nykyinen päästöraja, 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta, on monen jäsenmaan mukaan liian matala. Ennakkotietojen mukaan von der Leyen ehdottaa rajaksi ainakin 55:tä prosenttia. Myös päästökaupan laajentamisesta liikenteeseen ja asumiseen odotetaan uutta tietoa.

3. Maahanmuuttopolitiikan riitojen ratkaisu

EU-maat ovat yrittäneet uudistaa turvapaikkapolitiikkaansa siitä lähtien, kun vuonna 2015 Eurooppaan pyrki suuri määrä turvaa ja uusia elinmahdollisuuksia etsiviä ihmisiä. Tulijoiden suuri määrä näytti EU:n turvapaikanhakupolitiikan heikkoudet. Vuosien aikana on yritetty useaan otteeseen yhteisen turvapaikkapolitiikan täysremonttia, mutta erityisesti itäiset jäsenmaat Puola, Unkari ja Bulgaria ovat haranneet vastaan.

Von der Leyen on luvannut viedä uudistukset maaliin tai ainakin tuoda keskusteluun ”uuden, tuoreen alun”. Suunnitelmaa odotetaan ensi viikolla. Keskiviikon puheessa odotetaan ensimmäisiä linjauksia. Uudistuksia kaivataan esimerkiksi Dublin-asetukseen. Dublin-käytännön mukaan turvapaikanhakija lähetetään takaisin siihen maahan, johon hänet on rekisteröity ensimmäiseksi, kuten Kreikkaan tai Italiaan. Tämä kuormittaa kuitenkin kohtuuttomasti ensimmäisiä vastaanottomaita.

Toinen von der Leyenin linjaus koskee ennakkotietojen mukaan vapaan liikkuvuuden aluetta Schengeniä, jossa väliaikaisiksi tarkoitetut rajatarkastukset ovat muuttuneet lähes pysyviksi käytännöiksi.

