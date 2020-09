Tutkijat eivät usko, että krokotiilit ovat hyökkäämässä valaan kimppuun – ainakaan toistaiseksi.

Ryhävalas on eksynyt ja jäänyt krokotiilien asuttamaan jokeen Australiassa, ilmeisesti erehdyttyään reitistä matkalla kohti Etelämannerta.

Yhteensä kolme ryhävalasta eksyi Kakadun kansallispuistossa sijaitsevaan East Alligator Riveriin aiemmin syyskuussa, kertoo esimerkiksi The Washington Post. Kaksi valaista on jo löytänyt omin avuin tiensä takaisin merelle, mutta yksi valas, 15 metriä pitkä, on yhä joessa vajaan 30 kilometrin päässä mereltä.

Australialaisen ABC News -kanavan mukaan kerta on ensimmäinen, kun Kakadun kansallispuistossa on nähty ryhävalaita. Siksi tapaus aiheuttaa erityistä päänvaivaa: aiempia kokemuksia ei ole, mutta nyt pitäisi tietää, miten eksynyt valas opastetaan pois.

”Tähän aikaan vuodesta ryhävalaat matkaavat etelään syömään”, sanoi ABC:lle Australian Pohjoisterritorion alueen merieläintieteilijä Carol Palmer.

”Emme ole varmoja, miksi nämä valaat lähtivät väärään suuntaan.”

Kakadun kansallispuiston tiistaina julkaiseman tiedotteen mukaan eksynyt valas vaikutti olevan turvassa ja voivan hyvin.

Yhdysvaltalaisen valaiden ja delfiinien suojelujärjestön johtaja Regina Asmutis-Silvia sanoi kuitenkin The Washington Postin haastattelussa, että eläin on kuvien perusteella melko laiha.

Puiston työntekijät ja muut asiantuntijat seuraavat eläimen tilaa ja arvioivat, millaisiin toimenpiteisiin voivat ryhtyä. Parhaassa tapauksessa valas osaa poistua itse, mutta yksi vaihtoehto on odottaa muutama viikko joen vedenkorkeuden nousemista.

East Alligator Riverissa elää noin 10 000 krokotiilia. Ryhävalas on vaikuttanut matelijoiden keskellä rauhalliselta, eivätkä asiantuntijat usko että krokotiilit ovat hyökkäämässä valaan kimppuun – ainakaan toistaiseksi. Jos valaan vointi heikkenee, tilanne voi muuttua.

Instagramissa Kakadun kansallispuisto kertoi rajoittaneensa veneilijöiden pääsyä alueelle varmuuden vuoksi. Tämä on valaankin parhaaksi: puiston edustajat olivat huolissaan, että veneet saattaisivat säikäyttää valaan uimaan vielä pidemmälle ylävirtaan.

”Viimeinen asia, mitä haluamme, on valaan ja veneen yhteentörmäys vesillä, joilla krokotiileja on paljon ja vedenalainen näkyvyys lähellä nollaa”, puiston edustajat kirjoittivat.